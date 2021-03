Höchste Montags-Neuinfektionen seit drei Monaten gemeldet

Wien - Am heutigen Montag haben Innen- und Gesundheitsministerium den höchsten Montags-Coronavirus-Neuinfektionswert seit rund drei Monaten gemeldet. Innerhalb von 24 Stunden waren 1.910 weitere Infizierte hinzugekommen - bei deutlich weniger Tests, als im Wochenschnitt täglich durchgeführt wurden. Auf Intensivstationen mussten bereits 331 Covid-19-Erkrankte behandelt werden - so viele benötigten zuletzt vor mehr als sechs Wochen intensivmedizinische Betreuung.

Bayern verlängert Quarantäne bei Einreise aus Tirol

Wien/München - Bayern hat mit dem heutigen Montag die seit Mitte Februar geltenden Einreisebestimmungen aus sogenannten Virusvariantengebieten, worunter ein Großteil Tirols fällt, verschärft. Es gilt nun eine von zehn auf 14 Tage verlängerte Quarantänedauer, wie aus der Novelle der Einreise-Quarantäneverordnung hervorgeht. Eine Verkürzung der Quarantänepflicht - das "Freitesten" - nach fünf Tagen mittels negativem Testergebnis ist demnach nicht mehr möglich.

Anstieg auf Intensivstationen für Ärzte "besorgniserregend"

Wien - Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Österreichs Intensivstationen ist innerhalb von zwei Wochen um mehr als 23 Prozent gestiegen. Das ist ein deutlich stärkerer Zuwachs als bei den infizierten Spitalspatienten insgesamt mit einem Plus von knapp elf Prozent. Die Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) sprach daher am Montag von einem "besorgniserregenden Anstieg". Die Dominanz der britischen Mutation spiele "zweifellos eine wichtige Rolle".

Oberösterreicher in Graz wegen Mordverdachts vor Gericht

Graz/Großwilfersdorf/Steyr - Ein 35-jähriger Oberösterreicher muss sich seit Montag im Grazer Straflandesgericht wegen des Verdachts des Mordes und des versuchten Mordes verantworten. Er soll im Februar 2020 seine 34-jährige Ex-Freundin im oststeirischen Großwilfersdorf laut Staatsanwaltschaft "kaltblütig" ermordet und auch auf deren Bruder geschossen haben. Zumindest bis Donnerstag soll verhandelt werden.

SPÖ weist auf Corona-bedingte Nachteile für Frauen hin

Wien - Die SPÖ hat im Vorfeld der Nationalrats-Sondersitzung zum Weltfrauentag am Montag neuerlich auf die Folgen der Corona-Pandemie für Frauen hingewiesen. Die Krise habe "Ungerechtigkeiten, die seit langem zwischen Frauen und Männern bestehen, verstärkt", sagte SPÖ-Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek. Neben der SPÖ laden am Montag auch die NEOS, der Frauenring und die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) anlässlich des Frauentages zu Veranstaltungen.

Haushaltsenergie verteuerte sich im Jänner stärker

Wien - Der Preisanstieg bei Haushaltsenergie hat sich in Österreich zu Jahresbeginn beschleunigt. Im Jänner gab es hier eine Verteuerung um 2,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das allgemeine Preisniveau lag im Jänner um 0,8 Prozent tiefer als im Dezember. Im Jahresabstand war Haushaltsenergie aber noch immer um 5,4 Prozent günstiger als ein Jahr davor, geht aus dem von der Oesterreichischen Energieagentur berechneten Energiepreisindex hervor. Der allgemeine VPI stieg um 0,8 Prozent.

Zehntausende E-Mail-Server wegen Microsoft-Lücke gehackt

Washington/Berlin - Wegen einer vor wenigen Tagen bekannt gewordenen Sicherheitslücke sind laut US-Medienberichten weltweit Zehntausende E-Mail-Server von Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen Opfer von Hacker-Attacken geworden. Für die Schwachstelle in Microsofts Software Exchange Server gibt es seit vergangenem Mittwoch zwar ein Sicherheitsupdate, es muss aber von den Kunden installiert werden. Die Angaben zur Zahl der Betroffenen gingen in den Berichten weit auseinander.

Tote bei Protesten in Myanmar

Naypyidaw - In Myanmar sind bei Protesten gegen die Militärmachthaber zwei Menschen getötet worden. Die Polizei habe in der Stadt Myitkyina im Norden des Landes auf Demonstranten geschossen, berichteten Augenzeugen am Montag. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Für diesen Montag haben mehrere Gewerkschaften zu einem landesweiten Streik aufgerufen. In Yangon, der größten Stadt des Landes, waren zahlreiche Geschäfte, Bankfilialen und Fabriken geschlossen.

