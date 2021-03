Papst kritisiert im Irak Machtmissbrauch und Korruption

Qaraqosh/Mosul (Mossul)/Vatikanstadt - Bei seinem Besuch im Nordirak hat Papst Franziskus in einer Messe vor Tausenden Gläubigen Machtmissbrauch und Korruption angeprangert. "Es tut Not, dass die unheilvolle Beeinflussung der Macht und des Geldes aus unseren Herzen und aus der Kirche ausgerottet werden", sagte der 84-Jährige am Sonntag in seiner Predigt im Fußballstadion der kurdischen Hauptstadt Erbil. Die Messe setzte den Schlusspunkt hinter die Irak-Reise des Oberhaupts der katholischen Kirche.

Mindestens 15 Tote bei Explosionen in Äquatorialguinea

Bata - Bei starken Explosionen im westafrikanischen Äquatorialguinea sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen und 500 verletzt worden. Dies teilte Präsident Teodoro Obiang Nguema am Abend im Staatsfernsehen mit. Dem Sender TVGE zufolge gab es mindestens vier starke Explosionen in einem Militärlager in der Wirtschaftshauptstadt Bata. Es zeigte Bilder von zerstörten Häusern und verletzten Menschen, darunter auch zahlreiche Kinder. Der Präsident sprach von einem Unfall.

Nationalrat diskutiert am Frauentag über Corona-Folgen

Wien - Wegen der Corona-Pandemie muss der diesjährige Weltfrauentag in Österreich ohne die üblichen großen Veranstaltungen auskommen. Aber dafür wurde ihm erstmals eine Sondersitzung des Nationalrates gewidmet. Auf Antrag der Opposition wird im Parlament über die Auswirkungen der Corona-Krise speziell auf die Frauen diskutiert.

Prozess wegen Tötung von George Floyd beginnt

Minneapolis (Minnesota) - Fast ein Jahr nach der Tötung des unbewaffneten Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz beginnt in den USA der Prozess gegen den weißen Hauptangeklagten Derek Chauvin. Dem früheren Polizisten wird unter anderem Mord zweiten Grades vorgeworfen, worauf im US-Bundesstaat Minnesota bis zu 40 Jahre Haft stehen. Das Verfahren beginnt am Montag (ab 15.00 Uhr MEZ) unter schweren Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt Minneapolis im US-Staat Minnesota.

US-Interview mit Harry und Meghan wird ausgestrahlt

Los Angeles/London - Der US-Sender CBS strahlt in der Nacht auf Montag (2.00 Uhr) ein mit Spannung erwartetes Interview mit dem britischen Prinzen Harry und seiner Ehefrau Herzogin Meghan aus. In Großbritannien werden schwere Vorwürfe gegen die königliche Familie befürchtet. Vorab veröffentlichte Clips legen nahe, dass Meghan im Gespräch mit US-Starmoderatorin Oprah Winfrey deutliche Worte über ihre Erfahrungen mit dem Palast findet.

Schweizer stimmten knapp für Verhüllungsverbot

Bern - Nach Österreich, Frankreich und anderen europäischen Ländern verbietet auch die Schweiz muslimischen Frauen künftig die Verschleierung mit Nikab oder Burka in der Öffentlichkeit. Bei einer Volksabstimmung sprachen sich am Sonntag 51,21 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Vorlage und damit gegen die Empfehlung der Regierung aus, die dagegen war. Auf lokaler Ebene gibt es solche Verbote bereits in den Kantonen St. Gallen und Tessin.

Wieder nächtliche Razzien in Myanmar

Naypyidaw - Myanmars Militär hat am Sonntagabend nach Protesten von Gegners des Militärputsches zahlreiche Razzien in der größten Stadt Yangon durchgeführt. Schüsse wurden aus mehreren Gegenden der ehemals als Rangun bekannten früheren Hauptstadt gemeldet. Sicherheitskräfte rückten unter anderem vor Krankenhäusern und Universitäten an und patrouillierten durch Wohngegenden. Führende Gewerkschaften hatten zu einem Generalstreik ab Montag aufgerufen.

EU-Staaten entscheiden über Reichweite von Corona-Pass

Brüssel - In der heiklen Frage der Reichweite des europaweiten Corona-Passes sieht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Mitgliedsstaaten am Zug. "Welche Rechte und Freiheiten mit diesem EU-weit anerkannten Attest verbunden sind, (...) liegt in der nationalen Verantwortung", sagte die deutsche Christdemokratin der Tageszeitung "Der Standard" (Montagsausgabe). Die Mitgliedsstaaten müssten zudem "ihre Hausaufgaben machen", damit das Zertifikat mit Sommer starten kann.

