Der nächste Corona-Entscheidungstag

Wien - Trotz stark steigender Corona-Infektionszahlen berät die Regierung am Montag mögliche weitere Lockerungen. Eine sofortige Öffnung der Gastronomie im ganzen Land ist ebenso wenig zu erwarten wie, dass Kultur- und Freizeiteinrichtungen demnächst wieder die Tore öffnen können. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass wieder stärker regional unterschieden wird sowie dass im Jugendsport Erleichterungen kommen.

Ab sofort kostenlose Selbsttests in den Apotheken

Wien - Die Abgabe der kostenlosen Corona-Selbsttests in den Apotheken startet heute, Montag. Schrittweise soll die Bevölkerung damit versorgt werden, vorerst stehen aber nur Kits für 500.000 bis 600.000 Personen zur Verfügung. Bis Mitte März sollen schon wesentlich mehr erhältlich sein, die Apotheken würden sukzessive beliefert werden, informierte Thomas Veitschegger, Präsident der Apothekerkammer Oberösterreich.

Klagenfurts SPÖ-Bürgermeisterin muss in die Stichwahl

Klagenfurt - Bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Kärnten muss die Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) in zwei Wochen in eine Stichwahl. Ihr Konkurrent, Vorgänger Christian Scheider (Team Kärnten) hatte - ohne Wahlkarten - die Nase knapp vorn, er kam auf 33,3 Prozent, Mathiaschitz erhielt 32,1 Prozent der Stimmen. Die übrigen Kandidaten sind abgeschlagen, FPÖ-Kandidat Wolfgang Germ schaffte gerade einmal elf Prozent.

18 Demonstranten in Myanmar von Polizisten erschossen

Yangon (Rangun) - In Myanmar sind bei landesweiten Protesten gegen den Militärputsch mindestens 18 Menschen getötet und mehr als 30 Personen verletzt worden. Dies gaben die Vereinten Nationen in einer Mitteilung am Sonntag bekannt. Es ist der blutigste Tag, seit das Militär sich Anfang Februar an die Macht geputscht hat. Nach UN-Angaben schossen Sicherheitskräfte in den beiden größten Städten Yangon und Mandalay sowie in Dawei, Bago, Myeik und Pokokkuo mit scharfer Munition auf Menschenmassen.

Iran lehnt Treffen zu Atom-Deal derzeit ab

Teheran - Teheran hat dem EU-Vorschlag für ein informelles Treffen zwischen dem Iran und den USA zur Wiederbelebung des Wiener Atomabkommens von 2015 vorerst eine Absage erteilt. Die USA müssten zuerst ihre Sanktionen gegen den Iran aufheben, erklärte das Außenministerium in Teheran am Sonntag. Zugleich sicherte es zu, mit den an dem Abkommen beteiligten Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien sowie der EU im Gespräch zu bleiben.

18-Jährige bei Rodelunfall in der Steiermark getötet

Schladming - Eine 18-jährige Oberösterreicherin ist am Sonntagvormittag bei einem Rodelunfall in Schladming (Bezirk Liezen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war die Jugendliche aus vorerst unbekannter Ursache auf die Skipiste geraten, hatte die Kontrolle über ihr Sportgerät verloren und war über den Pistenrand hinausgeschlittert. Ihr 16-jähriger Bruder stürzte ebenfalls, er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Privatsphäre verletzt - Facebook zahlt Hunderte Millionen

Menlo Park/Washington - Zur Beilegung eines Rechtsstreits um die Verletzung der Privatsphäre von 1,6 Millionen Nutzern in den USA zahlt der Internetkonzern Facebook 650 Millionen Dollar (538 Millionen Euro) Entschädigung. Wie aus Dokumenten hervorgeht, in welche die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag Einsicht hatte, billigte ein Bundesgericht die Vereinbarung zwischen Facebook und 1,6 Millionen seiner Nutzer im Bundesstaat Illinois.

31-Jährige wegen Dreifachmordes an ihren Kindern vor Gericht

Wien - Am Montag muss sich eine 31-jährige Frau wegen Dreifachmordes vor einem Wiener Schwurgericht verantworten. Die gebürtige Nepalesin soll am 17. Oktober 2020 in ihrer Wohnung in der Donaustadt ihre drei Kinder im Alter von drei und neun Jahren sowie knapp acht Monaten getötet haben, "indem sie ein Kopfkissen kraftvoll gegen deren Gesichter drückte", wie es in der Anklageschrift heißt. Die Verhandlung ist auf einen Tag anberaumt.

