SPÖ will nach Ostern "Normalbetrieb" an allen Schulen

Wien - Die SPÖ will nach Ostern eine Rückkehr zum ganzwöchigen Präsenzunterricht an allen Schulen. Bis dahin sollen daher auch flächendeckend alle Lehrer und das Kindergartenpersonal geimpft werden, forderte Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid gegenüber der APA einen "Normalbetrieb". Zusammen mit engmaschigen Corona-Tests der Schüler sowie dem Tragen von Masken sei damit eine sichere Schule möglich.

Weiter Proteste gegen Militärputsch in Myanmar

Naypyidaw - In Myanmar haben landesweit wieder Zehntausende Menschen gegen den Militärputsch vor gut einem Monat demonstriert. Dabei kam es am Sonntag auch wieder zu einem gewaltsamen Vorgehen der Sicherheitskräfte. In der historischen Tempelstadt Bagan eröffneten Polizisten Augenzeugenberichten zufolge das Feuer, um einen Protest aufzulösen. Es ist unklar, ob sie mit Gummigeschoßen oder scharfer Munition schossen. Berichte über Opfer liegen nicht vor.

Chinas Exporte machen Anfang 2021 Sprung um 60 Prozent

Peking - Nach dem schwierigen Coronajahr zeigt China ungewöhnlich starkes Wachstum. Die chinesischen Exporte machten in den ersten beiden Monaten 2021 in US-Dollar berechnet einen Sprung um Plus 60,6 Prozent im Vorjahresvergleich, wie die Zollverwaltung am Sonntag in Peking berichtete. Die Einfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft legten ebenfalls stark um 22,2 Prozent zu. Damit kletterte der Außenhandel im Jahresvergleich um 41,2 Prozent und übertraf die Erwartungen von Experten.

Papst gedenkt in Mossul der Opfer des Krieges gegen den IS

Mosul (Mossul)/Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am dritten Tag seiner Irak-Reise der Opfer des Krieges gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gedacht. "Wenn Gott der Gott des Lebens ist - und das ist er -, dann ist es uns nicht erlaubt, die Brüder und Schwestern in seinem Namen zu töten", sagte der 84-Jährige am Sonntag auf dem Kirchenplatz in Mossul umringt von in Trümmern liegenden Kirchen. Der Tag stand ganz im Zeichen der christlichen Gemeinde, die Franziskus im Nordirak besuchte.

Grüne wollen Pflicht zur Einkommenstransparenz

Wien - Die Grünen fordern anlässlich des Frauentags eine verpflichtende Einkommenstransparenz für Unternehmen. Diese sollen ab einer Größe von 35 Mitarbeitern offenlegen, in welcher Position wie viel verdient wird, um damit die Lohnschere zu schließen und Altersarmut vorzubeugen, meinte die Grüne Frauenchefin Meri Disoski im APA-Interview. Bisherige Initiativen seien am ÖVP-Wirtschaftsflügel gescheitert, und "ich hoffe doch, dass wir diese Betoniererpolitik aufbrechen können".

Länder verfolgen unterschiedliche Konzepte beim Impfen

Wien - Nach dem schleppenden Start soll die Corona-Impfung in den kommenden Wochen an Tempo gewinnen. Eine zentrale Strategie zur "Verimpfung" der im März von Pfizer und AstraZeneca erwarteten Million Dosen gibt es aber nicht. Wie ein Rundruf der APA zeigt, setzen die Länder auf teils völlig unterschiedliche Ansätze, von großen Impfstraßen in Wien bis zum dezentralen Konzept Niederösterreichs. Während die NEOS vor Chaos warnen, zeigt sich das Gesundheitsministerium zuversichtlich.

Mann auf Straße liegend von Auto überfahren und verstorben

Andorf - Ein auf der Straße liegender 64-jähriger Mann ist Samstagnacht in Andorf (Bezirk Schärding) vom Auto einer 27-Jährigen überfahren worden. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen. Er war zuvor von einer 29-Jährigen nach Hause gebracht worden und im Bereich der Unfallstelle ausgestiegen, berichtete die Polizei. Der Verkehrsunfall passierte gegen 21.45 Uhr auf der L1135 in Richtung Andorf. Die genauen Unfallumstände waren Sonntagvormittag noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Australien plant Flughafen in der Antarktis

Sydney/Antarktis - Die Antarktis gilt als einer der letzten weitgehend unberührten Naturräume der Erde. Das hat nicht nur mit der entlegenen Lage des Kontinents zu tun, sondern auch mit seinem unwirtlichen Klima. In Tälern des Ostantarktischen Plateaus wurden einmal Temperaturen von minus 98 Grad gemessen. In dieser einmaligen Region mit ihren seltenen Tierarten plant Australien bis 2040 den Bau eines Flughafens. Umweltschützer sind entsetzt.

