Babyelefant-Infokampagne kostete rund 3,2 Mio. Euro

Wien - Das Bundeskanzleramt hat für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Informationsarbeit für die "Babyelefanten"-Kampagne in Summe 3,17 Mio. Euro ausgegeben - und zwar noch ohne Agenturhonorar, wie es in einer Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch das Bundeskanzleramt hieß. Den Löwenanteil bei den Ausgaben machten jene für Print-Produkte aus (1.328.607,83 Euro), gefolgt von Audiovisuelle Medien/TV-Spots (728.686,94) und Online-/Digitale Medien (700.788,47).

EU hält deutsche Corona-Einreiseregeln für unverhältnismäßig

Brüssel/Berlin/Innsbruck - Deutschland gerät wegen der verschärften Einreiseregeln für Tschechien, die Slowakei und Tirol immer stärker unter Druck. Mehrere Vorgaben seien unverhältnismäßig oder unbegründet, heißt es in einem Beschwerdebrief der EU-Kommission an den deutschen EU-Botschafter Michael Clauß in Brüssel. "Wir glauben, dass das nachvollziehbare Ziel Deutschlands - der Schutz der öffentlichen Gesundheit in einer Pandemie - durch weniger restriktive Maßnahmen erreicht werden könnte."

Oppositionschef Melia in Georgien verhaftet

Tiflis - Der Anführer der Opposition in Georgien, Nika Melia, ist festgenommen worden. Die Sicherheitskräfte setzten während seiner Festnahme am Dienstag Tränengas am Sitz von Melias Partei ein, wie Fernsehbilder zeigten. Vor der Zentrale der Vereinten Nationalen Bewegung (UNM) hatten sich Unterstützer Melias sowie die Chefs der anderen Oppositionsparteien versammelt. Zahlreiche Demonstranten wurden festgenommen.

Einigung zwischen Facebook und Australien in Sicht

Menlo Park/Sydney - Facebook und die australische Regierung haben im Streit um ein geplantes Gesetz zur Regulierung des digitalen Nachrichtenmarkts einen Kompromiss erzielt. Der US-Internetgigant kündigte deshalb am Dienstag an, dass eine seit vergangener Woche in dem Land verhängte Sperre journalistischer Inhalte auf Facebook wieder aufgehoben werde.

70 Prozent der Israelis ab 16 mindestens einmal geimpft

Tel Aviv - Rund 70 Prozent der Menschen in Israel ab 16 Jahren sind mindestens ein Mal gegen das Coronavirus geimpft worden. Knapp 4,5 Millionen Israelis hätten die Erstimpfung und mehr als drei Millionen bereits die Zweitimpfung erhalten, schrieb der israelische Gesundheitsminister Juli Edelstein am Dienstag auf Twitter.

Brand in Perchtoldsdorf betrifft Polizeiinspektion

Perchtoldsdorf - Ein Brand im Zentrum von Perchtoldsdorf hat am Montag auch die Polizeiinspektion im Zentrum der Marktgemeinde im Bezirk Mödling betroffen. Die Dienststelle ist vorübergehend nicht beziehbar. Die Beamten weichen vorerst nach Brunn am Gebirge aus, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Die Suche nach einem Ersatzquartier war im Gang. Verletzt wurde niemand. Nach mehr als drei Stunden gab es "Brand aus".

G7 verurteilen Gewalt gegen Putschgegner in Myanmar

Naypyidaw/London - Die sieben führenden Industriestaaten (G7) haben das Vorgehen der Militärmachthaber in Myanmar gegen die Demokratiebewegung scharf kritisiert und mit Konsequenzen gedroht. "Wir verurteilen die Einschüchterung und Unterdrückung derjenigen, die sich dem Putsch entgegenstellen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der G7 vom Dienstag. "Jeder, der auf friedliche Proteste mit Gewalt reagiert, muss zur Rechenschaft gezogen werden."

Biomasse-Heizwerk in Lech am Arlberg in Vollbrand

Bregenz - Im Nobel-Skiort Lech am Arlberg ist Dienstagfrüh das örtliche Biomasse-Heizwerk in Vollbrand gestanden. Nach Angaben der Polizei gegenüber der APA brach das Feuer kurz nach 0.30 Uhr aus, die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Am frühen Vormittag war der Brand unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.

