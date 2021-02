Neue Regierung in Italien gebildet - Vereidigung am Samstag

Rom - Die neue italienische Regierung steht. Der designierte Ministerpräsident Mario Draghi stellte am Freitagabend nach einem Gespräch mit Staatspräsident Sergio Mattarella sein Kabinett vor. Die Ministerriege des ehemaligen Chefs der Europäischen Zentralbank besteht aus alten und neuen Gesichtern. Die 23-köpfige Regierungsmannschaft besteht aus 15 Politikern und 8 Fachleuten. 8 Mitglieder des neuen politisch-technokratischen Kabinetts sind Frauen.

Deutschland schließt die Grenzen zu Tirol

Berlin/Innsbruck - Wegen der Ausbreitung der Südafrika-Variante des Coronavirus hat Deutschland die Regeln für die Einreisen aus Tirol massiv verschärft. Ab der Nacht auf Sonntag werden stationäre Kontrollen an der deutschen Grenze zu Tirol eingerichtet. Von dem weitgehenden Einreisestopp sind auch Pendler nicht ausgenommen, wie das deutsche Innenministerium am Freitagabend mitteilte. Zuvor hatte die EU-Kommission vergeblich an Berlin appelliert, Ausnahmen unter anderem für Pendler zu gewähren.

Kein Zugverkehr mehr zwischen Deutschland und Tirol

Berlin - Wegen der Verschärfung der deutschen Einreisebeschränkungen aus Tirol gibt es ab Sonntag keinen Zugverkehr mehr zwischen dem Bundesland und Deutschland. Der Nahverkehr zwischen Tirol und Deutschland sowie der Fernverkehr zwischen München und Innsbruck wird ab Sonntag eingestellt, teilten die ÖBB am Freitag mit. Der Fernverkehr zwischen Tirol und Salzburg über das Deutsche Eck sei von den Einschränkungen nicht betroffen, hieß es.

Österreichweit über 1.700 Neuinfektionen und 32 weitere Tote

Wien - Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich 1.731 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. 32 Personen starben mit einer SARS-CoV-2-Infektion, insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 8.170 verstorben, rund 200 in den vergangenen sieben Tagen, geht aus den am Freitag von den Ministerien gemeldeten Daten hervor (Stand 9.30 Uhr). 1.431 Personen sind hospitalisiert, davon 262 intensivmedizinisch. Am meisten getestet wurde in Wien mit 27.000 von 47.000 PCR-Testungen.

Impfbereitschaft gegen Coronavirus in Österreich gestiegen

Wien - Die Impfbereitschaft gegen das Coronavirus in Österreich ist zuletzt merklich gestiegen. Während sich im Dezember noch 35 Prozent sicher oder wahrscheinlich impfen lassen wollten, waren es im Jänner 54 Prozent, berichtete die Initiative "Österreich impft" am Freitag bei einer Pressekonferenz. Unabhängig von der Umfrage wurde Skepsis gegenüber dem Impfstoff von AstraZeneca bemerkt. Alle zugelassenen Vakzine bieten einen hohen Schutz vor schweren Fällen, betonten die Mediziner.

Amtsenthebungsverfahren gegen Trump neigt sich dem Ende zu

Washington - Im US-Senat zeichnet sich ein baldiger Abschluss des Amtsenthebungsverfahrens gegen Ex-Präsident Donald Trump ab. Die Ankläger forderten wegen der Erstürmung des Kapitols erneut die Verurteilung Trumps. "Es geht darum, unsere Republik zu beschützen und darum, die Standards für das Verhalten von Präsidenten zu definieren", mahnte der Chefankläger des Repräsentantenhauses, Jamie Raskin. Trumps Verteidiger wiederum wiesen die Vorwürfe zurück und sprachen von "monströsen Lügen".

Opposition beantragt geeint Blümel-Sondersitzung

Wien/Gumpoldskirchen - Die Opposition macht nach der Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) gemeinsame Sache und beantragt eine Sondersitzung des Nationalrats. SPÖ, Freiheitliche und NEOS verlangen, dass der Ressortchef "angesichts der schwerwiegenden Vorwürfe" gegen ihn Rede und Antwort steht. Die Sondersitzung müsse nun so schnell wie möglich stattfinden, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung am Freitag. Angesetzt wurde sie nun für Dienstag, Debattenbeginn 14 Uhr.

Chinesen feiern neues Mondjahr im Zeichen des Büffels

Peking - Überschattet von Vorsichtsmaßnahmen, um eine neue Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, haben die Chinesen nach dem traditionellen Mondkalender das neue Jahr begrüßt. In der Nacht auf Freitag folgte auf das turbulente Corona-Jahr der Ratte das neue Jahr des Büffels, das am heutigen Tag von Chinesen in aller Welt gefeiert wird. Wahrsager sagen voraus, dass es harmonisch und friedlicher ablaufen soll.

