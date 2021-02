Tirol wird ab Freitag zur Corona-Testpflichtzone

Wien - Angesichts der starken Ausbreitung der südafrikanischen Corona-Mutation wird Tirol ab Freitag für zehn Tage zur Testpflichtzone. Wer das Bundesland verlassen will, muss dann einen negativen Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Ausgenommen davon wird Osttirol. Auch Kinder bis 10 Jahren brauchen keinen negativen Test. Ansonsten gilt die Test-Pflicht auch bei der Durchreise.

Wien denkt "Wochenend-Lockdowns" an

Wien - Mit Blick auf den weiteren Umgang mit der Coronavirus-Pandemie hat der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) einen neuen Vorschlag aufs Tapet gebracht: Die Stadt arbeitet an einem Modell, das Wochenend-Lockdowns vorsieht, wie die "Kronen Zeitung" (Dienstag-Ausgabe) berichtet. Im APA-Gespräch betonte der Ressortchef, dass eine Umsetzung nur "Hand in Hand" mit dem Bund erfolge. Das Gesundheitsministerium kennt das Modell, es gehört zu den Varianten, die geprüft werden.

Ohne Staatsgeld künftig halb so viele Züge auf der Westbahn

Wien - Der Streit um weitere Staatshilfen für ÖBB und Westbahn für den Bahnverkehr zwischen Wien und Salzburg geht weiter. Während die grüne Verkehrsministerin auf eine Verlängerung der Notvergabe drängt, will der ÖVP-Finanzminister seine Genehmigung noch nicht erteilen. Ohne die Fortsetzung der Staatshilfen via Notvergabe droht auf der Strecke eine Halbierung der Züge, denn Westbahn und ÖBB würden dann ihre Verbindungen stark herunterfahren.

Zwölfjähriger beim Rodeln in Tirol schwer verletzt

Achenkirch - Ein Zwölfjähriger hat sich Dienstagnachmittag in Achenkirch (Bezirk Schwaz) bei einem Rodelunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Schüler rodelte talwärts, als er in einer leichten Linkskurve von der Bahn abkam und über eine steile Böschung in den Wald stürzte. Dabei prallte er gegen einen Baum und kam rund 15 Meter unterhalb der Rodelbahn zum Liegen, berichtete die Polizei.

Blümel taucht in Causa Casinos auf Beschuldigten-Liste auf

Wien/Gumpoldskirchen - Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wird in der sogenannten Causa Casinos angeblich als Beschuldigter geführt. Das soll aus einer aktuellen Auflistung der im Casinos-Akt als Beschuldigte geführten Personen hervorgehen, die der "Dossier"-Journalist Ashwien Sankholkar am Dienstagnachmittag auf Twitter verbreitete. Eine Bestätigung gab es zunächst nicht. Auch der Minister weiß nach eigenem Bekunden dazu nichts.

Militär in Myanmar verschärft Vorgehen gegen Proteste

Naypyidaw/Yangon (Rangun) - Bei den Protesten gegen den Militärputsch in Myanmar reagiert die Polizei zunehmend mit Gewalt. Am Dienstag setzten Sicherheitskräfte neben Wasserwerfern erstmals auch Gummigeschoße gegen Demonstranten ein, wie auf Videos in Sozialen Netzwerken zu sehen war. Es gab zahlreiche Verletzte, Fotos auf Twitter zeigten blutende Demonstranten. Die Sicherheitskräfte sollen auch scharf geschossen haben: Eine Studentin wurde in der Hauptstadt Naypyidaw von einer Kugel am Kopf getroffen.

Vermisstensuche nach Gletscherabbruch in Indien fortgesetzt

Neu-Delhi - Nach der schweren Sturzflut nach einem Gletscherabbruch in Indien ist die Opferzahl auf mindestens 32 Tote gestiegen. 165 Menschen wurden am Dienstagabend (Ortszeit) noch vermisst. Ein riesiger Gletscher war Sonntagfrüh von einem Berg im Himalaya abgebrochen und in einen Fluss gestürzt. Die Rettungskräfte versuchten unterdessen weiterhin, 35 Arbeiter aus einem 2,5 Kilometer langen Tunnel eines beschädigten Kraftwerks zu befreien, in das sie eingeschlossen waren.

"Kaufhaus Österreich" schrumpft auf Händlerplattform

Wien - Die Posse um das umstrittene Onlinehändler-Verzeichnis "Kaufhaus Österreich" ist um eine Facette reicher. Nicht wie angedacht die Wirtschaftskammer, sondern die staatliche Förderbank aws soll das "virtuelle Kaufhaus" betreiben. Ab Mittwoch soll die aws dann neben dem Wirtschaftsministerium auch Medieninhaberin der Internetpräsenz sein und nicht mehr die Kammer. Die Website wird zudem umgebaut zur Infoseite für Firmen und nicht für Konsumenten.

