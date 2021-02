ÖVP will von Justiz Infos nach Hausdurchsuchung bei Blümel

Wien - Die ÖVP hat ihre Ankündigung wahr gemacht und über ihren Parlamentsklub eine Anfrage zur Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) an das Justizministerium geschickt. Unter anderem wird gefragt, auf welche Informationen oder Hinweisen der Antrag auf Hausdurchsuchung gegründet war sowie ob geprüft wurde, ob eine Novomatic-Spende an die ÖVP tatsächlich stattgefunden hat. Eine weitere Anfrage beschäftigt sich mit der möglichen Behinderung der Arbeit der WKStA.

Draghis Regierungsprogramm: Kampf gegen Wirtschaftskrise

Rom - Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat am Mittwoch im Senat sein Regierungsprogramm vorgestellt. In einer Ansprache vor der kleineren der beiden Parlamentskammern in Rom rief Draghi die Parteien zu Zusammenhalt im Kampf gegen die Pandemie und die Wirtschaftskrise auf. Er gedachte der Menschen, die dem Coronavirus erlegen sind und drückte den Italienern seine Nähe aus, die unter den Folgen der Pandemie leiden.

Autoverkäufe in der EU brachen ein - Auch bei E-Autos

Brüssel - Der Pkw-Markt in der Europäischen Union ist zu Jahresbeginn wegen der Einschränkungen zur Bekämpfung der Coronapandemie so stark eingebrochen wie nie zuvor. Der Autoabsatz fiel im Jänner um 24,0 Prozent auf rund 726.491 Fahrzeuge, wie der Herstellerverband ACEA am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Das sei der niedrigste Wert seit Beginn der Datenerhebung. Neben der Coronakrise habe dazu auch beigetragen, dass der Monat heuer einen Arbeitstag weniger hatte.

Politischer Aschermittwoch heuer virtuell in Bayern und Ried

Ried im Innkreis/Passau - Auch wenn der Fasching heuer coronabedingt ausgefallen ist, verzichtet die Politik nicht auf den Kehraus. Nur findet der "Politische Aschermittwoch" heuer virtuell statt. Das traditionelle Abwatschen der anderen werden FPÖ-Bundesparteichef Norbert Hofer und oö. Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner vor der Kamera in der Rieder Jahn-Turnhalle erledigen. Die bayerische CSU wird zu ihrer Veranstaltung oö. LH Thomas Stelzer (ÖVP) als Gastredner zuschalten.

Bierwirt zog Klage zurück, Sigrid Maurer freigesprochen

Wien - Der Prozess gegen die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer hat am Mittwoch am Wiener Landesgericht ein überraschendes Ende gefunden. Der Lokalbetreiber erschien nicht zur Verhandlung, stattdessen ließ er seinen Rechtsvertreter Gregor Klammer ausrichten, dass er die Klage gegen Maurer zurückziehe. "Zur Gänze", wie Richter Hartwig Handsur ins Protokoll diktierte, nachdem er einen Brief des Gastronomen gelesen hatte, den Klammer mitgebracht hatte.

Größte Demos seit Tagen in Myanmar

Genf - In Myanmars ehemaliger Hauptstadt Rangun sind am Mittwoch wieder Zehntausende Menschen gegen die neue Junta auf die Straße gegangen. Beobachtern zufolge handelte es sich um die größte Kundgebung seit Tagen in dem südostasiatischen Land. Die Demonstranten blockierten mit einem Sit-in Straßen und legten den Verkehr teilweise lahm. Sie forderten ein Ende der Militärdiktatur nach dem Putsch vom 1. Februar und die Freilassung der entmachteten Regierungschefin Aung San Suu Kyi.

Hunderte Schüler in Nigeria entführt

Kano - Im Norden Nigerias haben bewaffnete Angreifer nach Angaben aus Sicherheitskreisen hunderte Schüler entführt. Auch mehrere Lehrer der Kinder seien in der Gewalt der Entführer, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus offiziellen Kreisen. Ein Schüler sei bei dem Angriff am Dienstagabend in der Stadt Kagara im Bundesstaat Niger erschossen worden, hieß es. Bei den Angreifern handelt es sich den Angaben zufolge vermutlich um Mitglieder einer kriminellen Bande.

Iran für weitere Zusammenarbeit mit UN-Atombehörde IAEA

Teheran - Der Iran will laut Präsident Hassan Rouhani die Zusammenarbeit mit der UN-Atomenergiebehörde IAEA weiterführen. "Wir sind weiterhin Mitglied der IAEA, werden uns auch weiterhin an den Atomwaffensperrvertrag halten und in diesem Rahmen auch weiterhin mit der IAEA kooperieren," sagte Rouhani am Mittwoch. Dies werde Rouhani auch IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi bei seinem geplanten Besuch in Teheran mitteilen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red