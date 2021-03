Österreich, Israel und Dänemark gründen Impfstiftung

Wien - Österreich, Israel und Dänemark wollen eine gemeinsame Stiftung für Forschung und Entwicklung zur Bekämpfung von Covid-19 gründen. Das gaben die Regierungschefs Sebastian Kurz (ÖVP), Mette Frederiksen und Benjamin Netanyahu am Donnerstag in Jerusalem bekannt. Die Stiftung soll der Grundstein für eine Kooperation bezüglich der Corona-Impfstoffe sein. Das Volumen soll 50 Mio. Euro betragen, teilte Kurz im Anschluss mit.

Corona-Ausreisekontrollen ab Dienstag im Bezirk Hermagor

Hermagor - Für den Kärntner Bezirk Hermagor werden ab Dienstag Ausreisekontrollen eingeführt. Das sagte Bezirkshauptmann Heinz Pansi am Donnerstag nach Verhandlungen mit der Landesregierung, Bundesheer und Polizei. Der Bezirk verzeichnete in den vergangenen Wochen sehr hohe Ansteckungszahlen. Die britische Virus-Mutation war laut Behördenangaben weit verbreitet, von 80 Prozent der registrierten Fälle war die Rede. Laut AGES-Dashboard lag die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz bei 670.

Corona-Ausreisebeschränkung für zwei Salzburger Gemeinden

Bad Hofgastein/Radstadt - Für die beiden Gemeinden Radstadt und Bad Hofgastein im Salzburger Pongau ist ab Donnerstag, 24.00 Uhr, für zwei Wochen eine Ausreisebeschränkung verhängt worden. Personen ab 16 Jahren, die das Gemeindegebiet verlassen wollen, müssen einen negativen Coronatest vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die Ausfahrtsbeschränkung wegen gestiegener Neuinfektionen gilt vorerst bis Donnerstag, 18. März, 24.00 Uhr. Von den Ausfahrtstests ausgenommen sind Durchreisende.

Spuckattacken von Maskenverweigerern gegen Polizisten

Wien - Seit Beginn der Corona Pandemie sind in Österreich 52 Spuckattacken auf Polizistinnen und Polizisten verübt worden - oft begleitet mit dem Satz "Ich habe Corona und jetzt hast du es auch". "Vielfach kam es zu diesen Vorfällen bei Kontrollen von Maskenverweigerern bzw. Auflösung von illegalen Zusammenkünften", berichtete das Innenministerium (BMI) am Donnerstagabend. Ressortchef Karl Nehammer (ÖVP) bezeichnete diese Attacken als "widerwärtig".

Franziskus reist als erster Papst in den Irak

Rom/Vatikanstadt - Papst Franziskus wird am Freitag zu einem viertägigen Besuch im Irak erwartet. Es ist die erste Reise eines Oberhaupts der katholischen Kirche in das Land mit etwa 40 Millionen Einwohnern, von denen die große Mehrheit muslimischen Glaubens sind. In der Hauptstadt Bagdad stehen für den 84-Jährigen Treffen mit Ministerpräsident Mustafa al-Kasimi und Staatschef Barham Salih auf dem Programm. Geplant sind auch Gespräche mit Vertretern der Zivilgesellschaft und der Ortskirche.

Heftige Erdbeben erschüttern Neuseeland

Wellington - Vor Neuseeland hat es mehrere heftige Erdbeben gegeben. Am Freitagmorgen (Ortszeit) wurden nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde drei schwere Beben registriert. Eines davon hatte die Stärke 8. Für mehrere Gebiete an der Ostküste der Nordinsel wurde eine Tsunami-Warnung herausgegeben. Dort sollten sich die Menschen in Sicherheit bringen. Alle anderen Küstenbewohner des Pazifikstaats wurden aufgefordert, die Lage sehr aufmerksam zu verfolgen.

Kurz' Assistentin im U-Ausschuss kurz angebunden

Wien - Mit Lisa Wieser ist am Donnerstag die Assistentin von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Ibiza-Untersuchungsausschuss befragt worden. Über Treffen mit möglichen Spendern wusste sie nichts und auch sonst nicht viel. Sie organisiere lediglich die Termine. Immerhin verriet Wieser eine weitere, dem Ausschuss zuvor unbekannte E-Mail-Adresse des Kanzlers. Zuvor hatte die Unternehmerin Gabriela Spiegelfeld bestritten, Veranstaltungen zum Sammeln von Spenden organisiert zu haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red