Fünf Verletzte bei Wohnhausbrand in Niederösterreich

Purgstall a.d. Erlauf - Ein Brand in einem Wohnhaus im Zentrum von Purgstall an der Erlauf im Bezirk Scheibbs hat Sonntagfrüh fünf Verletzte, darunter drei Kinder, gefordert. Wie Feuerwehrsprecher Franz Resperger mitteilte, erlitt ein Mann schwere Blessuren. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser transportiert. Aufnehmende Spitäler waren laut Sonja Kellner vom Roten Kreuz die Landeskliniken Scheibbs und Amstetten. 117 Mitglieder von fünf Feuerwehren waren im Einsatz.

Lockerungen für Corona-Geimpfte in Israel

Tel Aviv - Israel hat am Sonntag Erleichterungen für Bürger eingeführt, die gegen das Coronavirus geimpft oder nach einer Erkrankung genesen sind. Mit einem Grünen Pass dürfen sie unter anderem Fitnessstudios, Hotels, Theater oder Sportereignisse besuchen. Gesundheitsminister Yuli Edelstein schrieb auf Twitter, mehr als 3,2 Millionen Israelis könnten ab sofort diese Vorteile genießen. Die Impfkampagne in Israel ist im Vergleich zu anderen Ländern sehr weit fortgeschritten.

Corona-Tests fast flächendeckend verfügbar

Wien - Der vor Weihnachten angekündigte Ausbau der Corona-Testmöglichkeiten wurde fast flächendeckend umgesetzt. Wie eine Datenanalyse eines Teams der TU Wien gemeinsam mit der APA zeigt, können drei von vier Österreichern den nächsten Gratis-Test in nur fünf Minuten Fahrzeit erreichen. Weil auch die Apotheken (und in Tirol die Hausärzte) eingebunden wurden, stehen mittlerweile mehr als 2.000 Testmöglichkeiten zur Verfügung. Lücken gibt es aber noch in einigen Landgemeinden.

Tausende Haushalte in Texas wieder mit Strom versorgt

Houston (Texas) - Nach dem historischen Wintereinbruch im US-Bundesstaat Texas sind tausende Haushalte wieder an die vorübergehend unterbrochene Strom- und Trinkwasserversorgung angeschlossen worden. Der Betrieb habe sich wieder normalisiert und Einschränkungen beim Energieverbrauch seien nicht mehr nötig, erklärte der texanische Netzbetreiber Ercot am Samstag (Ortszeit) auf Twitter. Allerdings waren weiter mehr als 60.000 Haushalte ohne Strom.

Flugzeugteile in USA und Niederlanden abgestürzt

Maastricht - Massive Flugzeugteile sind nach dem Ausfall eines Triebwerks unweit der US-Stadt Denver im Bundesstaat Colorado in Wohngebiete gestürzt. Die Maschine landete am Samstagnachmittag (Ortszeit) sicher am Internationalen Flughafen in Denver. Es gab zunächst keine Berichte über Verletzte, weder an Bord noch am Boden. "Ich bin ehrlich gesagt schockiert", sagte die Sprecherin der Polizei in Broomfield, Rachel Welte. Ein ähnlicher Zwischenfall ereignete sich zuvor in den Niederlanden.

Drei Tote nach Schüssen in Waffen-Outlet in den USA

New Orleans (Louisiana) - In einem Waffen-Outlet im US-Bundesstaat Louisiana sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein Schütze zwei Personen in dem Geschäft in einem Vorort von New Orleans erschossen, erklärte der zuständige Sheriff des Jefferson Parish, Joseph Lopinto, am Samstag. Im Anschluss hätten mehrere Personen den ursprünglichen Verdächtigen angegriffen und außerhalb des Ladens getötet.

Schallenberg rechnet mit EU-Sanktionen gegen Russland

Wien/Berlin - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) rechnet wegen des Falls Nawalny mit dem Beschluss neuer EU-Sanktionen gegen Russland. Beim Treffen der EU-Außenminister am Montag soll über gezielte Maßnahmen wie Einreiseverbote und Vermögenssperren gegen Einzelpersonen diskutiert werden. "Ich erwarte mir dafür eine breite Mehrheit an Unterstützung", sagte Schallenberg der deutschen Zeitung "Die Welt am Sonntag" laut Vorausmeldung.

Guterres verurteilt Gewalt gegen Demonstranten in Myanmar

Naypyidaw/New York - UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten in Myanmar scharf kritisiert. Er verurteile die "Anwendung tödlicher Gewalt" in Myanmar, schrieb Guterres in der Nacht auf Sonntag auf Twitter. Dies sei ebenso "inakzeptabel" wie "Einschüchterung und Belästigung" von Demonstranten. "Jeder hat das Recht, sich friedlich zu versammeln", betonte Guterres.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red