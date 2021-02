Corona-Impfstoff von AstraZeneca in Österreich eingetroffen

Wien/London - Heiß diskutiert, Lieferprobleme und die offene Frage der Wirkung bei über 65-Jährigen, aber jetzt ist er da. In der Nacht auf Samstag ist die erste Lieferung des Corona-Impfstoffes von AstraZeneca in Österreich eingetroffen. Zunächst sind es 36.000 Dosen, kommenden Freitag wird die nächste Lieferung erwartet. Bis Ende März werden insgesamt 700.000 Dosen von AstraZeneca erwartet. Damit werden nun die Impfstoffe dreier Hersteller in Österreich verimpft.

Netanyahu empört und Palästinenser erfreut über IStGH

Jerusalem - Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat erbost auf ein Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) reagiert, die Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen in den palästinensischen Gebieten ermöglicht. "Wir werden diese Verdrehung des Rechts mit allen Mitteln bekämpfen", erklärte Netanyahu am Samstag. Die Entscheidung des Gerichts sei "reiner Antisemitismus". Die radikalislamische Hamas und der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Shtayyeh begrüßten das Urteil.

Tausende bei Protest gegen Militärmachthaber in Myanmar

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Fünf Tage nach dem Militärputsch in Myanmar hat es in dem südostasiatischen Land die bisher größten Proteste gegen die Armeeführung gegeben. In der Wirtschaftsmetropole Rangun (Yangon) beteiligten sich Samstagfrüh rund 3.000 Menschen an einem Protestmarsch nahe der Universität. Die Demonstranten riefen "Nieder mit der Militärdiktatur!" und schwenkten rote Fahnen. Auch in Wien wurde für die Demokratie in Myanmar demonstriert.

Russische Exekutive geht weiter gegen Nawalny-Aktivisten vor

Moskau - Russische Einsatzkräfte gehen nach den Massenprotesten gegen die Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny weiter teils mit roher Gewalt gegen regierungskritische Aktivisten vor. In St. Petersburg und in der Pazifik-Metropole Wladiwostok gab es am Samstag mehrere Festnahmen und massenhafte Hausdurchsuchungen, wie in mehreren unabhängigen Portalen im Internetkanal Telegram zu lesen und auf Fotos und Videos zu sehen war.

Jugendliche demonstrierten in Wien gegen Abschiebungen

Wien - Mehrere hundert Jugendliche haben am Samstagnachmittag am Ring in der Wiener Innenstadt gegen Abschiebungen demonstriert. Das Wohl der Kinder und Jugendlichen solle künftig in den Vordergrund gestellt werden und Kinder und Jugendliche in Ausbildung dürften nicht einfach abgeschoben werden, hieß es im Aufruf zur Kundgebung. Laut Polizei wurden die Corona-Maßnahmen gut eingehalten, die Demonstration verlief friedlich.

Corona-Demo in Salzburg und Bayern weitgehend friedlich

Salzburg - Weitgehend friedlich ist am Samstag eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen, allen voran die Grenzschließung, in Salzburg und im benachbarten bayerischen Freilassing am Grenzfluss Saalach verlaufen. Statt der laut Veranstalter angemeldeten 2.000 nahmen laut Polizei auf österreichischer Seite 400 bis 500 Menschen an dem Protest teil. In Bayern dürften es etwa doppelt so viele gewesen sein. 600 Teilnehmer und 30 Anzeigen zählte man bei einer Kundgebung in Wiener Neustadt.

Silo im Bezirk St. Pölten explodiert - Feuerwehrgroßeinsatz

Prinzersdorf - Auf dem Areal einer Tischlerei in Prinzersdorf (Bezirk St. Pölten) ist am Samstagnachmittag ein Sägespänesilo explodiert. Das obere Drittel sei weggesprengt worden, umherfliegende Teile hätten Dächer auf dem Firmengelände beschädigt, teilte Feuerwehrsprecher Franz Resperger mit. Verletzt wurde seinen Angaben zufolge niemand. Insgesamt sechs Feuerwehren mit 120 Einsatzkräften waren im Einsatz.

Explosion in Bordeaux fordert mindestens ein Todesopfer

Bordeaux - Bei einer heftigen Explosion in Bordeaux ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Die Leiche einer älteren Frau wurde am Samstagnachmittag geborgen, ein 89-jähriger Mann erlitt schwere Verletzungen. Die Explosion hatte am Morgen die Stadt in Südwestfrankreich erschüttert. Ersten Erkenntnissen nach könnte es sich um eine Gasexplosion handeln. Mehre Gebäude wurden völlig zerstört.

