Queen nimmt Rassismusvorwürfe "sehr ernst"

London - Nach dem brisanten Interview von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) hat sich der Buckingham-Palast am Dienstagabend erstmals zu Wort gemeldet. In einer Mitteilung im Auftrag von Queen Elizabeth II. (94) hieß es, die Königsfamilie nehme die Vorwürfe des Paares "sehr ernst". Besonders den Vorwurf des Rassismus wolle man intern aufarbeiten.

Ibiza-Video-Drahtzieher von Berlin nach Wien ausgeliefert

Wien - Der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos ist am Dienstag nach Österreich ausgeliefert worden. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte eine entsprechende Meldung der Tageszeitung "Österreich". Julian H. befinde sich zurzeit in Gewahrsam. Nun werde ein Antrag auf U-Haft gestellt. Julian H. werden Erpressung und mögliche Drogendelikte vorgeworfen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Auswahl der Geschworenen in Floyd-Prozess begonnen

Minneapolis (Minnesota) - Im Prozess gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin wegen der Tötung des unbewaffneten Afroamerikaners George Floyd hat am Dienstag die Auswahl der Geschworenen begonnen. Das Gericht in der Stadt Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota sucht bis zu zwölf Geschworene und vier Ersatzleute aus. Die Auswahl könnte sich bis Ende des Monats hinziehen, weil die Geschworenen alleine über die Schuld des Angeklagten entscheiden. Chauvin drohen bis zu 50 Jahre Haft.

Breite Ablehnung gegen geplante Covid-Maßnahmen-Verschärfung

Wien - Die im Entwurf zur Novelle des Epidemiegesetz und COVID-19-Maßnahmengesetz vorgesehenen Verschärfungen sind in den bisher eingetroffenen Stellungnahmen auf teils heftige Kritik gestoßen. Ablehnung erfährt vor allem der Plan, dass bereits Zusammenkünfte von zumindest vier Personen als Veranstaltung gewertet und untersagt werden können. Kritisiert wird auch das Vorhaben, Ausgangsbeschränkungen bereits bei "einer nicht mehr kontrollierbaren Verbreitung" zu ermöglichen.

Ausreisebeschränkungen für die Gemeinde Muhr im Lungau

Muhr/Tamsweg - Wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen gelten ab Donnerstag, 11. März, 0.00 Uhr, für vorerst zwei Wochen Ausfahrtsbeschränkungen für die Gemeinde Muhr im Salzburger Lungau. Ausfahrtstest beim Verlassen der Gemeinde sind für Personen ab 15 Jahren verpflichtet, informierte das Land Salzburg heute, Dienstag, in einer Aussendung. Es werde eine eigene Testmöglichkeit im Ort eingerichtet. Die Ausreisebeschränkung gilt bis zunächst 24. März, 24.00 Uhr.

Russland und China wollen Mondstation errichten

Moskau - Russland und China haben nach Angaben der Moskauer Raumfahrtbehörde Roskosmos ein Memorandum über den Aufbau einer internationalen wissenschaftlichen Mondstation unterzeichnet. Demnach vereinbarten Roskosmos und die chinesische Raumfahrtadministration eine Zusammenarbeit bei der Errichtung der Mondstation sowie einen offenen Zugang zu dem Projekt für andere Länder und internationale Partner.

Jede dritte Frau mit Gewalterfahrungen in Partnerschaft

Genf - Gewalt gegen Frauen ist nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) allgegenwärtig und beginnt für viele Frauen schon in sehr jungen Jahren. Jede Dritte - etwa 736 Millionen Frauen weltweit - erlebe irgendwann in ihrem Leben Gewalt durch einen Partner oder sexuelle Übergriffe außerhalb der Beziehung, berichtete die WHO am Dienstag in Genf. Die große Mehrheit, 641 Millionen Frauen, erlebe Gewalt in der Ehe oder Partnerschaft.

Bootsunglück vor Tunesiens Küste fordert mindestens 39 Opfer

Tunis - Bei einem Bootsunglück vor der Küste Tunesiens sind im Mittelmeer mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen, darunter vier Kinder. Dies teilte ein Sprecher der Küstenwache im tunesischen Sfax am Dienstag mit. Nach Überlebenden werde noch gesucht. Insgesamt 165 Frauen und Männer seien gerettet worden. Die beiden verunglückten Boote waren demnach mit Migranten auf dem Weg übers Mittelmeer nach Italien. Die meisten Insassen kamen aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara.

