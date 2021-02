Grüne gegen Veröffentlichungshürden in Ermittlungsverfahren

Wien - Die ÖVP will in Rahmen der Justizreform offenbar auch die Berichterstattung über Ermittlungsverfahren erschweren und Medien das Zitieren aus Ermittlungsakten verbieten. Dieses am Mittwoch bekannt gewordene Vorhaben wurde vom grünen Koalitionspartner aber postwendend abgelehnt. Einen Grundsatz-Beschluss gab es zur Einrichtung eines Bundesstaatsanwalts, es fehlen aber noch sämtliche Details. Bei der WKStA steht am Freitag die Aussage von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) an.

Schweiz weitet Quarantäne bei Einreise aus Österreich aus

Bern - Die Schweiz hat ihre Liste der Risikoländer und Risikogebiete überarbeitet. Zusätzlich zum Bundesland Salzburg wurden neu Kärnten, Niederösterreich und die Steiermark daraufgenommen. Das bedeutet, dass bei Einreisen in die Schweiz aus diesen vier Bundesländern ab 8. März eine Quarantäne von einer Woche einzuhalten ist. Deutschland ist hingegen künftig ganz von der Quarantänepflicht bei Schweiz-Reisen befreit, da Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen aus der Liste fielen.

Sieben Fälle von südafrikanischer Corona-Variante in NÖ

St. Pölten/Wiener Neudorf - In Niederösterreich ist erstmals die südafrikanische Corona-Mutation B.1.351 nachgewiesen worden. Verzeichnet wurden nach Angaben des Sanitätsstabs vom Mittwoch sieben Fälle. Die Betroffenen stammen allesamt aus Wiener Neudorf (Bezirk Mödling). Sie sind bereits wieder genesen, werden zur Sicherheit aber weiter abgesondert und müssen sich abermals einem PCR-Test unterziehen. Seitens des Landes wurden unterdessen Sofortmaßnahmen eingeleitet.

Ausreise aus Mayrhofen nur mehr mit Corona-Test

Mayrhofen - Die Tiroler Gemeinde Mayrhofen im hinteren Zillertal darf wegen der Verbreitung der Südafrika-Mutante ab Samstag bis Mittwoch nur noch mit einem negativen Corona-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, verlassen werden. Auch der Handel - bis auf die Grundversorger - bleibt von Samstag bis Mittwoch zu. Der Kindergarten und die Schulen bleiben ab sofort ebenfalls bis Mittwoch geschlossen bzw. im Distance Learning. Das Skigebiet hingegen bleibt offen.

Weitere Coronahilfen für Familien

Wien - Die Bundesregierung doppelt die Coronahilfen im Familien- und Sozialbereich noch einmal auf. Der Familienhärtefonds wird um weitere 50 Mio. Euro aufgestockt, 100 Mio. Euro fließen in Sonderauszahlungen der Familienbeihilfe, gab Ressortchefin Susanne Raab (ÖVP) am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekannt. Mehr Geld gibt auch das Sozialressort unter Rudolf Anschober (Grüne) aus. Hier sind es 26 Mio. Euro für Mindestsicherungsbezieher und Projekte zur Armutsbekämpfung.

Merkel kündigt "Freitest"-Möglickeit beim Lockdown an

Frankfurt am Main - Eine Woche vor der neuen Bund-Länder-Runde zur Corona-Politik in Deutschland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Vorstellungen für einen Ausstieg aus dem Lockdown konkretisiert. Die Öffnungen müssten von umfassenden Schnelltests flankiert werden, so dass sich die Bürgerinnen und Bürger gleichsam "freitesten" lassen könnten, um an einem sich langsam normalisierenden öffentlichen Leben teilzunehmen, sagte Merkel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Donnerstag.

Vier Staatsverweigerer in Salzburg verurteilt

Salzburg - Am Landesgericht Salzburg sind am Mittwoch vier Staatsverweigerer zu teilbedingten Haftstrafen von 18 bis 24 Monaten verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft warf ihnen vor, sich dem Pseudogericht "Global Court of the Common Law" (GCCL) angeschlossen zu haben. Konkret sollen die Angeklagten geplant haben, staatliche Entscheidungsträger wie Staatsanwälte, Richter oder Politiker durch selbsternannte "Sheriffs" zu entführen und durch eigene "Richter" verurteilen zu lassen.

Amnesty sieht Nawalny nicht mehr als politischen Gefangenen

Moskau - Zum Ärger von Anhängern des Kremlkritikers Alexej Nawalny hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International dem russischen Oppositionellen den Status als "gewaltloser politischer Gefangener" entzogen. Hintergrund seien Beschwerden über diskriminierende Reden Nawalnys in den 2000er Jahren gewesen, sagte eine Amnesty-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Die Wiener Börse schließt fester.

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch klare Gewinne verbucht. Der ATX legte um ein Prozent auf 3.070 Punkte zu. Unterstützend werteten Marktbeobachter eine freundliche europäische Anlegerstimmung. Einheitlich Kursgewinne wiesen in Wien die schwergewichteten Bankenwerte auf. Die Aktionäre der Erste Group konnten ein sattes Plus von 2,9 Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International steigerten sich um 1,1 Prozent und bei der BAWAG gab es ein Plus von 1,5 Prozent zu sehen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red