Geschäfte und Friseure öffnen morgen - Umsatzschub erhofft

Wien - Nach sechs Wochen staatlich verordneten Corona-Lockdown dürfen alle Händler und körpernahen Dienstleister wie Friseure, Kosmetiker und Masseure morgen, Montag, wieder öffnen. Die Betriebe hoffen auf einen Umsatzschub, um aus dem Krisenmodus zu kommen. Im Handel stapelt sich noch die Winterware in den Geschäften. Um Platz für neue Saisonware zu machen, wird im Mode-, Schuh- und Sportartikelhandel eine Rabattschlacht erwartet.

Weiter Warten auf Entscheidung über Tirol

Innsbruck - Die Entscheidung, ob auf Tirol wegen der "Südafrika-Mutante" noch verschärfte Maßnahmen zukommen oder doch nicht, lässt weiter auf sich warten. Zuletzt stand sogar eine Isolation oder eine Lockdown-Verlängerung im Raum. Wie die APA erfuhr, soll es aber bei der Ankündigung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober, dass bis Sonntagabend "Bilanz" gezogen und dann eine Entscheidung bekanntgegeben wird, bleiben. Indes wuchs der politische Druck aus Tirol gegen Verschärfungen.

Faßmann gegen Automatismus bei Schulschließungen

Wien - Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) ist gegen einen Automatismus, dass bei hohen Sieben-Tages-Inzidenzen die Schulen in einer Region oder einem Bundesland geschlossen werden. Hier müsse jeder Einzelfall beurteilt und die Quelle der hohen Inzidenz berücksichtigt werden, sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". So sei etwa im Falle von Tamsweg (Inzidenz von 340) mit den Salzburger Behörden zu klären, ob der für 15. Februar geplante Präsenz-Schulstart möglich ist.

Mehr als 8.000 Corona-Tote in Österreich

Wien - Die Zahl der an oder mit Covid-19 in Österreich seit Beginn der Pandemie Verstorbenen hat am Sonntag die Marke von 8.000 überschritten. Nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium (Stand Sonntag, 9.30 Uhr) sind 8.012 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben, in den vergangenen 24 Stunden kamen 18 Tote hinzu. Die Zahl der Neuinfektionen ist unterdessen weit davon entfernt zurückzugehen. Seit Samstag haben sich weitere 1.317 Menschen infiziert.

ÖVP verteidigt Auslaufen der Notvergabe für Westbahn-Strecke

Wien/St. Pölten - Nachdem das ÖVP-geführte Finanzministerium einer Verlängerung der Staatshilfen an ÖBB und Westbahn für die Aufrechterhaltung des Bahnverkehrs zwischen Wien und Salzburg während der Coronapandemie nicht zugestimmt hat, haben die Bahnunternehmen am Samstag angekündigt, das Angebot auf der Westbahnstrecke drastisch zu reduzieren. Aus der ÖVP wird nun ein "Ordnungsruf" der grünen Verkehrsministerin Leonore Gewessler an die ÖBB verlangt.

Corona-Teststraßen werden vor Lockdown-Lockerung gestürmt

Wien - Was sich am Samstag unter anderem in Wien und Tirol schon abgezeichnet hat, dürfte österreichweit so sein. Wie am Sonntag aus dem Krisenstab kolportiert wurde, hat am Wochenende ein regelrechter Run auf die Corona-Testangebote eingesetzt. Demnach waren in der Vorwoche am Samstag 69.704 Tests eingemeldet worden, an diesem Wochenende wurden Stand Sonntag früh 212.647 Tests eingemeldet. Das Bundesheer verstärkte daraufhin seine Assistenzkräfte.

Bis zu 150 Tote befürchtet bei Gletscherbruch in Nordindien

Neu-Delhi - Nach dem Abbruch eines Himalaya-Gletschers sind in Nordindien nach Befürchtungen der örtlichen Behörden am frühen Sonntag bis zu 150 Menschen ums Leben gekommen. "Die tatsächliche Zahl wurde noch nicht bestätigt", aber 100 bis 150 Menschen wurden für tot gehalten, sagte Om Prakash, ein Regierungsvertreter des Bundesstaates Uttarakhand.

Kurz will Sputnik V in Österreich produzieren lassen

Berlin/Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will den russischen und chinesischen Corona-Impfstoff in Österreich produzieren lassen. Nach einer Zulassung der beiden Vakzine "würde Österreich ganz bestimmt versuchen, Produktionskapazitäten bei geeigneten einheimischen Unternehmen für russische oder chinesische Impfstoffe zur Verfügung zu stellen", sagte Kurz der "Welt am Sonntag". "Genauso wie für Hersteller anderer Länder", fügte er hinzu.

