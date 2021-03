--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0534 vom 01.03.2021 muss es in der letzten Teilmeldung richtig heißen: "Die Amtsinhaberin erzielte 33,4 Prozent der Stimmen ..." ("Prozent der" war entfallen). ---------------------------------------------------------------------

Schanigärten öffnen zu Ostern

Wien - Die Regierung hat sich mit den Landeshauptleuten trotz steigender Corona-Zahlen auf weitere Öffnungsschritte verständigt. Demnach wird die Gastronomie outdoor mit Ostern öffnen dürfen. Zudem soll Jugend- und Schulsport ab Mitte des Monats wieder erlaubt sein. Voraussetzung dafür ist dem Vernehmen nach, dass es zu keinem exponentiellen Wachstum kommt.

Abgabe von Corona-Wohnzimmertests in Apotheken gestartet

Wien - In den Apotheken können seit Montag fünf kostenlose Corona-Selbsttests pro Person und Monat erworben werden. Die Nachfrage war am ersten Tag "hoch", hieß es bei der Apothekerkammer, auch wenn keine genauen Zahlen vorlagen. "Das zeigt, dass die Aktion richtig ist", betonte Pressesprecher Johann Baumgartner. Die sogenannten Wohnzimmertests sind für alle versicherten Personen ab 15 Jahren gedacht, aber vorerst nur für Nutzer der Elektronischen Gesundheitsakte ELGA kostenlos.

Wirte wollen konkretes Datum fürs Aufsperren hören

Wien - Die Wirte hoffen weiter auf Lockerungen noch im März, idealerweise zur Monatsmitte. "Wir erwarten, dass ein konkreter Zeitpunkt genannt wird. Wieder ohne Datum zu vertagen wäre nicht akzeptabel", sagte Gastronomie-Obmann Mario Pulker am Montag zur APA. Die Bundesregierung berät heute mit Experten, Ländern und der Opposition, wie es mit den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus weiter geht. Wirte, Hotels und weite Teile von Kultur und Sport sind seit 17 Wochen geschlossen.

Kosmonauten begannen mit Abdichtung eines Lecks auf der ISS

Moskau - Nach monatelangen Problemen mit entweichender Luft auf der Raumstation ISS haben Kosmonauten mit der verbesserten Abdichtung eines Lecks begonnen. Die Arbeiten an dem 4,5 Zentimeter langen Riss sollen fünf Tage dauern, wie ein Vertreter der Flugleitzentrale der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos am Montag in einem live übertragenen Gespräch mit der Besatzung sagte. Die Kosmonauten sollen die Stelle so vorbereiten, dass ein spezielles Abdichtmittel platziert werden kann.

Drei Jahre Haft für Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy

Paris - Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Davon setzte ein Strafgericht am Montag in Paris zwei Jahre zur Bewährung aus. Der 66-Jährige muss aber nicht ins Gefängnis, da er die Strafe zu Hause unter elektronischer Überwachung verbüßen kann. Das Urteil gilt als beispiellos: Bisher wurde in der 1958 gegründeten "Fünften Republik" kein früherer Staatschef so hart bestraft.

EU-Entwurf für digitalen Impfpass kommt am 17. März

Brüssel - Die EU-Kommission will am 17. März ihren Vorschlag für einen digitalen "Grünen Pass" vorlegen, der Informationen über die Corona-Impfung, -Tests und Genesung von Erkrankten enthalten soll. Dieses Datum teilte der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, am Montag auf Twitter mit. "Wir werden am 17. März eine Initiative präsentieren, die sich auf Reisen und Mobilität konzentriert", erklärte Schinas.

Nach Messerattacke auf Chef in Kärnten muss Mann in Haft

Klagenfurt - Weil er mit einem Steakmesser auf seinen Chef eingestochen und diesen lebensgefährlich verletzt hat, ist am Montag ein 54-jähriger Slowene am Landesgericht Klagenfurt zu zwölf Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte versuchten Mord angeklagt, die Geschworenen sahen dann einen Notwehrexzess - das Überschreiten der an sich zulässigen Notwehr bzw. Nothilfe - und grob fahrlässige Körperverletzung gegeben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Knappes Wahlergebnis in Klagenfurt, in Villach eindeutig

Klagenfurt - Am Montagabend ist nach den Kommunalwahlen in Kärnten vom Sonntag als letztes auch das Endergebnis aus der Landeshauptstadt Klagenfurt bekanntgegeben worden. Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) muss gegen Christian Scheider vom Team Kärnten in die Stichwahl. Die Amtsinhaberin erzielte 33,4 Prozent der Stimmen und lag damit knapp vor Scheider, der auf 30,6 Prozent kam.

