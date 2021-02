Österreich übt scharfe Kritik an deutschen Einreiseregeln

Innsbruck/Berlin - Die Bundesregierung kritisiert die verschärften Einreiseregeln an den deutschen Grenzen zu Tirol und Tschechien, um die Ausbreitung besonders ansteckender Corona-Varianten einzudämmen, scharf. "Die de facto Sperre des großen und kleinen deutschen Ecks für Österreicherinnen und Österreicher ist absolut inakzeptabel. Diese Maßnahme von Bayern ist unausgegoren und löst nur Chaos aus", sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Regierung berät sich wieder mit Experten

Wien - Zur Coronapandemie sind am Montag wieder die Experten am Wort. Die Bundesregierung tritt am Vormittag erneut mit ihnen zusammen, um die Lage zu analysieren und das weitere Vorgehen zu beraten. Konkrete Lockerungen sind diesmal aber nicht in Aussicht, zu sehr ist die Lage noch durch ansteckendere Mutationen aus Großbritannien und Südafrika angespannt. Zu den Gesprächen mit Experten werden auch diesmal nach und nach die Parlamentsparteien und die Landeshauptleute herangezogen.

Semesterferien gehen in sieben Bundesländern zu Ende

Wien - Nach ihren Kollegen in Wien und Niederösterreich kehren heute, Montag, mit Ende der dortigen Semesterferien auch die rund 690.000 Schüler in den übrigen Bundesländern in die Klassen zurück. Nach wochenlangem Distance Learning findet an Volksschulen nun wieder normaler Präsenzunterricht statt, an den übrigen Schulen ist Schichtbetrieb. Teilnehmen darf nur, wer einen Antigenschnelltest durchführt.

Separatisten bei Katalonien-Wahl laut Prognose vorn

Barcelona - In der von Spanien fortstrebenden Region Katalonien haben separatistische Parteien bei der Wahl am Sonntag einer inoffiziellen Prognose zufolge die meisten Parlamentssitze erobert. Damit könnte sich die seit Jahren andauernde Konfrontation mit dem Rest des Landes fortsetzen, das Katalonien nicht in die Unabhängigkeit entlassen will. Deutlich verbessern konnten sich offenbar die in Madrid regierende Sozialisten, für die konservative Volkspartei deutete sich eine Niederlage an.

Russen demonstrieren mit Lichtern und Herzen für Nawalny

Moskau - Mit vielen kleinen Lichter-Spaziergängen haben Menschen in ganz Russland ihre Solidarität mit dem inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny zum Ausdruck gebracht. Sein Team veröffentlichte am Sonntagabend auch aus Moskau und St. Petersburg Bilder von der ungewöhnlichen Protestaktion. Viele Fotos zeigten Menschen mit Handytaschenlampen in der Hand, die in kleinen Gruppen durchs Stadtzentrum spazierten oder sich einfach in ihre Hinterhöfe stellten.

Umfrage: Linke gewinnt Wahl im Kosovo deutlich

Prishtina (Pristina) - Die linke Bewegung Vetevendosje (Selbstbestimmung) hat die Parlamentswahl im Kosovo laut einer Wahltagsumfrage deutlich für sich entschieden. Demnach vereinigte sie am Sonntag 42 Prozent der Stimmen auf sich, wie das Institut Pipos nach Schließung der Wahllokale mitteilte. Die langjährige Regierungspartei PDK (Demokratische Partei des Kosovos) kam auf 16,5 Prozent der Stimmen, die zuletzt regierende konservative LDK (Demokratische Liga des Kosovos) auf 15 Prozent.

Nacht der Angst in Myanmar: Panzer und gesperrtes Internet

Naypyidaw/Yangon (Rangun) - Zwei Wochen nach dem Putsch in Myanmar hat das Militär am Sonntag seine Muskeln spielen lassen und die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Seit dem Abend waren in der größten Stadt Rangun zahlreiche Panzer auf den Straßen. Bei einer Kundgebung im Norden des Landes waren zuvor Schüsse gefallen. Viele Bürger rechneten mit Festnahmen und Gewalt. In der Vergangenheit hatte das Militär jeden Widerstand brutal niedergeschlagen.

15 Millionen Menschen in Großbritannien gegen Corona geimpft

London - In Großbritannien sind nach Angaben von Premierminister Boris Johnson nun mindestens 15 Millionen Einwohner gegen das Coronavirus geimpft worden. Damit hat die Regierung ihr selbst gestecktes Ziel erfüllt und mehr als jedem vierten Erwachsenen eine erste Impfdosis ermöglicht. Johnson sprach am Sonntag von einem "Meilenstein". "Dieses Land hat eine außerordentliche Leistung erbracht", sagte der Regierungschef in einer Videobotschaft.

