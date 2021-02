IAEA setzt Kontrollen im Iran vorerst eingeschränkt fort

Teheran/Wien - Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA kann die Kontrollen des iranischen Atomprogramms vorerst fortsetzen. Das handelte IAEA-Chef Rafael Grossi bei einem Besuch in Teheran mit der Atomenergiebehörde Irans aus, wie er am Sonntagabend nach der Rückkehr am Flughafen von Wien sagte. "Wir haben ein vernünftiges Ergebnis", sagte Grossi. Die Inspekteure hätten allerdings nicht den gleichen Zugang wie vorher. Die technische Vereinbarung gelte vorerst für drei Monate, so Grossi.

Kurz bietet WKStA Zeugenaussage an

Wien/Gumpoldskirchen - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen seinen Parteikollegen und Vertrauten, Finanzminister Gernot Blümel, der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) seine Zeugenaussage angeboten. Damit wolle er die "in den Raum geworfenen Anschuldigungen" aufklären, wie der Kanzler in einem Brief an die WKStA formuliert. Häme kam deswegen von der FPÖ, Kritik von den NEOS.

Fünffachjackpot von Steirer und Burgenländer geknackt

Wien - Der zweite Lotto-Fünffachjackpot des Jahres ist geknackt: Ein Steirer und ein Burgenländer tippten die "sechs Richtigen" 10, 21, 26, 35, 40 und 45 und wurden damit zu Millionären, wie die Lotterien am Sonntagabend mitteilten. Sie gewannen jeweils 3.420.048,10 Euro. Beide Gewinner kamen dabei mit Normalscheinen zum Erfolg. Insgesamt wurden für die Ziehung am Sonntag mehr als 7,7 Millionen Tipps abgegeben, was zu einer Sechser-Gewinnsumme von mehr als 6,8 Millionen führte.

EU berät über neue Sanktionen gegen Russland und Myanmar

Brüssel - Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Montag (9.15 Uhr) über die jüngsten Entwicklungen im Fall Alexej Nawalny und die Lage in Myanmar. Nach Angaben von Diplomaten wird erwartet, dass bei dem Treffen in Brüssel neue Sanktionen auf den Weg gebracht werden. Sie könnten zum Beispiel Verantwortliche für die Inhaftierung des russischen Oppositionspolitikers und die Anführer des jüngsten Militärputsches in dem südostasiatischen Land Myanmar (ehemals: Burma) treffen.

Wiener Neonazi-Prozess um "Europäische Aktion" geht weiter

Wien - Am Wiener Landesgericht wird am Montag der Prozess gegen fünf frühere Mitglieder der "Europäischen Aktion" (EA) fortgesetzt, denen die Anklage Vorbereitung eines Hochverrats und nationalsozialistische Wiederbetätigung im Sinn des Paragrafen 3a Ziffer 2 Verbotsgesetz vorwirft. Vier Angeklagte sind zu letzterem geständig und bestreiten den Hochverrat, einer fühlt sich zur Gänze "nicht schuldig". Am Ende des Verhandlungstags wird mit einem erstinstanzlichen Urteil gerechnet.

Putin trifft weißrussischen Präsidenten Lukaschenko

Sotschi - Gut ein halbes Jahr nach Beginn der Proteste in Belarus (Weißrussland) will Machthaber Alexander Lukaschenko am Montag den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Dazu reist der 66-Jährige in die russische Schwarzmeer-Stadt Sotschi. Bei dem Gespräch geht es nach Angaben aus Moskau um die weitere Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern, insbesondere um Wirtschafts- und Energiefragen.

Friedliche Demonstration in Bregenz gegen Corona-Maßnahmen

Bregenz - Rund 1.000 Personen haben am Sonntagnachmittag in Bregenz gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung demonstriert. Nach Angaben der Polizei gegenüber der APA verlief die angemeldete Kundgebung "völlig friedlich". Die Teilnehmer hätten sich sehr diszipliniert verhalten, hieß es. Wegen Nichteinhaltung der Maskenpflicht wurden einer vorläufigen Bilanz zufolge etwa 15 Anzeigen erstattet.

