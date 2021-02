Fast 2.000 neue Corona-Fälle in Österreich

Wien - Mit fast 2.000 Neuinfektionen in Österreich sind am Donnerstag die höchsten Werte seit fast vier Wochen gemeldet worden. 1.967 neue SARS-CoV-2-Fälle seit Mittwoch waren es genau, bei 1.529 lag der Schnitt der vergangenen sieben Tage. Der Zuwachs von über fünf Prozent an aktiv Erkrankten ist indes der höchste seit Mitte November, im Jahr 2021 war diese Zahl bisher sogar mehrheitlich immer rückläufig gewesen.

Coronapandemie pushte Nachfrage nach Bio-Produkten

Wien - In der Coronapandemie haben sich die Konsumenten im Lebensmittelhandel kräftig mit biologischen Produkten eingedeckt. Im Lockdown und Homeoffice wurde mehr zuhause gekocht. Der Umsatz mit frischen Bio-Lebensmitteln (exkl. Brot und Gebäck) schnellte 2020 im Vergleich zum Jahr davor um 23 Prozent auf 714 Mio. Euro nach oben, geht aus aktuellen Erhebungen der AMA Marketing hervor. Im vergangenen Jahr gab ein durchschnittlicher Haushalt über 190 Euro für frische Bioprodukte aus.

Ischgler weisen in Studie stabile Immunität auf

Innsbruck/Ischgl - Die erworbene Immunität nach einer durchgemachten Corona-Infektion dürfte relativ stabil sein. Dies ergab eine am Donnerstag präsentierte Studie der Medizinischen Universität Innsbruck. Nachdem bereits im April die Einwohner des als Corona-Hotspot geltenden Tiroler Wintersportorts Ischgl auf Antikörper getestet wurden, zeigte sich in der Folgestudie vom November, dass bei rund 90 Prozent jener, die damals Antikörper aufwiesen, noch immer Immunität nachgewiesen werden kann.

Draghi vor letzter Hürde in italienischer Abgeordnetenkammer

Rom - In der italienischen Abgeordnetenkammer hat am Donnerstag die Debatte über die neue Regierung von Premier Mario Draghi begonnen. Nach der Debatte steht am Abend die Vertrauensabstimmung für Draghis Kabinett auf dem Programm. Das Votum vom Mittwochabend im Senat sorgt unterdessen für heftige Turbulenzen in der Fünf-Sterne-Bewegung. Das Parteigremium wies am Donnerstag 15 Senatoren aus der Partei aus, weil sie entgegen der Parteilinie gegen die Regierung Draghi gestimmt haben.

Erste Anklage gegen Strache in Causa Ibiza dürfte kommen

Wien - Fast zwei Jahre nach dem Auftauchen des Ibiza-Videos könnte es demnächst zur ersten Anklage gegen den einstigen FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache kommen, berichtete der "Standard" am Donnerstag. Dabei geht es um die Causa Privatkliniken. Der Vorhabensbericht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) liegt dem Justizministerium derzeit zur Entscheidung vor, wurde der APA im Ressort bestätigt.

Sidlo will von Casinos Austria 2,3 Mio. Euro

Wien/Gumpoldskirchen - Der kurzzeitige FPÖ-nahe Finanzvorstand der Casinos Austria (Casag), Peter Sidlo, ist am Donnerstag vor dem Handelsgericht Wien einvernommen worden. Sidlo, der seinen ehemaligen Arbeitgeber auf 2,3 Mio. Euro klagt, verhehlte nicht, dass er aufgrund seiner Parteizugehörigkeit in die Position kommen wollte. Er fordert von den Casinos Austria, ihm sämtliche Gehaltsansprüche samt der Boni in vollständiger Höhe für die gesamte Laufzeit des Vorstandsvertrags auszuzahlen.

Ex-Novomatic-Chef gefiel ÖVP-Kandidaten-Liste nicht

Wien/Gumpoldskirchen - Aus dem Ermittlungsakt in der Causa Casinos Austria und Novomatic, in der Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) als Beschuldigter geführt wird, werden immer mehr Details publik. So soll sich Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann mit Blümel nicht nur über mögliche Parteispenden und Treffen mit dem damaligen Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) per SMS unterhalten haben, sondern auch über die Auswahl der ÖVP-Kandidaten für die Nationalratswahl 2017.

Commerzialbank-U-Ausschuss befragt Ex-Landeshauptmann Niessl

Mattersburg/Eisenstadt - Im Commerzialbank-U-Ausschuss ist am Donnerstag Alt-Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) befragt worden, nachdem Ex-Bankchef Martin Pucher bei seinem Auftritt im Ausschuss angegeben hatte, dass auch Niessl Goldplättchen erhalten habe. Die Befragung des früheren SPÖ-Landesparteichefs widmete sich über weite Strecken den angesprochen Goldgeschenken und dem Sozialfonds, an den Geschenke als Spende gegangen sein sollen. Von einer Schieflage der Bank oder des SVM wusste er nichts.

