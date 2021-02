Kremlkritiker Nawalny muss ins Lager und Geldstrafe zahlen

Moskau - Gleich zweimal an einem Tag hat Kremlgegner Alexej Nawalny vor der russischen Justiz Niederlagen einstecken müssen. In einem Berufungsverfahren am Samstag zu Mittag bestätigt ein Moskauer Richter die Anfang Februar gegen den Oppositionspolitiker verhängte umstrittene Straflagerhaft. Am Abend wurde Nawalny dann im selben Gerichtsgebäude zu einer hohen Geldstrafe von 850.000 Rubel (umgerechnet 9.400 Euro) verurteilt, weil er einen Weltkriegs-Veteranen beleidigt haben soll.

Leichter Anstieg bei Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - 1.877 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Samstag, 9.30 Uhr) in Österreich gemeldet worden. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber 1.818 vom Vortag. Im Durchschnitt haben sich in den vergangenen sieben Tagen täglich 1.605 Personen angesteckt. 20 Personen sind landesweit an den Folgen einer Covid-Erkrankung seit Freitag gestorben, geht aus den Angaben des Krisenstabes hervor.

Tote und Verletzte bei Protesten in Myanmar

Naypyidaw - Angesichts der anhaltenden Proteste nach dem Militärputsch in Myanmar sind die Sicherheitskräfte am Samstag mit massiver Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen: In der zweitgrößten Stadt Mandalay wurden mindestens zwei Menschen erschossen, etwa 30 weitere Demonstranten wurden verletzt, wie Rettungskräfte sagten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verurteilte die Gewalt und kündigte "angemessene Entscheidungen" an.

Mini-Hubschrauber "Ingenuity" meldet sich erstmals vom Mars

Pasadena (Kalifornien) - Der kleine Hubschrauber "Ingenuity", der sich an Bord des Mars-Rovers "Perseverance" befindet, hat am Freitag (Ortszeit) seinen ersten Statusreport an das Kontrollzentrum im kalifornischen Pasadena gefunkt. "Alles scheint bestens zu funktionieren", sagte Projektleiter Tim Canham laut einer Mitteilung der US-Raumfahrtbehörde NASA. Nun sei es wichtig, schnell die sechs Lithium-Ionen-Akkus des rund zwei Kilogramm schweren Fluggerätes aufzuladen, um die Elektronik warmzuhalten.

Tödlicher Lawinenunfall in Oberösterreich

Kirchdorf an der Krems - Ein 60-Jähriger ist am Samstag bei einer Skitour im Bezirk Kirchdorf von einer Lawine mitgerissen und getötet worden. Der Mann war mit einem 49-Jährigen unterwegs auf das Warscheneck im Toten Gebirge. Nach dem Gipfelsieg löste der Ältere bei der Abfahrt ein Schneebrett aus und wurde von der Lawine erfasst. Er stürzte über felsiges Gelände rund 150 Meter ab und war auf der Stelle tot. Sein Begleiter konnte den Schneemassen durch eine Querfahrt aus dem Kegel noch entkommen.

Erste Übertragung von H5N8-Vogelgrippe-Virus auf Menschen

Moskau - In Russland ist nach Angaben der Behörden weltweit erstmals das H5N8-Vogelgrippe-Virus auf Menschen übertragen worden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sei darüber bereits informiert worden, sagte am Samstag die Leiterin der russischen Gesundheitsbehörde, Anna Popowa. Wissenschafter des Labors Vektor hätten das Virus bei sieben Menschen in einer Geflügelfabrik in Südrussland nachgewiesen, in der im Dezember bei Tieren die Vogelgrippe aufgetreten war.

