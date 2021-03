Erneut landesweite Proteste gegen Militär in Myanmar

Naypyidaw/New York - In Myanmar ist das Militär erneut hart gegen Demonstranten vorgegangen. In Yangon, der größten Stadt des südostasiatischen Landes, feuerten Sicherheitskräfte am Samstag Tränengas und Blendgranaten ab, um Proteste gegen den Militärputsch vor einem Monat aufzulösen, wie lokale Medien berichteten. Angaben zu Opfern lagen nicht vor.

Nur spärliche Corona-Hilfen aus Europäischem Garantiefonds

Brüssel - Der zu Beginn der Corona-Krise vereinbarte Europäische Garantiefonds für kleine und mittlere Unternehmen hat bisher nur wenig geholfen. Bis zu 200 Milliarden Euro sollte das Instrument mobilisieren, doch wurde bis Ende Jänner nur ein Finanzierungsvertrag über 100 Millionen Euro gezeichnet. Das sei die neueste verfügbare Zahl, bestätigte die Europäische Investitionsbank EIB.

Fast 100.000 Migranten im Februar an US-Grenze festgenommen

Mexiko-Stadt - Ungeachtet der Coronavirus-Pandemie hat die US-Grenzpolizei nach Angaben von Insidern im Februar deutlich mehr Menschen beim Versuch einer illegalen Einreise aus Mexiko festgenommen. Fast 100.000 Migranten seien in Gewahrsam genommen worden, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das sei die höchste Februar-Zahl seit 2006.

Chinesischer Hackerangriff auf Tausende US-Organisationen

San Francisco - Mindestens 30.000 US-Organisationen sind einem Bericht zufolge von einem "ungewöhnlich aggressiven" chinesischen Hackerangriff betroffen. Die Angreifer hätten eine Sicherheitslücke im E-Mail-Dienst Exchange des Softwarekonzerns Microsoft ausgenutzt, E-Mails gestohlen und Computer mit Programmen infiziert, die eine Fernsteuerung erlauben würden, so Cybersicherheitsexperte Brian Krebs. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jennifer Psaki, sprach von einer "aktuellen Bedrohung".

Mars-Rover "Perseverance" fuhr erstmals über Roten Planet

New York - Der Mars-Rover "Perseverance" hat seine erste Tour auf dem Mars erfolgreich hinter sich gebracht. Nach NASA-Angaben vom Freitag legte das Fahrzeug zwei Wochen nach seiner Landung auf dem Roten Planeten eine Strecke von 6,5 Metern zurück - und brauchte dafür am Donnerstag gut 33 Minuten. Die Fahrt war als Test für "Perseverance" (auf deutsch in etwa "Durchhaltevermögen") gedacht.

Erste Covid-Impfungen für Menschenaffen im Zoo von San Diego

San Diego (Kalifornien) - Im Zoo von San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien sind die ersten Menschenaffen gegen Covid-19 geimpft worden. Das bestätigte der Betreiber des Zoos, die San Diego Zoo Wildlife Alliance, am Freitag (Ortszeit) auf Twitter. "Der Impfstoff wurde speziell für Tiere entwickelt", hieß es weiter. Geimpft wurden laut "National Geographic" vier Orang-Utans und fünf Bonobos, demnächst sollen vier weitere Affen an der Reihe sein.

Mann bei Forstunfall in Kärnten tödlich verunglückt

Metnitz - Ein 66 Jahre alter Mann ist bei einem Forstunfall am Freitag in der Gemeinde Metnitz (Bezirk St. Veit an der Glan) ums Leben gekommen. Der Mann führte im Wald alleine Schlägerungsarbeiten durch. Als er zum vereinbarten Zeitpunkt um 15.00 Uhr nicht nach Hause kam und telefonisch nicht erreichbar war, machte sich seine Lebensgefährtin auf die Suche. Ein Nachbar beteiligte sich, er fand den Toten gegen 19.00 Uhr im Wald, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

