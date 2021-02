Kurz will Sputnik V in Österreich produzieren lassen

Berlin/Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will den russischen und chinesischen Corona-Impfstoff in Österreich produzieren lassen. Nach einer Zulassung der beiden Vakzine "würde Österreich ganz bestimmt versuchen, Produktionskapazitäten bei geeigneten einheimischen Unternehmen für russische oder chinesische Impfstoffe zur Verfügung zu stellen", sagte Kurz der "Welt am Sonntag". "Genauso wie für Hersteller anderer Länder", fügte er hinzu.

Lockdown in Israel gelockert

Tel Aviv - Israel hat am Sonntag trotz anhaltend hoher Infektionszahlen mit Lockerungen seines dritten Corona-Lockdowns begonnen. Beschäftigte, die keinen Kontakt zu Kunden haben, dürfen an ihre Arbeitsplätze zurück. Besuche im privaten Kreis sind wieder erlaubt, ebenso wie Outdoor-Ausflüge und Übernachtungen von Kernfamilien in Ferienwohnungen. Kindergärten und Schulen werden von Dienstag an eingeschränkt wieder geöffnet. Der internationale Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv bleibt zu.

Arbeitslosigkeit 2020 mit großen regionalen Unterschieden

Wien - Im Coronajahr hat die Arbeitslosigkeit in ganz Österreich zugenommen. Alle Bundesländer und alle Bezirke verzeichneten 2020 mehr Arbeitslose als 2019. Doch es gibt starke regionale Unterschiede in der Betroffenheit durch Lockdowns und Konsumrückgang: In Wien stieg die Arbeitslosenquote um 3,3 Prozentpunkte auf 15,1 Prozent. In Oberösterreich betrug der Zuwachs "nur" 1,7 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent. In ganz Österreich lag die Quote bei 9,9 Prozent (plus 2,6 Punkte).

Lagarde: Wirtschaftliche Erholung gewinnt bald an Fahrt

Frankfurt - Die wirtschaftliche Erholung der Eurozone wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde zufolge in der zweiten Jahreshälfte an Fahrt aufnehmen. Damit sei zu rechnen, auch wenn es weiterhin Unsicherheiten gebe, sagte Lagarde in einem Interview mit der französischen Zeitung "Le Journal du Dimanche". "Um ganz klar zu sein: die Wirtschaft wird nicht vor Mitte 2022 auf das Niveau von vor der Pandemie zurückkehren."

Erneut Proteste gegen Militärführung in Myanmar

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - In Myanmar sind erneut tausende Menschen gegen die Machtübernahme durch das Militär auf die Straße gegangen. Obwohl das Internet immer noch lahmgelegt war, zogen am Sonntag den zweiten Tag in Folge tausende Demonstranten durch die Wirtschaftsmetropole Rangun. Viele trugen rote Kleidung und hielten als Zeichen des Protests drei Finger in die Luft. Rot ist die Farbe der Nationalen Liga für Demokratie (NLD) der festgenommenen De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi.

SPD-Führung rüstet sich für Wahljahr 2021

Berlin - Der Vorstand der deutschen Sozialdemokraten bereitet sich auf einer am Sonntag beginnenden Klausurtagung auf das Superwahljahr 2021 vor. Im Zentrum steht die Arbeit am Wahlprogramm. Kanzlerkandidat Olaf Scholz will dabei nach Parteiangaben am Sonntag "die Zukunftsmissionen für unser Land" vorstellen. Um 14.00 Uhr gibt Scholz mit den SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, Fraktionschef Rolf Mützenich und Generalsekretär Lars Klingbeil ein Statement ab.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

