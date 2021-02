Elf Demonstranten in Myanmar von Polizisten erschossen

Yangon (Rangun) - Bei Protesten gegen den Militärputsch in Myanmar sind örtlichen Politikern und Medienberichten zufolge am Sonntag mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Es handelt sich damit um den blutigsten Tag seit dem Putsch vor vier Wochen. Die Polizei ging in mehreren Städten gewaltsam gegen die Demonstranten vor und schoss unter anderem in Yangon (Rangun), der größten Stadt des Landes, auf die Menge. Mehrere Demonstranten starben an Schussverletzungen.

Sonntags-Rekord mit über 2.100 Neuinfektionen gemeldet

Wien - Am Tag, bevor sich die Regierung bei nächsten Corona-Gipfelgesprächen festlegen will, ob es zu weiteren Lockerungen kommen wird, ist ein neuer Sonntagsrekord an Neuinfektionen verzeichnet worden. Innen- und Gesundheitsministerium meldeten 2.123 neue Fälle in 24 Stunden ein. Seit Jahresbeginn hatte es an Sonntagen nie mehr als 2.000 Fälle gegeben. Zuletzt wurde in Österreich am Sonntag, dem 13. Dezember 2020 mit 2.641 ein ähnlich hoher Wert verzeichnet.

Katzian will höheres Arbeitslosengeld

Wien - ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian beklagt, dass in der Corona-Pandemie mehr Geld an Wirtschaft und Landwirtschaft als für die Arbeitnehmer geflossen ist. Nun gilt es aus seiner Sicht, auch etwas für diese zu tun, z.B. über eine Erhöhung des Arbeitslosengelds. Die Kurzarbeit werde auch in der zweiten Jahreshälfte nötig sein, zur finanziellen Krisenbewältigung will er Vermögende zur Kasse bitten, wie der Gewerkschaftschef am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" ausführte.

Über ein Viertel der Corona-Infizierten ohne Symptome

Wien - Zuletzt sind hierzulande mehr als ein Viertel der behördlich nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus asymptomatisch verlaufen. Bei 62,4 Prozent der neuen Fälle konnte die Infektionsquelle geklärt werden. Das geht aus einem Update der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zur epidemiologischen Abklärung von Covid-19 vom Wochenende hervor, das sich auf die Kalenderwoche 7 (15. bis 21. Februar) bezieht.

WKÖ hofft weiter auf Gastro-Öffnung am 15. März

Wien - Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf ist nach wie vor zuversichtlich, dass es Mitte März ein Aufsperren für Gastronomie und Hotellerie gibt. "Wir rechnen damit, dass am 15. März Öffnungsschritte passieren", so Kopf im ORF-Magazin "Hohes Haus". Sollte das nicht der Fall sein - "was ich mir im Moment nicht vorstellen kann" - dann müsse man sich die Begründung anschauen. "Letzten Endes entscheidet die Politik", betonte Kopf.

Mehr als 400.000 Österreicher gegen Corona geimpft

Wien - Am Wochenende dürfte der Richtwert von 400.000 Personen überschritten werden, die in Österreich eine Corona-Schutzimpfung erhalten haben. Das belegen die Impfzahlen des Gesundheitsministeriums. Dabei wurde speziell in den vergangenen Tagen aufs Tempo gedrückt. Mehr als ein Viertel der bisher verabreichten Impfdosen zum Schutz vor SARS-CoV-2 - exakt 101.581- wurden zwischen Dienstag und Freitag injiziert.

Fünf tote Zivilisten bei Angriff auf Wohnhaus im Jemen

Hodeidah/Sanaa - Bei einem Angriff auf ein Haus in der jemenitischen Hafenstadt Hodeidah sind am Sonntag fünf Zivilisten getötet worden. Unter den Opfern sei auch ein Kind, teilte ein Sprecher der Regierungstruppen mit. Das Haus sei von Granaten der Houthi-Rebellen getroffen worden. Die Houthis erklärten hingegen, das Haus sei durch zwei Luftangriffe der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition zerstört worden.

