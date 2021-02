ÖVP fordert unabhängigen Bundesstaatsanwalt

Wien - Die ÖVP will einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt etablieren. Diese Forderung erhob am Montag Klubchef August Wöginger in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Umsetzung könnte gelingen, denn SPÖ, Grüne und NEOS plädieren seit vielen Jahren für eine entsprechende Position, konnten die Volkspartei dafür aber bisher nicht gewinnen. Dementsprechend meint Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), dass die ÖVP dem Druck der Grünen "endlich" nachgebe.

Regierung berät mit Experten - Keine Lockerungen zu erwarten

Wien - "Es wird keine Verschärfungen geben, das ist die gute Nachricht, aber es wird auch keine weiteren Lockerung geben", mit diesen Worten betrat der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) Montagmittag das Bundeskanzleramt, wo die türkis-grüne Regierung mit Experten über das weitere Vorgehen berät. Damit bestätigte Schützenhöfer was im Vorfeld erwartet wurde: Gastronomie, Tourismus und Kultur bleiben geschlossen.

Gastronomie drängt auf fixes Datum fürs Aufsperren

Wien - Die Gastronomie hofft von der Regierung auf Erleichterungen, befürchtet aber eine Verlängerung des Lockdowns. Die Lage für die Wirte werde immer dramatischer, es gehe um Existenzen, sagte Gastronomie-Sprecher Mario Pulker von der Wirtschaftskammer am Montag zur APA. Die Gasthäuser und Restaurants sind in Österreich zur Eindämmung des Coronavirus seit 2. November 2020, also seit 15 Wochen, geschlossen. Abholung und Zustelldienste sind erlaubt.

Offenbar Verletzte bei Protesten in Myanmar

Naypyidaw - Bei einer Großkundgebung in der Stadt Mandalay im Norden Myanmars sind am Montag Berichten zufolge Schüsse gefallen und mehrere Personen verletzt worden. Das Nachrichtenportal "Frontier Myanmar" zitierte am Montag einen Reporter, wonach Polizisten und Soldaten auch wahllos in Häuser geschossen hätten. Auf Fotos in sozialen Netzwerken waren blutende Menschen zu sehen. Die Demonstranten verhielten sich den Berichten zufolge friedlich. Ob es Tote gab, war zunächst unklar.

Lob und Rufe nach Tempo zu Bericht der "Taskforce Pflege"

Wien - Die großen Trägerorganisationen Caritas, Volkshilfe und Hilfswerk haben sich zu dem nun vorgelegten Bericht der "Taskforce Pflege" grundsätzlich positiv geäußert. Das Papier stelle "eine gute Zusammenfassung der Themen dar, die es durch eine umfassende Pflegereform zu lösen gilt", so Caritas-Präsident Michael Landau. Volkshilfe-Geschäftsführer Erich Fenninger sah eine "gute Grundlage", nun gelte es, die Pläne zu operationalisieren. Beide forderten eine Einbindung der Träger.

FPÖ stellt Misstrauensantrag gegen Blümel

Wien/Gumpoldskirchen - Die FPÖ wird bei der Sondersitzung des Nationalrats am Dienstag einen Misstrauensantrag gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) stellen. Die aufgetauchten Ermittlungsergebnisse der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zur Causa Casinos zeigten, dass die ÖVP seit vielen Jahren in einer sehr engen Beziehung zum Glücksspielkonzern Novomatic stehe, sagte der FPÖ-Abgeordnete im Ibiza-Untersuchungsausschuss Christian Hafenecker am Montag in einer Pressekonferenz.

Die Wiener Börse tendiert im Verlauf fester

Wien - Der Leitindex ATX verbesserte sich am frühen Montagnachmittag um 1,42 Prozent auf 3.004,67 Zähler. Auch das europäische Umfeld zeigte sich im grünen Bereich. In einem starken europäischen Öl-Sektor zogen auch die heimischen Branchenvertreter merklich an. So kletterten Schoeller-Bleckmann um satte 6,09 Prozent nach oben und OMV gewannen um 3,98 Prozent. Klar fester tendierten auch Mayr-Melnhof, die nach einem positiven Analystenkommentar um 3,22 Prozent anzogen.

