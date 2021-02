Sondersitzung in Sachen Blümel im Nationalrat

Wien - Die Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) beschäftigt am Dienstag den Nationalrat und dürfte für eine durchaus spannende Sitzung sorgen. Denn die Opposition marschiert geeint gegen den Ressortchef auf, der auch auf wenig Unterstützung des Koalitionspartners hoffen kann. Der von der FPÖ eingebrachte Misstrauensantrag gegen Blümel dürfte dennoch nicht von Erfolg gekrönt sein, da mit dessen Annahme die türkis-grüne Regierung wohl schon wieder am Ende wäre.

Steuerprüfung bei Novomatic - Konzern: Üblicher Vorgang

Wien/Gumpoldskirchen - Beim heimischen Glücksspielkonzern Novomatic und seinen rund 20 österreichischen Tochterunternehmen findet derzeit eine Steuerprüfung im Auftrag der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) statt, schreibt der "Standard" am Dienstag. Novomatic bestätigte die Betriebsprüfung. Es sei "völlig üblich, dass Konzerne regelmäßig und durchgängig geprüft werden, so auch Novomatic". Ein Anlass der Prüfung sind laut "Standard" Schenkungen von Novomatic-Gründer Johann Graf.

UNO warnt Myanmar vor Härte gegen Demonstranten

Naypyidaw - Nach dem Militärputsch in Myanmar und den daraus resultierenden landesweiten Protesten geben sich die Generäle weiterhin hart. Nach brutalen Übergriffen gegen friedliche Demonstranten schalteten die Militärs in der Nacht auf Dienstag erneut landesweit das Internet ab, wie Aktivisten und Netzwerküberwacher berichteten. Aktuelle Berichte über die Lage waren daher nicht erhältlich.

Kogler hält Fortbestand der Regierung für wahrscheinlich

Wien/Gumpoldskirchen - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sieht die Koalition mit der ÖVP nicht am Ende. Er "gehe noch davon aus" und halte es "auch für wahrscheinlich", dass die Regierung bis zum Ende der Legislaturperiode durchhält, sagte er am Montag in der "ZiB2". Allerdings teilte er auch mit, dass er nicht wisse, ob die Grünen Abgeordneten in der Nationalratssondersitzung gegen oder für den Misstrauensantrag der FPÖ gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) stimmen werden.

Prozess gegen Kremlgegner Nawalny wird in Moskau fortgesetzt

Moskau - Der zu mehreren Jahren Straflager verurteilte Kremlkritiker Alexej Nawalny muss sich an diesem Dienstag in Moskau vor Gericht weiter wegen Diffamierung eines Kriegsveteranen verantworten. In dem als politische Inszenierung kritisierten Verfahren geht es darum, dass Nawalny einen 94-Jährigen verunglimpft haben soll. Nawalny bestreitet die Vorwürfe und sieht den Prozess als Teil einer politischen Hetzjagd, um ihn öffentlich als Verbrecher darzustellen und mundtot zu machen.

Extreme Kälte führt zu Stromausfällen in Texas

Houston (Texas) - Ungewöhnlich eisiges Winterwetter hat im südlichen US-Staat Texas zu massiven Stromausfällen geführt. Die Zahl der Haushalte ohne Elektrizität stieg bis zum Montagabend (Ortszeit) nach Angaben der Webseite poweroutage.us auf knapp 4,4 Millionen an. Die Netzagentur des Bundesstaats (Ercot) hatte zuvor rotierende Abschaltungen von Teilen des Netzes angekündigt, um einen kompletten Zusammenbruch der Versorgung zu verhindern.

Wiener Platane gerettet - Baum erfolgreich umgesiedelt

Wien - Die Platane in der Wiener Josefstadt ist gerettet: In der Nacht auf Dienstag wurde der fast 90 Jahre alte Baum - der dem U-Bahn-Ausbau weichen musste - von der Josefstädter Straße/Auerspergstraße in den Bettina-Huber-Park beim Schmerlingplatz versetzt. "Gerade in Zeiten des Klimawandels muss die Politik alles tun, um bestehende Natur zu erhalten und mehr Grün in die Stadt zu bringen", sagte der Wiener Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) zur APA.

In Island kann man wieder auf ein Bier gehen

Reykjavik - Besuche im Schwimmbad und im Fitnessstudio, Treffen mit Freunden zum Bier - wovon die Menschen in Österreich wie in vielen europäischen Ländern derzeit nur träumen können, ist in Island wieder Realität. Das Land hat europaweit den niedrigsten Inzidenzwert an Corona-Infektionen. Und das liegt nicht nur daran, dass Island ein dünn besiedelter Inselstaat ist. Auch das strikte Befolgen von Corona-Regeln und eine umfassende Teststrategie haben die Isländer dort hingebracht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red