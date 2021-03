Weiter Unklarheit über Öffnungsschritte in Vorarlberg

Bregenz/Wien - Die Öffnungsschritte in Vorarlberg ab 15. März sind weiter nicht fixiert. Aufgrund der Erkrankung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) konnten die Verhandlungen noch nicht beendet werden, erklärte Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstagvormittag. Seitens des Ministeriums sei ihm aber noch für Dienstag eine finale Entscheidung versprochen worden. "Unser Bundesland braucht heute eine endgültige Antwort", so Wallner.

Ausreisebeschränkungen für die Gemeinde Muhr im Lungau

Muhr/Tamsweg - Wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen gelten ab Donnerstag, 11. März, 0.00 Uhr, für vorerst zwei Wochen Ausfahrtsbeschränkungen für die Gemeinde Muhr im Salzburger Lungau. Ausfahrtstest beim Verlassen der Gemeinde sind für Personen ab 15 Jahren verpflichtet, informierte das Land Salzburg heute, Dienstag, in einer Aussendung. Es werde eine eigene Testmöglichkeit im Ort eingerichtet. Die Ausreisebeschränkung gilt bis zunächst 24. März, 24.00 Uhr.

Kickl verteidigte Auftritt bei Corona-Demos

Wien - FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hat seinen Auftritt bei der Corona-Demonstration am Wochenende verteidigt. Es sei ein "großes Fest der Freiheit" gewesen, resümierte er am Dienstag. Der Polizei warf er vor, eine Eskalation geplant zu haben. Die Polizeigewerkschaft kritisierte Kickl indes als "völlig unverantwortlich". Das Innenministerium legte eine erste Kostenschätzung für den samstäglichen Einsatz vor: Inklusive Sachaufwand dürfte dieser rund 675.000 Euro teuer gewesen sein.

Nur leichte Entspannung am Arbeitsmarkt - 480.000 ohne Job

Wien - Die Arbeitsmarktlage in Österreich hat sich mit den Öffnungsschritten im Februar nur wenig entspannt. Derzeit sind 405.714 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet, ein Rückgang um 12.960 Personen zur Vorwoche. Weiters sind 73.938 Personen in Schulungen, ein Anstieg zur Vorwoche um 1.886. Zusammengerechnet sind also 479.652 Menschen ohne Job. Bei den Kurzarbeitszahlen ist ein Anstieg auf 486.684 Personen zu verzeichnen, nach 478.000 Personen in der Woche davor.

Jede dritte Frau mit Gewalterfahrungen in Partnerschaft

Genf - Gewalt gegen Frauen ist nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) allgegenwärtig und beginnt für viele Frauen schon in sehr jungen Jahren. Jede Dritte - etwa 736 Millionen Frauen weltweit - erlebe irgendwann in ihrem Leben Gewalt durch einen Partner oder sexuelle Übergriffe außerhalb der Beziehung, berichtete die WHO am Dienstag in Genf. Die große Mehrheit, 641 Millionen Frauen, erlebe Gewalt in der Ehe oder Partnerschaft.

Kurz-Strache-SMS im U-Ausschuss angekommen

Wien - Die lang ersehnten Chatverläufe zwischen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seinem damaligen FP-Vizekanzler Heinz-Christian Strache sind im Ibiza-U-Ausschuss angekommen. Weil die Nachrichten vom Justizministerium nun doch in Geheimhaltungsstufe 1 statt 3 geliefert wurden, fanden Teile davon bereits am Dienstag medial Niederschlag. Brisantes lässt sich auf den ersten Blick darin nicht ausmachen.

Russland und China wollen Mondstation errichten

Moskau - Russland und China wollen sich nach russischen Angaben für den Bau einer Mondstation zusammentun. Beide Staaten hätten dazu eine Absichtserklärung unterzeichnet, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Dienstag mit. Die Station solle ein "Komplex von Einrichtungen für experimentelle Forschung auf der Oberfläche und/oder Umlaufbahn des Mondes" sein und "allen interessierten Staaten und internationalen Partnern" offenstehen.

Frühjahrslohnrunde gestartet, Plus 1,45 Prozent als Standard

Wien - Das Coronavirus hat im Vorjahr für äußerst ruhige Kollektivvertragsverhandlungen gesorgt, die Sozialpartner waren sich oftmals schon in der ersten Verhandlungsrunde einig - selbst die sitzfleischerprobten Metaller. Abgeschlossen wurde im Regelfall bei einem Lohn- und Gehaltszuwachs von 1,45 Prozent, womit die Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate abgedeckt wurde. 2020 betrug sie 1,4 Prozent, aktuell liegt die Teuerungsrate bei 0,8 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red