Ausreisetestkontrollen in Tirol bisher problemlos

Innsbruck - Die in der österreichischen Geschichte wohl einzigartige Situation in Tirol mit "Grenzkontrollen" nicht nur an der Staatsgrenze, sondern auch zwischen Bundesländern, ist vorerst problemlos verlaufen. Es habe am Freitag nur wenige Zurückweisungen gegeben, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Wegen der Ausbreitung der südafrikanischen Coronavirus-Variante war ein Ausreisen aus Tirol nur mehr mit einem negativen Coronatest möglich, der nicht älter als 48 Stunden alt sein darf.

EU fordert Ausnahmen von deutschem Einreiseverbot für Tirol

Berlin/Innsbruck - Angesichts neuer Einreisebeschränkungen aus Tirol und Tschechien hat die EU-Kommission Deutschland dazu aufgefordert, Ausnahmen etwa für Pendler zu gewähren. Ein Sprecher der Behörde erinnerte am Freitag daran, dass die EU-Staaten sich erst kürzlich auf gemeinsame Empfehlungen für das Reisen in Corona-Zeiten geeinigt hätten. Man erwarte, dass alle Länder danach handelten. Grenzschließungen und pauschale Reiseverbote sollten vermieden werden.

Händler ziehen positive Zwischenbilanz nach Lockdown-Ende

Wien - Die heimischen Handelsbetriebe sind mit der Umsatzentwicklung in den ersten fünf Tagen nach dem Lockdown-Ende zufrieden. WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik berichtete auf APA-Anfrage über positive Rückmeldungen der Händler, auch Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will ortete "breitflächige Zufriedenheit" bei den stationären Betrieben. Dem Handel fehlt aber weiterhin die Gastronomie und Hotellerie als Frequenzbringer.

Blümel versucht in Parteispenden-Causa zu beruhigen

Wien/Gumpoldskirchen - Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat am Freitag versucht, in der Parteispenden-Causa zu beruhigen. Er legte eine eidesstattliche Erklärung vor, wonach es von der Novomatic weder Spenden an die Wiener ÖVP noch an vier mit ihm in Verbindung gebrachte Vereine gegeben habe. "Ich will und muss Verleumdungen entgegentreten", sagte Blümel in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz vor Journalisten in Wien: "Wer etwas anderes behauptet, der wird von mir geklagt werden."

Demokraten fordern Verurteilung Trumps im US-Senat

Washington - Die Ankläger im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump haben eindringlich eine Verurteilung des ehemaligen US-Präsidenten gefordert. Trump habe seine Anhänger zum Sturm auf das Kapitol angestiftet, und wenn dies ungestraft bleibe, könne der Republikaner weitere Gewalt anzetteln, mahnten die Anklagevertreter am Donnerstag (Ortszeit) zum Abschluss ihrer zweitägigen Präsentation im US-Senat.

Chinesen feiern neues Mondjahr im Zeichen des Büffels

Peking - Überschattet von Vorsichtsmaßnahmen, um eine neue Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, haben die Chinesen nach dem traditionellen Mondkalender das neue Jahr begrüßt. In der Nacht auf Freitag folgte auf das turbulente Corona-Jahr der Ratte das neue Jahr des Büffels, das am heutigen Tag von Chinesen in aller Welt gefeiert wird. Wahrsager sagen voraus, dass es harmonisch und friedlicher ablaufen soll.

E-Impfpass als Erleichterung für Bevölkerung und Behörden

Wien - Der elektronische Impfpass soll der Bevölkerung und den Behörden gleichermaßen das Leben in der Corona-Pandemie und danach erleichtern. Das betonten Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz für Sozialversicherungsträger, am Freitag im Rahmen eines Online-Pressegesprächs. Man wolle "möglichst schnell" erreichen, dass sämtliche durchgeführten Impfungen im E-Impfass verzeichnet werden, sagte Anschober.

