Regierung verlängert Lockdown für Gastro und Co. bis Ostern

Wien - Die türkis-grüne Regierung verlängert den Lockdown für die Gastronomie, den Tourismus und den Kulturbereich bis "rund um Ostern". Ein konkretes Datum, wann die betroffenen Branchen aufsperren dürfen, gab es zunächst nicht. Am 1. März wolle man erneut beraten, sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montagnachmittag, nach Beratungen mit Experten, Ländern und den Parlamentsparteien.

Erneut Kritik an deutschen Grenzkontrollen

Wien - In einem Gespräch mit dem deutschen Botschafter in Wien hat Österreich erneut gegen die von Deutschland am Sonntag eingeführten strikten Einreisekontrollen an der Grenze Tirol-Bayern protestiert. Bei dem Treffen auf hoher Beamtenebene am Sonntagabend in Wien habe man noch einmal darauf hingewiesen, dass die "extrem strengen" Maßnahmen "unverhältnismäßig" seien, hieß es am Montag aus dem Außenministerium. Deutschland verteidigte die Kontrollen indes als "leider notwendig".

ECDC warnt vor starkem Infektionsanstieg ohne Maßnahmen

Stockholm - Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC hat davor gewarnt, Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus und dessen Varianten zum jetzigen Zeitpunkt zu lockern. Die epidemiologische Lage bleibe sehr besorgniserregend, die Belegung der Krankenhaus- und Intensivbetten auf einem hohen Niveau, teilte ECDC-Direktorin Andrea Ammon am Montag mit. Die meisten Fälle der Südafrikanischen Mutation gibt es unterdessen in Österreich.

Restaurants bleiben bis Ostern zu

Wien - Die Wirtshäuser und Restaurants in Österreich bleiben bis Ostern zu. Für die Branche und ihre rund 300.000 Mitarbeiter eine "bittere Pille", wie Gastronomie-Sprecher Mario Pulker von der Wirtschaftskammer Österreich am Montagabend nach der Pressekonferenz der Regierung zur APA sagte. Offen blieb auch, ob die Gastronomen rechtzeitig für das Ostergeschäft aufsperren dürfen oder erst danach. Pulker kritisierte den Umgang mit den 75.000 betroffenen Betrieben.

Schule begann mit rund 700.000 Corona-Selbsttests

Wien - Mit der Absolvierung von rund 700.000 Corona-Selbsttests hat am heutigen Montag für Österreichs Schüler die Unterrichtswoche begonnen. In Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten, Oberösterreich, Steiermark und dem Burgenland endeten die Semesterferien, in Wien und NÖ steht bereits die zweite Schulwoche nach den Ferien an.

Offenbar Verletzte bei Protesten in Myanmar

Naypyidaw - In Myanmar haben am Montag erneut Zehntausende Menschen trotz wachsender Militärpräsenz gegen den Putsch und die neue Junta protestiert. Erneut gingen Einsatzkräfte brutal gegen friedliche Demonstranten vor. In der nördlichen Stadt Mandalay fielen Berichten zufolge Schüsse. Auch in vielen anderen Landesteilen, darunter in der größten Stadt Rangun, trotzten Menschen den Drohungen der Armee. Sie forderten, die zivile Regierung von Aung San Suu Kyi wieder einzusetzen.

WHO-Notfall-Zulassung für Corona-Impfstoff von AstraZeneca

Genf - Nach dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) jetzt auch den Impfstoff von AstraZeneca für den Einsatz. Die WHO erteilte am Montag eine Notfallzulassung, wie sie in Genf berichtete. Sie folgte damit der Empfehlung ihres unabhängigen Impfrats (SAGE). Neben der Wirksamkeit und Sicherheit prüft die WHO für eine solche Zulassung auch die Qualität der Fabriken, in denen das Serum hergestellt wird.

Justiz: ÖVP fordert unabhängigen Bundesstaatsanwalt

Wien - Der Konflikt zwischen ÖVP und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat über Jahrzehnte Undenkbares möglich gemacht. Just die Volkspartei rief am Montag nach der Etablierung eines unabhängigen Bundesstaatsanwalts. Genau diesen an der Spitze der Weisungskette hatte die ÖVP ihren roten und grünen Koalitionspartnern über viele Jahre verwehrt. Erfreut über die neue Wendung zeigten sich Staatsanwälte und Richter. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hielt der WKStA "zahlreiche Verfehlungen" vor.

Die Wiener Börse schließt klar fester

Wien - Der Leitindex ATX verbesserte sich am Montag um 1,76 Prozent auf 3.014,78 Zähler. Auch das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn im grünen Bereich. In einem starken europäischen Öl-Sektor zogen auch die heimischen Branchenvertreter merklich an. So kletterten Schoeller-Bleckmann um 7,25 Prozent nach oben und OMV gewannen um 4,88 Prozent. Gut nachgefragt wurden zudem die heimischen Bankwerte. Mayr-Melnhof waren nach einem positiven Analystenkommentar gesucht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red