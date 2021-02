Regierung berät mit Experten - Keine Lockerungen zu erwarten

Wien - Die türkis-grüne Bundesregierung berät am heutigen Montag neuerlich mit Experten aus Medizin und Wissenschaft sowie mit Vertretern der Länder und Parlamentsparteien über das weitere Vorgehen in der Coronapandemie. Es geht vor allem um die Bereiche Gastronomie, Tourismus und Kultur, die vorerst bis Ende Februar geschlossen sind. Im Vorfeld wurden keine Lockerungen erwartet, da die Lage wegen der ansteckenderen Mutationen aus Großbritannien und Südafrika weiter angespannt ist.

Zahl der Neuinfektionen in Österreich steigt wieder

Wien - Eine Woche nach Beginn der Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen in Österreich steigen die Infektionszahlen wieder an. Seit Sonntag wurden österreichweit 1.225 Neuinfektionen gemeldet - wobei Montags immer weniger Fälle verzeichnet werden. Im Schnitt kamen somit täglich 1.402 neu Infizierte hinzu. Seit Sonntag wurden zehn weitere Todesfälle registriert. Seit Beginn der Pandemie sind somit 8.221 Menschen an oder mit SARS-CoV-2 gestorben.

1.111 Personen an Tirols Grenzen zurückgewiesen

Innsbruck - Die Grenzkontrollen bei der Ausreise aus Tirol sind auch am Montag vorerst problemlos verlaufen. Von Freitag bis Sonntag wurden insgesamt 41.144 Personen und 27.259 Fahrzeuge kontrolliert, sagte Polizeipressesprecher Manfred Dummer am Montag zur APA. 1.111 Personen wurde die Ausreise aufgrund eines fehlenden negativen Corona-Tests verweigert. Bis zum späten Vormittag war die Lage auf den Straßen jedenfalls ruhig, es gab kaum Staus.

ÖVP fordert unabhängigen Bundesstaatsanwalt

Wien - Die ÖVP will einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt etablieren. Diese Forderung erhob am Montag Klubchef August Wöginger in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Umsetzung könnte gelingen, denn SPÖ, Grüne und NEOS plädieren seit vielen Jahren für eine entsprechende Position, konnten die Volkspartei dafür aber bisher nicht gewinnen. Dementsprechend meint Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), dass die ÖVP dem Druck der Grünen "endlich" nachgebe.

Im Kosovo holte Ex-Ministerpräsident Kurti Erdrutschsieg

Prishtina (Pristina)/Wien - Die linke Reformbewegung Vetevendosje (Selbstbestimmung) hat die Parlamentswahl im Kosovo deutlich für sich entschieden. Nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen kam die Partei des ehemaligen Bürgerrechtlers Albin Kurti auf 48 Prozent der Stimmen, teilte die Wahlkommission in Pristina in der Nacht zum Montag mit. Die Wahlbeteiligung der knapp 1,8 Millionen Stimmberechtigten wurde von der Kommission mit 45,5 Prozent angegeben.

Offenbar Verletzte bei Protesten in Myanmar

Naypyidaw - Bei einer Großkundgebung in der Stadt Mandalay im Norden Myanmars sind am Montag Berichten zufolge Schüsse gefallen und mehrere Personen verletzt worden. Das Nachrichtenportal "Frontier Myanmar" zitierte am Montag einen Reporter, wonach Polizisten und Soldaten auch wahllos in Häuser geschossen hätten. Auf Fotos in sozialen Netzwerken waren blutende Menschen zu sehen. Die Demonstranten verhielten sich den Berichten zufolge friedlich. Ob es Tote gab, war zunächst unklar.

Separatistenparteien gewannen Wahl in Katalonien

Barcelona - Separatistische Parteien haben am Sonntag bei der Parlamentswahl in der von Spanien fortstrebenden Region Katalonien ihre Mehrheit ausbauen können. Sie können damit wie schon bisher die Regionalregierung in Barcelona stellen und den Konfrontationskurs für die Unabhängigkeit der im Nordosten Spaniens gelegenen Region fortsetzen. Rund 5,6 Millionen Menschen waren zur Wahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung sackte von 79 Prozent im Jahr 2017 auf nur mehr 53,56 Prozent ab.

Quintett wegen Hochverrats in Wien vor Geschworenen

Wien - Am Montag hat am Wiener Landesgericht für Strafsachen der Prozess gegen fünf frühere Mitglieder der - mittlerweile angeblich aufgelösten - "Europäischen Aktion" (EA) begonnen. Bei der Organisation handelte es sich um ein länderübergreifendes rechtsextremes Netzwerk, das Ziele vertrat, "die dem Parteiprogramm der NSDAP nachempfunden wurden", wie Staatsanwältin Susanne Kerbl-Cortella eingangs der Verhandlung darlegte.

