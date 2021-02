Zerbes-Kommission zeigt Mängel im Vorfeld des Wien-Anschlags

Wien - Der Terror-Anschlag von Wien ist aufgearbeitet, zumindest was den sicherheitsrelevanten Bereich betrifft. Die von Innen- und Justizministerium eingesetzte Kommission unter der Strafrechtlerin Ingeborg Zerbes hat am Mittwoch ihren Abschlussbericht vorgelegt, der Versäumnisse im Sicherheitsapparat darlegt, aber auch die Pläne der Regierung bezüglich neuer Anti-Terror-Maßnahmen kritisiert. Zumindest Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) will trotzdem an deren Umsetzung festhalten.

Regierung kauft sechs Millionen Impfdosen zu

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch im Ministerrat die Beschaffung von sechs Millionen Dosen an zusätzlichem Impfstoff beschlossen. Der größte Teil davon stammt vom US-Konzern Moderna und wird Ende des zweiten Quartals zur Verfügung stehen, berichtete Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) im Pressefoyer nach der Regierungssitzung. Der Rest fällt auf den französischen Konzern Valneva und den US-Konzern Novavax.

Vorgesetzter soll Arbeiterin vergewaltigt haben: Acht Jahre Haft

Salzburg - Ein Salzburger ist am Mittwoch bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von acht Jahren nicht rechtskräftig verurteilt worden. Der nicht geständige 55-Jährige soll in einer Fabrik im Land Salzburg als Vorgesetzter eine Mitarbeiterin von 2015 bis 2018 mindestens zweimal vergewaltigt, zudem mehrmals sexuell bedrängt und genötigt haben.

Trumps Twitter-Account bleibt dauerhaft gesperrt

San Francisco/Menlo Park/Washington - Twitter sieht für den von der Plattform verbannten Ex-Präsidenten Donald Trump keinen Weg zurück. "Unsere Regeln sollen dafür sorgen, dass niemand zur Gewalt anstiftet. Wenn jemand das tut, entfernen wir ihn von der Plattform - und unsere Regeln erlauben es Leuten nicht zurückzukommen", sagte Finanzchef Ned Segal am Mittwoch im TV-Sender CNBC.

Ex-Korruptionsstaatsanwältin machte sich im U-Ausschuss Luft

Wien - Mit einem verbalen Befreiungsschlag hat am Mittwoch im Ibiza-Untersuchungsausschuss die Befragung einer ehemaligen Korruptionsstaatsanwältin in der Causa begonnen. Es habe einfach zu viele "Störfeuer" gegeben, berichtete Christine Jilek, die nach 13 Jahren in ihrer Funktion das Handtuch geworfen hatte. An die Abgeordneten appellierte sie, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft von deren "politischem Korsett" zu befreien.

Weitere Massenproteste in Myanmar trotz Gewaltdrohungen

Naypyidaw - Zehn Tage nach der Machtübernahme des Militärs in Myanmar (Burma) haben am Mittwoch wieder Zehntausende Menschen gegen die Putschisten demonstriert. Trotz der gewaltsamen Reaktion der Sicherheitskräfte vom Dienstag mit vielen Verletzten und Hunderten Festnahmen zogen von Mandalay bis Yangon (Rangun) Protestzüge durch die Straßen. Die Menschen fordern die Freilassung der festgesetzten Regierungschefin Aung San Suu Kyi und die Wiedereinsetzung ihrer zivilen Regierung.

A10 in Kärnten nach Hangrutsch wieder offen

Klagenfurt - Die Sperre der Tauernautobahn (A10) in Kärnten bei Gmünd (Bezirk Spittal an der Drau) ist am Mittwochnachmittag aufgehoben worden. Wie die Asfinag in einer Aussendung mitteilte, sei die von einem Hangrutsch betroffene Brücke statisch sicher. In den kommenden Wochen werde der Hang aber noch gesichert und mit Spritzbeton stabilisiert. Der gesamte Bereich werde außerdem permanent überwacht.

Türkei startet erneut Militäreinsatz gegen PKK im Nordirak

Ankara/Wien/Brüssel - Die Türkei hat einen neuen Militäreinsatz gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Nordirak begonnen. Das Verteidigungsministerium teilte am Mittwoch mit, die Operation in der Provinz Dahuk nahe der türkischen Grenze habe unter anderem das Ziel, PKK-Stellungen zu zerstören. Man wolle zudem "Terrorangriffe" aus dem Nordirak verhindern und die Grenzsicherheit gewährleisten, hieß es.

Die Wiener Börse schließt gut behauptet.

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch gut behauptet geschlossen. Der ATX verbuchte einen weiteren Zuwachs, aber in sehr moderater Höhe von 0,01 Prozent auf 2.999,85 Punkte. Nach dem Vortagesminus wurde damit der Aufwärtstrend wieder leicht aufgenommen und der Leitindex absolvierte bereits seinen 7. Gewinntag in 8 Börsensitzungen. Die BAWAG-Titel standen mit plus 3,7 Prozent in der Gunst der Anleger weit oben. Die Aktien von Telekom Austria gewannen nach Zahlenvorlage 3,6 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red