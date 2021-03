Ausreisekontrollen im Bezirk Hermagor gestartet

Hermagor/St. Stefan im Gailtal - Wegen der hohen Coronavirus-Ansteckungszahlen und der Verbreitung der britischen Mutation haben heute, Dienstag, 5.00 Uhr Kontrollen für Ausreisende aus dem Kärntner Bezirk Hermagor durch die Polizei begonnen. Wer den Bezirk verlassen möchte, muss sich ausweisen und einen negativen Coronatest bzw. ein Attest vorweisen, wonach man im vergangenen halben Jahr eine Infektion durchgemacht hat. Ausgenommen sind etwa der Güterverkehr und Kinder unter zehn Jahren.

Weiter Unklarheit über Öffnungsschritte in Vorarlberg

Bregenz/Wien - Die Öffnungsschritte in Vorarlberg ab 15. März sind weiter nicht fixiert. Aufgrund der Erkrankung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) konnten die Verhandlungen noch nicht beendet werden, erklärte Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstagvormittag. Seitens des Ministeriums sei ihm aber noch für Dienstag eine finale Entscheidung versprochen worden. "Unser Bundesland braucht heute eine endgültige Antwort", so Wallner.

Kickl verteidigte Auftritt bei Corona-Demos

Wien - FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hat seinen Auftritt bei der Corona-Demonstration am Wochenende verteidigt. Es sei ein "großes Fest der Freiheit" gewesen, resümierte er am Dienstag in einer Pressekonferenz. Der Polizei warf er vor, eine Eskalation geplant zu haben. Die Freiheitlichen wollen nun aufgrund von Augenzeugenberichten ein anderes als von den Medien transportiertes Bild der Demos zeichnen. Kritik an Kickl kam indes von der Polizeigewerkschaft.

Verschärfter Lockdown und dramatische Covid-Zahlen in Ungarn

Budapest - Ungarn hat am Dienstag einen weiteren dramatischen Anstieg bei Corona-Neuinfizierten und Opfern verzeichnet. Im Nachbarland mit rund zehn Millionen Einwohnern wurden in den vergangenen 24 Stunden 6.494 Neuinfektionen registriert. 158 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Seit gestern, Montag, bis 22. März wurde in Ungarn ein verschärfter Lockdown verhängt.

2.411 Corona-Neuinfektionen bedeuten stetigen Anstieg

Wien - Am Dienstag sind 2.411 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. 1.611 Patienten lagen österreichweit in Spitälern - 89 mehr als am Montag. Innerhalb einer Woche ist ihre Zahl um fast 13 Prozent bzw. 184 Erkrankte gestiegen. Die Steigerung in Intensivstationen lag in diesem Zeitraum bei etwas mehr als 14 Prozent. Am Dienstag benötigten 338 Patienten intensivmedizinische Versorgung, sieben mehr als am Montag und 42 mehr als vergangenen Dienstag.

Nur leichte Entspannung am Arbeitsmarkt - 480.000 ohne Job

Wien - Die Arbeitsmarktlage in Österreich hat sich mit den Öffnungsschritten im Februar nur wenig entspannt. Derzeit sind 405.714 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet, ein Rückgang um 12.960 Personen zur Vorwoche. Weiters sind 73.938 Personen in Schulungen, ein Anstieg zur Vorwoche um 1.886. Zusammengerechnet sind also 479.652 Menschen ohne Job. Bei den Kurzarbeitszahlen ist ein Anstieg auf 486.684 Personen zu verzeichnen, nach 478.000 Personen in der Woche davor.

Strahlenschäden durch Fukushima laut UNO nicht belegbar

Wien - Die Atomkatastrophe von Fukushima im März 2011 hat nach Angaben eines UN-Expertengremiums in der japanischen Bevölkerung zu keinen statistisch nachweisbaren Schäden durch Verstrahlung geführt. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des UN-Strahlenschutzkomitees (UNSCEAR), die am Dienstag in Wien zum 10. Jahrestag der Katastrophe veröffentlicht wurde. Die radioaktive Belastung erhöhe das Krebsrisiko der Bevölkerung nicht in einem Ausmaß, das eindeutig über normalen Werten liege.

Kurz-Strache-SMS im U-Ausschuss angekommen

Wien - Die lang ersehnten Chatverläufe zwischen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seinem damaligen FP-Vizekanzler Heinz-Christian Strache sind im Ibiza-U-Ausschuss angekommen. Weil die Nachrichten vom Justizministerium nun doch in Geheimhaltungsstufe 1 statt 3 geliefert wurden, fanden Teile davon bereits am Dienstag medial Niederschlag. Brisantes lässt sich auf den ersten Blick darin nicht ausmachen.

