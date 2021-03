Drei Jahre Haft für Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy

Paris - Ein Pariser Strafgericht hat den französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy in einem Korruptionsprozess zu drei Jahren Haft verurteilt, von denen zwei zur Bewährung ausgesetzt werden. Die Richter sprachen den 66-Jährigen am Montag der Bestechung eines Generalanwalts am Obersten Gerichtshof im Jahr 2014 und der illegalen Einflussnahme auf die Justiz schuldig. Auf die Ausstellung eines Haftbefehls verzichtete das Gericht allerdings. Sarkozy war von 2007 bis 2012 Präsident.

Regionale Corona-Lockerungen möglich

Wien - Die Regierung setzt bei der weiteren Pandemiebekämpfung offenbar auf Regionalisierung. Entsprechende Informationen der APA wurden nach einer Sitzung der Koalition mit der Opposition von FPÖ-Obmann Norbert Hofer bestätigt. Demnach soll es ein Bonus-Malus-System geben, das Ländern mit niedrigen Inzidenzen raschere Öffnungen, jenen mit hohen Fallzahlen dagegen die Rücknahme von Lockerungen bringt.

Abgabe von Corona-Wohnzimmertests in Apotheken gestartet

Wien - In den Apotheken können seit Montag fünf kostenlose Corona-Selbsttests pro Person und Monat erworben werden. Die Nachfrage war am ersten Tag "hoch", hieß es bei der Apothekerkammer, auch wenn keine genauen Zahlen vorlagen. "Das zeigt, dass die Aktion richtig ist", betonte Pressesprecher Johann Baumgartner. Die sogenannten Wohnzimmertests sind für alle versicherten Personen ab 15 Jahren gedacht, aber vorerst nur für Nutzer der Elektronischen Gesundheitsakte ELGA kostenlos.

Österreicher in großer Sorge um die Wirtschaft

Wien - Die Österreicher machen sich zunehmend Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen der Coronapolitik. Mittlerweile glauben laut einer Gallup-Onlineumfrage unter 1.000 Personen fast zwei Drittel, dass die Maßnahmen zur Pandemiebewältigung einen großen ökonomischen Schaden anrichten. Vor einem Jahr waren es erst 41 Prozent, die der Aussage, die wirtschaftlichen Folgen der Coronamaßnahmen würden das Leben von Menschen in Österreich mehr zerstören als Covid/Corona selbst, zustimmten.

Mutter nach Dreifachmord an Kindern zu lebenslang verurteilt

Wien - Eine 31-jährige Frau ist am Montag am Wiener Landesgericht wegen Mordes an ihren drei unmündigen Kindern zu lebenslanger Haft verurteilt und zusätzlich in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Sie hatte ihre Töchter im Alter von drei bzw. neun Jahren und ihren knapp acht Monate alten Sohn im Schlaf mit einem Kopfpolster erstickt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Verteidigerin Astrid Wagner meldete dagegen Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an.

Regierungsgebäude in der armenischen Hauptstadt gestürmt

Moskau/Jerewan (Eriwan)/Stepanakert - Regierungsgegner in Armenien sind am Montag in ein Regierungsgebäude in der Hauptstadt Jerewan eingedrungen. Die aufgebrachte, kleine Menschenmenge verlangte den Rücktritt von Ministerpräsident Nikol Paschinjan. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Nach dem verlorenen Krieg gegen Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach voriges Jahr und einem für Armenien bitteren Waffenstillstand steht Paschinjan stark unter Druck.

Februar-Arbeitslosenzahlen um ein Viertel höher als 2020

Wien - Der coronabedingte Ausfall der Tourismus-Wintersaison belastet weiter den Arbeitsmarkt. Zuletzt waren rund 78.000 Arbeitskräfte aus Gastronomie und Hotellerie ohne Job. Tirol ist stark betroffen. Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer lag Ende Februar österreichweit im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent höher. 508.923 Menschen waren arbeitslos oder in Schulung, das sind um 109.564 mehr als im Februar 2020. Gegenüber dem Vormonat gab es 26.500 Betroffene weniger.

EU-Kommission: Entwurf für digitalen Impfpass noch im März

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will noch in diesem Monat einen Gesetzentwurf für einen "digitalen grünen Pass" für Corona-Geimpfte vorlegen. Damit werde klar, wie der europäische Impfnachweis konkret aussehen solle, sagte von der Leyen am Montag in einer Rede vor konservativen deutschen Abgeordneten im Europaparlament. Erfreut über die Ankündigung zeigte sich am Montag Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Die Wiener Börse legt am Nachmittag zu

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Montagnachmittag fest gezeigt. Der ATX hielt gegen 15 Uhr mit einem Plus von 1,76 Prozent bei 3.064,62 Punkten. Auch andere Börsen in Europa legten zu. Für gute Börsenstimmung sorgte eine Entspannung am Anleihenmarkt. Die jüngsten Inflationsängste wurden damit gelindert. Gesucht waren CA Immo mit einem Kursplus von 4,08 Prozent auf 37,00 Euro. Der Großaktionär Starwood Capital hat sein Übernahmeoffert für die CA Immo auf 36 Euro je Aktie erhöht.

