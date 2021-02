Brandstetter will trotz Vorfwürfen am VfGH bleiben

Wien - Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) will trotz laufender Ermittlungen der Staatsanwaltschaft am Verfassungsgerichtshof bleiben. Das teilte Präsident Christoph Grabenwarter am Freitag mit. Brandstetter wird verdächtigt, gemeinsam mit dem suspendierten Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek den Termin einer Hausdurchsuchung bei Investor Michael Tojner verraten zu haben. Tojner weist das zurück und will durch Medienanfragen von der bevorstehenden Razzia erfahren haben.

Ermittler in Causa Blümel prüfen auch in Ministerien

Wien/Gumpoldskirchen - Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt in der Causa Blümel nun auch direkt in den betroffenen Ministerien. Nach dem Finanz- bestätigte am Freitag auch das Außenministerium eine entsprechende Anfrage. Per Amtshilfeersuchen werden Unterlagen über allfällige Unterstützung für die Novomatic in Italien seit 2017 gesucht. Außenminister war damals der heutige Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat indessen seine Beschuldigteneinvernahme absolviert.

Befürworter drücken beim EU-Impfpass aufs Tempo

Brüssel/Wien - Bei den Plänen der EU-Staaten für einen digitalen Corona-Impfnachweis fordern Politiker und die Reisebranche die rasche Klärung der Details. "Vor allem für Pendler, Dienst- oder Urlaubsreisen kann das Zertifikat Erleichterungen bringen", sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, der "Rheinischen Post" (Samstag). "Wir müssen hier möglichst schnell in die Umsetzung kommen", betonte auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag.

Kurz sprach mit Putin über Sputnik V

Wien/Moskau - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Freitag den russischen Präsidenten Wladimir Putin angerufen und mit ihm gemeinsame Bemühungen bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie erörtert, informierte der Kreml am Nachmittag. "Kurz und Putin sprachen über mögliche Lieferungen von Sputnik V nach einer Zulassung der Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA)", erklärte ein Sprecher des Kanzlers. Auch die EMA-Zulassung des russischen Impfstoffs sei thematisiert wurden, ergänzte er.

EU will bis 2022 Klarheit über Verteidigungspolitik

Brüssel - Die Europäische Union will bis März 2022 einen "strategischen Kompass" in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik geben. Dies kündigte EU-Ratschef Charles Michel am Freitag zum Abschluss des Videogipfels der Staats- und Regierungschefs an. Damit soll klarer werden, welche Rolle die EU in Verteidigungsfragen spielen soll. Umstritten ist etwa, ob und wie sehr man unabhängig von NATO und USA agieren soll. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) forcierte den Kampf gegen den Terror.

Erneut über 2.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Erneut sind die Corona-Neuinfektionen in Österreich über 2.000 gelegen. Wie Gesundheits- und Innenministerium am Freitag berichteten, betrug die Zahl der in den vergangenen 24 Stunden neu gemeldeten SARS-CoV-2-Ansteckungen 2.093. Das ist ein leichter Rückgang nach den am Donnerstag gemeldeten 2.391 Fällen. Im Schnitt der vergangenen Woche sind das 1.886 positive Tests pro Tag. Somit waren von Donnerstag auf Freitag 4,3 Prozent der 48.284 PCR-Tests positiv.

Erneut Hunderte Schulkinder in Nigeria entführt

Lagos - Im westafrikanischen Staat Nigeria sind erneut Hunderte Schulkinder verschleppt worden. Bewaffnete Angreifer stürmten nach Behördenangaben am Freitagmorgen die Jangebe-Schule im nördlichen Teilstaat Zamfara. Polizeisprecher Mohammed Shehu bestätigte am Nachmittag, dass 317 Schulmädchen vermisst würden. Eine schwer bewaffnete Einheit sei unterwegs nach Jangebe, um dort die eingeleiteten Rettungsmaßnahmen zu verstärken.

UN-Klimabericht: "Alarmstufe Rot" - Pläne hinter Erwartungen

Genf - Die aktualisierten Klimapläne der Vertragsstaaten des Pariser Abkommens bleiben bisher weit hinter den Erwartungen zurück. Obwohl die Frist für die Aktualisierung am 31. Dezember abgelaufen ist, haben viele Länder noch nichts vorgelegt. Und diejenigen, die es getan haben, wollen teilweise nur das tun, was sie schon vor Jahren zugesagt hatten - oder noch weniger. UN-Generalsekretär Antonio Guterres spricht von einer "Alarmstufe Rot für unseren Planeten".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red