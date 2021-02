Harter Lockdown ist zu Ende

Wien - Der seit kurz nach Weihnachten geltende harte Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie geht mit Montag zumindest fürs erste zu Ende. Der Handel darf wieder komplett aufsperren, gleiches gilt für körpernahe Dienstleister wie Friseure oder Tätowierer. An den Schulen ist Präsenz-Unterricht wieder Usus, wobei dieser wegen der Ferien in den anderen Landesteilen zunächst nur in Wien und Niederösterreich genutzt werden kann. Auch für das Privatleben gelten neue Regeln.

Weiter Warten auf Entscheidung über Tirol

Innsbruck - Die Entscheidung, ob auf Tirol wegen der "Südafrika-Mutante" noch verschärfte Maßnahmen zukommen oder doch nicht, hat auch am frühen Sonntagabend auf sich warten lassen. Nach wie vor liefen offenbar Gespräche zwischen Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Ob es am Sonntag überhaupt noch ein Ergebnis geben wird, war vorerst unklar. Dem Vernehmen nach war es auch möglich, dass die Entscheidung vertagt wird.

Österreich verschärft Grenzkontrollen zu allen Nachbarn

Wien - Parallel zur Lockerung des Lockdowns verschärft Österreich die Grenzkontrollen zu allen Nachbarländern. Ab dem morgigen Montag sollen die Grenzkontrollen massiv intensiviert werden, wie das Innenministerium am Sonntag mitteilte. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) habe dazu am frühen Nachmittag mit seinem deutschen Amtskollegen Horst Seehofer (CSU) telefoniert, hieß es. Auch mit anderen Amtskollegen würden Gespräche folgen.

Mittlerweile 200 Vermisste nach Gletscherbruch in Nordindien

Neu-Delhi - Nach dem Abbruch eines Gletschers im indischen Himalaya-Gebirge sind offenbar viele Menschen von einer riesigen Flutwelle mitgerissen worden. Es würden etwa 200 Menschen vermisst, erklärte am Sonntag Polizeichef Ashok Kumar im nördlichen Bundesstaat Uttarakhand. Sieben Opfer seien tot geborgen worden. Das Wasser des über die Ufer getretenen Dhauliganga-Flusses habe auf seinem Weg durch das Flusstal Brücken und Straßen mitgerissen.

Zahlreiche Tote bei Bombenexplosion in Somalia

Mogadischu - Mindestens 13 Mitglieder der Sicherheitskräfte sind am Sonntag bei einer Bombenexplosion in Somalia gestorben. Unter ihnen war auch ein hochrangiger Kommandant. Die Bombe traf einen Transport, der zu regionalen Geheimdiensteinheiten des somalischen Bundesstaates Galmudug gehörte, sagte ein ranghoher Militärvertreter. Eigentlich sollte am Montag in dem ostafrikanischen Krisenland gewählt werden. Der Urnengang wurde aber verschoben, ein neuer Wahltermin steht noch nicht fest.

Südafrika setzt Einsatz von Astrazeneca-Impfstoff aus

Pretoria - Südafrika wird den Einsatz des Impfstoffes des britisch-schwedischen Konzerns Astrazeneca aussetzen, solange Wissenschafter über die beste Verwendung der Arznei beraten. Das kündigte Gesundheitsminister Zweli Mkhize am Sonntag in Pretoria an. Zuvor hatte Astrazeneca eingeräumt, der Impfstoff biete nur begrenzten Schutz bei einer mild verlaufenden Infektion mit der südafrikanischen Variante des Virus, das sich jüngst auch in Tirol stark ausgebreitet hat.

EU-Kommission will keine Befreiungen bei Energiesteuern mehr

Brüssel/Wien - Die EU-Kommission will ein Ende der Steuerermäßigungen im Bereich der fossilen Energie. "Wir möchten dazu bis Juni eine Gesetzesinitiative vorschlagen", sagte Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius dem "Kurier" (Montagsausgabe). "Derzeit gibt es zahlreiche sektorale Steuerbefreiungen und -Ermäßigungen - das ist mit den Zielen des Grünen Deals nicht vereinbar", betonte der Litauer in Anspielung etwa auf das Diesel-Privileg oder die Steuerfreiheit für Flugbenzin.

Ex-US-Außenminister Shultz mit 100 Jahren gestorben

Washington - Der frühere US-Außenminister George Shultz ist tot. Shultz, der unter dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan Chefdiplomat der Vereinigten Staaten war, starb am Samstag im Alter von 100 Jahren. Das teilte die Hoover Institution - ein Thinktank der renommierten Universität Stanford, dem Shultz angehörte - am Sonntag mit. Shultz spielte eine wesentliche Rolle bei der Beendigung des Kalten Krieges in den 1980er Jahren. Seine Amtszeit endete im Wendejahr 1989.

