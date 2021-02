Grüne gegen Veröffentlichungs-Hürden in Ermittlungsverfahren

Wien - Die ÖVP holt sich für ihren Plan, Zitate aus Ermittlungsakten zu verbieten und die Auswertung von Kommunikation zu erschweren, einen Korb beim Koalitionspartner. "Einschränkungen der Pressefreiheit waren und sind nicht Gegenstand der Verhandlungen", sagte die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer zur APA. Geeinigt haben sich die Regierungsparteien bisher nur darauf, einen unabhängigen und weisungsfreien Bundesstaatsanwalt einzurichten, die konkrete Ausgestaltung fehlt noch.

Sieben Fälle von südafrikanischer Corona-Variante in NÖ

St. Pölten/Wiener Neudorf - In Niederösterreich ist erstmals die südafrikanische Corona-Mutation B.1.351 nachgewiesen worden. Verzeichnet wurden nach Angaben des Sanitätsstabs vom Mittwoch sieben Fälle. Die Betroffenen stammen allesamt aus Wiener Neudorf (Bezirk Mödling). Sie sind bereits wieder genesen, werden zur Sicherheit aber weiter abgesondert und müssen sich abermals einem PCR-Test unterziehen. Seitens des Landes wurden unterdessen Sofortmaßnahmen eingeleitet.

Erstmals seit einem Monat mehr als 2.000 Neuinfektionen

Wien - Erstmals seit beinahe fünf Wochen sind in Österreich wieder mehr als 2.000 Neuinfektionen gemeldet worden. In den vergangenen 24 Stunden kamen laut Innen- und Gesundheitsministerium 2.006 neue Fälle hinzu - zweieinhalb Wochen nach den Lockerungen. Im Schnitt der vergangenen Woche infizierten sich somit täglich 1.786 Menschen mit SARS-CoV-2. Zuletzt waren am 22. Jänner mit 2.088 Infektionen über 2.000 registriert worden.

Ausreise aus Mayrhofen nur mehr mit Corona-Test

Mayrhofen - Die Tiroler Gemeinde Mayrhofen im hinteren Zillertal darf wegen der Verbreitung der Südafrika-Mutante ab Samstag bis Mittwoch nur noch mit einem negativen Corona-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, verlassen werden. Auch der Handel - bis auf die Grundversorger - bleibt von Samstag bis Mittwoch zu. Der Kindergarten und die Schulen bleiben ab sofort ebenfalls bis Mittwoch geschlossen bzw. im Distance Learning.

Glücksspiel-Agenden werden aus Finanzministerium gelöst

Wien/Gumpoldskirchen - Die Bundesregierung wird die angekündigte Entflechtung der Glücksspielkompetenzen umsetzen. Dazu sollen die entsprechenden Agenden aus dem Bereich des Finanzministeriums herausgelöst werden und in eine unabhängige und weisungsfreie Glücksspielbehörde übertragen werden. Das gab Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch nach der Ministerratssitzung bekannt.

Ex-Fußballtrainer für Missbrauch mehrerer Buben verurteilt

Wien - Ein ehemaliger Fußballtrainer ist am Mittwoch wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen am Wiener Landesgericht zu einer sechsjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der mittlerweile 67-Jährige, der hauptberuflich als Nachwuchstrainer bei Vereinen in Niederösterreich und Wien sowie als Privattrainer beschäftigt war, hatte sich - teilweise über Jahre hinweg - an fünf Burschen vergangen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Blümel wird am Freitag von WKStA einvernommen

Wien/Gumpoldskirchen - Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wird nach Hausdurchsuchung vom 11. Februar am kommenden Freitag von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einvernommen. Blümel bestätigte der APA am Mittwoch einen entsprechenden Bericht des "Kurier". "Ich bin froh, dass ich bereits am Freitag die Gelegenheit habe, die falschen Vorwürfe auszuräumen", so Blümel in einem schriftlichen Statement. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Blümel wegen Bestechlichkeit.

Weitere Coronahilfen für Familien

Wien - Die Bundesregierung doppelt die Coronahilfen im Familien- und Sozialbereich noch einmal auf. Der Familienhärtefonds wird um weitere 50 Mio. Euro aufgestockt, 100 Mio. Euro fließen in Sonderauszahlungen der Familienbeihilfe, gab Ressortchefin Susanne Raab (ÖVP) am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekannt. Mehr Geld gibt auch das Sozialressort unter Rudolf Anschober (Grüne) aus. Hier sind es 26 Mio. Euro für Mindestsicherungsbezieher und Projekte zur Armutsbekämpfung.

Die Wiener Börse notiert befestigt.

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag mit höheren Kursen gezeigt. Der ATX legte um 0,68 Prozent auf 3.060 Punkte zu. Unterstützend werteten Marktbeobachter eine freundliche europäische Anlegerstimmung. An die Spitze der Kursliste kletterten die Aktien vom Flughafen Wien. Die Papiere des größten heimischen Airport zogen um 4,1 Prozent hoch. Kursgewinne wiesen auch die Bankenwerte auf. In der Gunst der Anleger weit oben standen zudem die Aktien der Energieversorger.

