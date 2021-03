Impfung im Bezirk Schwaz startete problemlos

Schwaz - Die erste Durchimpfung der Bevölkerung des Tiroler Bezirkes Schwaz ist am Donnerstag problemlos und offenbar unter reger Beteiligung gestartet. Bis zum späten Vormittag wurden in den 26 Impfstationen bereits zahlreiche Impfungen durchgeführt, die Impftermine wurden "größtenteils wahrgenommen", hieß es seitens des Landes gegenüber der APA. Durch die exakte Zuteilung der Impfzeitpunkte habe es kaum Wartezeiten gegeben. Bis Montag soll die erste Impf-Runde abgeschlossen sein.

Dänemark setzt Impfungen mit Wirkstoff von AstraZeneca aus

Kopenhagen/Wien - In Dänemark wird vorübergehend niemand mehr mit dem Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Unternehmens AstraZeneca geimpft. Grund für den zunächst 14-tägigen Stopp seien Berichte über schwere Fälle von Blutgerinnseln bei Personen, die mit dem Mittel gegen Covid-19 geimpft worden seien, teilte die dänische Gesundheitsverwaltung am Donnerstag mit. Die europäischen Arzneimittelbehörden hätten vor dem Hintergrund eine Untersuchung des Impfstoffes eingeleitet.

Fast 3.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In Österreich sind am Donnerstag knapp 3.000 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet worden. Seit Mittwoch kamen laut Innen- und Gesundheitsministerium 2.997 Infizierte hinzu. Gestiegen ist auch wieder die Zahl der Intensivpatienten, um 14 auf 329. Auch die Zahl der registrierten Todesfälle lag mit 22 wieder über dem Wochenschnitt von 20,9. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg unterdessen österreichweit auf 194 an.

Polizei streckt in Myanmar Demonstranten gezielt nieder

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Sicherheitskräfte haben in Myanmar offenbar erneut mit scharfer Munition auf Demonstranten geschossen und mindestens sieben Menschen getötet. Fotos in sozialen Netzwerken zeigten blutüberströmte Leichen. Die meisten sollen mit gezielten Kopfschüssen niedergestreckt worden sein. Das Militär bekräftigte unterdessen, es werde nur für eine bestimmte Zeit an der Macht bleiben. Der inhaftierten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi warf die Junta Korruption vor.

Zeugentreffen vor Prozess gegen oö. Politiker

Linz - Im Vergewaltigungsprozess gegen einen oberösterreichischen ÖVP-Landtagsabgeordneten hat es am Donnerstag eine spektakuläre Zeugenaussage gegeben: Offenbar fand ein Treffen von Zeugen der Verteidigung im Vorfeld der Verhandlung beim Rechtsanwalt des Angeklagten statt. Ein Urteil dürfte noch nicht gesprochen werden, es wird noch ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Polen klagt vor EuGH gegen Rechtsstaatsklausel im EU-Budget

Brüssel/Luxemburg - Polen klagt vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen die neue Rechtsstaatsklausel im EU-Budget. Das teilte die Regierung in Warschau am Donnerstag mit. Die obersten EU-Richter sollen prüfen, ob der im Jänner in Kraft getretene Mechanismus zur Kürzung von EU-Geldern bei bestimmten Rechtsstaatsverstößen zulässig ist. Die Machtprobe Ungarns und Polens mit der EU geht damit in die nächste Runde.

Vor Entscheid über Zulassung von Johnson & Johnson-Vakzine

Brüssel/Wien - Am Donnerstag soll die Entscheidung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) fallen, ob der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson die Marktzulassung in der EU erhält. Eine solche wäre für den österreichischen Impfplan wichtig, zumal Österreich 2,5 Millionen Dosen bestellt hat. Mit der ersten Lieferung wäre im zweiten Quartal zu rechnen, der vektorbasierte Impfstoff würde dann an Personen über 18 Jahren verimpft werden.

Schießerei in US-Stadt Houston - Laut Polizei drei Tote

Houston (Texas) - Bei einer Schießerei in Houston im US-Staat Texas sind am späten Mittwochabend (Ortszeit) nach Polizei-Angaben drei Personen getötet und eine weitere verletzt worden. Die verwundete Person wurde laut einem Polizei-Tweet in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Nach Angaben eines Polizei-Offiziers gegenüber der New York Times konnte vorerst kein Verdächtiger identifiziert werden. Auch die Motivlage war demnach noch unklar.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red