Erste Ergebnisse aus Bezirksstädten bei Kärntner Wahlen

Klagenfurt - Bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Kärnten sind am Abend auch die vorläufigen Ergebnisse aus Villach und Feldkirchen eingetroffen, ebenfalls noch ohne Wahlkarten. Demnach kam Villachs SPÖ-Bürgermeister Günther Albel auf 58,9 Prozent und schaffte im Gemeinderat 50 Prozent. Feldkirchens ÖVP-Bürgermeister Martin Treffner dürfte deutlich bestätigt werden, er kam auf 55 Prozent.

18 Demonstranten in Myanmar von Polizisten erschossen

Yangon (Rangun) - In Myanmar sind bei landesweiten Protesten gegen den Militärputsch mindestens 18 Menschen getötet und mehr als 30 Personen verletzt worden. Dies gaben die Vereinten Nationen in einer Mitteilung am Sonntag bekannt. Es ist der blutigste Tag, seit das Militär sich Anfang Februar an die Macht geputscht hat. Nach UN-Angaben schossen Sicherheitskräfte in den beiden größten Städten Yangon und Mandalay sowie in Dawei, Bago, Myeik und Pokokkuo mit scharfer Munition auf Menschenmassen.

Sonntags-Rekord mit über 2.100 Neuinfektionen gemeldet

Wien - Am Tag, bevor sich die Regierung nach Corona-Gipfelgesprächen festlegen will, ob es zu weiteren Lockerungen kommen wird, ist ein neuer Sonntagsrekord an Neuinfektionen verzeichnet worden. Innen- und Gesundheitsministerium meldeten 2.123 neue Fälle in 24 Stunden ein. Seit Jahresbeginn hatte es an Sonntagen nie mehr als 2.000 Fälle gegeben. Für Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ist das eine "besorgniserregende Trendwende".

18-Jährige bei Rodelunfall in der Steiermark getötet

Schladming - Eine 18-jährige Oberösterreicherin ist am Sonntagvormittag bei einem Rodelunfall in Schladming (Bezirk Liezen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war die Jugendliche aus vorerst unbekannter Ursache auf die Skipiste geraten, hatte die Kontrolle über ihr Sportgerät verloren und war über den Pistenrand hinausgeschlittert. Ihr 16-jähriger Bruder stürzte ebenfalls, er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Orban droht EVP-Fraktion im EU-Parlament mit Austritt

Budapest/Straßburg - Ungarns Regierungschef Viktor Orban droht der EVP-Fraktion im EU-Parlament, die die Abgeordneten seiner rechtskonservativen Fidesz-Partei suspendieren will: Wenn es zur Abstimmung und Annahme einer neuen Geschäftsordnung der Fraktion komme, welche die Suspendierung oder den Ausschluss ganzer Gruppen möglich macht, würden die Fidesz-Europaabgeordneten von sich aus, aus dem Klub der Europäischen Volkspartei austreten, so Orban in einem Brief an EVP-Fraktionschef Manfred Weber.

19-Jähriger in Graz erstochen: Zwei Personen festgenommen

Graz - Nachdem ein 19-jähriger in der Nacht auf Samstag in Graz durch einen Bauchstich getötet worden ist, sind zwei Personen festgenommen worden. Wie Hansjörg Bacher, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, am Sonntag auf APA-Anfrage sagte, handelt es sich bei ihnen um einen Jugendlichen und einen jungen Erwachsenen. Einer von ihnen hatte den 19-Jährigen in der Nacht begleitet, der andere hatte sich selbst bei der Polizei gemeldet. Die beiden machten widersprüchliche Angaben zur Tat.

Mehr als 400.000 Österreicher gegen Corona geimpft

Wien - Am Wochenende ist die Grenze von 400.000 Personen deutlich überschritten worden, die in Österreich eine Corona-Schutzimpfung erhalten haben. Bis Sonntag hatten 414.441 Personen eine erste Dosis erhalten. Davon haben den Impfzahlen des Gesundheitsministeriums zufolge bereits 231.545 Personen die für einen vollständigen Impfschutz benötigten Dosen bekommen.

Keine Spur von 317 in Nigeria verschleppten Schülerinnen

Abuja - Nach dem erneuten Angriff auf eine Schule in Nigeria haben Eltern und Angehörige am Wochenende vergeblich auf ein Lebenszeichen der mehr als 300 verschleppten Schülerinnen gewartet. Eine gemeinsame Suchaktion von Polizei und Militär brachte zunächst kein Ergebnis. Die Freilassung von Dutzenden früheren Entführungsopfern konnte das Entsetzen nur kurze Zeit mildern. Papst Franziskus verurteilte am Sonntag in Rom die "abscheuliche" Tat.

