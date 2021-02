Ton in der Koalition bleibt rau

Wien - Zwar versichern sowohl Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), dass Türkis-Grün trotz des Abschiebungs-Streits halten wird. Der Ton in der Koalition blieb am Wochenende aber durchaus rau. So wünschte sich Kogler etwa "mehr Herz und Hirn" vom Innenminister. "Je weniger Sachargumente man hat, desto aggressiver wird die Sprache", konterte ÖVP-Klubchef August Wöginger in der "Kleinen Zeitung" (Sonntag-Ausgabe).

Corona-Impfstoff von AstraZeneca in Österreich eingetroffen

Wien/London - Heiß diskutiert, Lieferprobleme und die offene Frage der Wirkung bei über 65-Jährigen, aber jetzt ist er da. In der Nacht auf Samstag ist die erste Lieferung des Corona-Impfstoffes von AstraZeneca in Österreich eingetroffen. Zunächst sind es 36.000 Dosen, kommenden Freitag wird die nächste Lieferung erwartet. Bis Ende März werden insgesamt 700.000 Dosen von AstraZeneca erwartet. Damit werden nun die Impfstoffe dreier Hersteller in Österreich verimpft.

Frontex wegen geheimen Kontakten mit Waffenlobby unter Druck

Mainz - Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex gerät nun auch wegen verschwiegener Kontakte mit der Rüstungslobby unter Druck. Wie der deutsche Satiriker Jan Böhmermann am Wochenende enthüllte, hat es von 2017 bis 2019 insgesamt 2016 Lobby-Treffen von Frontex gegeben. Die Teilnehmerliste lese sich "wie das Who-is-Who der Rüstungsindustrie". Dabei habe die Agentur gegenüber Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" beteuert: "Frontex trifft sich nicht mit Lobbyisten."

Tausende bei Protest gegen Militärmachthaber in Myanmar

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Fünf Tage nach dem Militärputsch in Myanmar hat es in dem südostasiatischen Land die bisher größten Proteste gegen die Armeeführung gegeben. In der Wirtschaftsmetropole Rangun (Yangon) beteiligten sich Samstagfrüh rund 3.000 Menschen an einem Protestmarsch nahe der Universität. Die Demonstranten riefen "Nieder mit der Militärdiktatur!" und schwenkten rote Fahnen. Auch in Wien wurde für die Demokratie in Myanmar demonstriert.

165 Südafrika-Fälle in Tirol, acht davon noch aktiv positiv

Schwaz/Innsbruck - In Tirol sind mit Stand Samstagabend 165 Fälle der südafrikanischen Coronavirus-Mutation bestätigt. Der Großteil der Mutationen wurde im Nachhinein festgestellt, teilte das Land mit. Von diesen 165 Fällen waren nur noch acht Personen aktiv positiv. Bei zahlreichen weiteren Fällen liege ein Mutations-Verdacht vor, der gemäß den von der AGES vorgegebenen Standards weiter abgeklärt werde, hieß es.

Jugendliche demonstrierten in Wien gegen Abschiebungen

Wien - Mehrere hundert Jugendliche haben am Samstagnachmittag am Ring in der Wiener Innenstadt gegen Abschiebungen demonstriert. Das Wohl der Kinder und Jugendlichen solle künftig in den Vordergrund gestellt werden und Kinder und Jugendliche in Ausbildung dürften nicht einfach abgeschoben werden, hieß es im Aufruf zur Kundgebung. Laut Polizei wurden die Corona-Maßnahmen gut eingehalten, die Demonstration verlief friedlich.

Corona-Demo in Salzburg und Bayern weitgehend friedlich

Salzburg - Weitgehend friedlich ist am Samstag eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen, allen voran die Grenzschließung, in Salzburg und im benachbarten bayerischen Freilassing am Grenzfluss Saalach verlaufen. Statt der laut Veranstalter angemeldeten 2.000 nahmen laut Polizei auf österreichischer Seite 400 bis 500 Menschen an dem Protest teil. In Bayern dürften es etwa doppelt so viele gewesen sein. 600 Teilnehmer und 30 Anzeigen zählte man bei einer Kundgebung in Wiener Neustadt.

Silo im Bezirk St. Pölten explodiert - Feuerwehrgroßeinsatz

Prinzersdorf - Auf dem Areal einer Tischlerei in Prinzersdorf (Bezirk St. Pölten) ist am Samstagnachmittag ein Sägespänesilo explodiert. Das obere Drittel sei weggesprengt worden, umherfliegende Teile hätten Dächer auf dem Firmengelände beschädigt, teilte Feuerwehrsprecher Franz Resperger mit. Verletzt wurde seinen Angaben zufolge niemand. Insgesamt sechs Feuerwehren mit 120 Einsatzkräften waren im Einsatz.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red