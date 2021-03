Warnung vor "Pandemie in der Pandemie"

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) warnt angesichts steigender Infektionszahlen und immer mehr Fällen von Corona-Mutationen vor einer "Pandemie in der Pandemie". Innerhalb weniger Wochen habe sich die britische Virusmutation durchgesetzt. Der sogenannte Wildtyp, die Stammvariante, ist von 61,5 Prozent in der Kalenderwoche 5 auf 36,3 Prozent in Kalenderwoche 8 zurückgegangen. Die britische Variante dominiert mit einem Anteil von 58,4 Prozent.

Mehr als 2.500 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 in Österreich

Wien - Die Corona-Zahlen in Österreich sind am Samstag mit 2.557 Neuinfektionen binnen 24 Stunden auf einem hohen Niveau geblieben, im Schnitt der vergangenen sieben Tage waren es täglich rund 2.200. Der Anteil an positiven Tests in diesem Zeitraum lag bundesweit bei 4,9 Prozent und heute bei 5,4 Prozent. Fast unverändert blieb die Zahl der Intensivpatienten, mit 322 sind es vier weniger als am Vortag, aber 58 mehr als vor einer Woche.

Papst-Reise im Irak mit interreligiösen Treffen fortgesetzt

Najaf/Vatikanstadt - Der zweite Tag auf der Irak-Reise von Papst Franziskus hat den religiösen Höhepunkt seines Besuchs markiert. Am Samstag traf Franziskus den höchsten schiitischen Geistlichen im Irak, Großayatollah Ali al-Sistani. Der Papst dankte dem 90-Jährigen dafür, dass er sich für die Verfolgten einsetze. Al-Sistani will darauf achten, dass Christen im Irak "in Frieden und Sicherheit leben" könnten. Zudem warb der Papst für die Zusammenarbeit zwischen den Religionsgemeinschaften.

Kickl-"Vorspiel" bei Anti-Corona-Demos in Wien

Wien - Die Teilnehmer der Anti-Corona-Demo am Heldenplatz haben am Samstag bereits vor der für 15.00 Uhr angekündigten Kundgebung im Prater ein spontane Rede von FPÖ-Klubchef Herbert Kickl auf einer kleinen Bühne zu hören bekommen. In der von ihm als "Vorspiel" bezeichneten Darbietung sprach er von "Corona-Stahlhelmen in den Regierungsbüros" und "Schmuddel-Typen" in den Ministerien. Der blaue Klubobmann wetterte gegen "eine Regierung, die am Rande der Verrücktheit tanzt".

Tod von Krankenschwester nach AZ-Impfung wird untersucht

Zwettl/Wien - Nachdem sie eine Covid-19-Schutzimpfung mit dem AstraZeneca-Vakzin erhalten hatte, ist eine 49-jährige Krankenschwester vom Landesklinikum Zwettl verstorben. Um die genaue Todesursache und einen möglichen Zusammenhang abzuklären, werde eine Obduktion im Wiener AKH durchgeführt, bestätigte Bernhard Jany von der NÖ Landesgesundheitsagentur einen Bericht der Niederösterreichischen Nachrichten. FPÖ-Chef Norbert Hofer forderte indes den vorläufigen Stopp von AstraZeneca-Impfungen.

Mindestens 90 Tote bei Kämpfen im Jemen

Marib/Riad - Bei Kämpfen zwischen regierungsnahen Truppen und den pro-iranischen Houthi-Rebellen im Jemen sind binnen 24 Stunden mindestens 90 Kämpfer getötet worden. Aus jemenitischen Armeekreisen hieß es am Samstag, unter den Toten in der Provinz Marib seien 32 Soldaten der Regierungsarmee und mit ihr verbündete Kämpfer sowie 58 Rebellen. Dutzende weitere Menschen seien verletzt worden. Die Houthi-Rebellen bestätigten die Verluste in ihren Reihen nicht.

Zwei junge Männer starben bei Autounfall in Klagenfurt

Klagenfurt - Bei einem schweren Autounfall in der Nacht auf Samstag sind in Klagenfurt zwei junge Männer ums Leben gekommen, eine dritter erlitt schwere Verletzungen. Der Unfall ereignete sich gegen 3.15 Uhr: Der Wagen kam auf dem Südring von der Straße ab, überschlug sich mehrmals und prallte mit der rechten Pkw-Seite gegen eine Hauswand. Das Wrack blieb am Dach liegen. Ein Passant befreite einen schwer verletzten Mann aus dem Wrack, für die beiden anderen kam jede Hilfe zu spät.

Wiener Trafikantin nach Brandanschlag in Lebensgefahr

Wien - Eine 35-jährige Wiener Trafikantin hat sich am Samstag nach einem Brandanschlag auf sie in ihrem Geschäft weiterhin in akuter Lebensgefahr befunden. Der Tatverdächtige, ihr ehemaliger Lebensgefährte, war wenige Stunden nach der Attacke am Alsergrund am Freitag festgenommen worden. Seine erste Einvernahme habe keine Erkenntnisse gebracht, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst der APA. Im Lauf des Tages soll der 47-Jährige erneut einvernommen werden.

