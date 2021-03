Auch heuer nur freiwillige mündliche Matura

Wien - Die mündliche Matura muss auch heuer nur auf freiwilliger Basis absolviert werden. Das gab Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag bekannt. Auch in anderen Schulstufen soll den Schülern entgegengekommen werden: Mit einem Fünfer darf man automatisch in die nächste Schulstufe aufsteigen, wenn man im Vorjahr dieses Fach positiv absolviert hat. Außerdem findet im Sommersemester nur eine Schularbeit pro Fach statt.

Covid-Medikament von Wiener Firma mit positiven Studiendaten

Wien - Ein mögliches Covid-19-Medikament des Wiener Unternehmens Apeiron hat in der Phase-2-Studie eine signifikante Reduktion der Tage mit mechanischer Beatmung und der Viruslast bei schwerkranken Patienten gezeigt. Die Behandlung habe sich als sicher und gut verträglich erwiesen. "Dies bestärkt uns darin, die Entwicklung dieses vielsprechenden therapeutischen Entwicklungskandidaten fortzusetzen", berichtete der Universitätsprofessor und Apeiron-Gründer Josef Penninger am Freitag.

Kulturschaffende reichen Verfassungsklage gegen Lockdown ein

Wien - Der österreichische Verfassungsgerichtshof (VfGH) soll klären, ob der anhaltende Kultur-Lockdown im Widerspruch zur garantierten Freiheit der Kunst und tatsächlich ein gelindes und verhältnismäßiges Mittel zum Schutz vor dem Coronavirus darstellt. Eine entsprechende Verfassungsklage der "Florestan-Initiative", die von Pianist und Intendant Florian Krumpöck mitinitiiert wurde, wurde nun in Form von Individualanträgen eingereicht.

Laut Experten kein Zusammenhang zwischen AZ und Thrombosen

Wien - Mehrere Todesfälle werden mit dem Impfstoff AstraZeneca in Verbindung gebracht. Doch es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen Gerinnungsstörungen und der Impfung von AstraZeneca, hieß bei einer Pressekonferenz der Initiative "Österreich impft" in Wien. "In England sind zehn Millionen Menschen mit AstraZeneca geimpft, im Rest Europas fünf Million. Es hätte schon sehr auffallen müssen, wenn es einen Zusammenhang gibt", sagte Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres.

Bischöfe appellieren an Regierung für Flüchtlingsaufnahme

Wien - Die Spitze der katholischen Kirche appelliert erneut und eindringlich an die Regierung, auf den griechischen Ägäis-Inseln untergebrachte Flüchtlinge im Rahmen einer geordneten europäischen Rettungsaktion aufzunehmen. "Österreich soll sich jetzt daran beteiligen und dabei dem Beispiel Bulgariens, der Schweiz, Belgiens, Deutschlands und anderer Staaten in Europa folgen", heißt es in einer Erklärung der Bischofskonferenz nach deren Frühjahrsvollversammlung.

RH-Tadel für Agrarressort in Sachen Korruptionsbekämpfung

Wien - Der Rechnungshof hat die Korruptionsbekämpfung in mehreren Ministerien geprüft und dabei vor allem dem Landwirtschaftsressort kein übermäßig gutes Zeugnis ausgestellt. Denn das Ministerium von Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat von neun Empfehlungen der Prüfer aus dem Jahr 2017 gerade einmal zwei voll und eine teilweise umgesetzt. Besser schnitten vor allem das Kanzleramt, aber auch das Innenministerium und Bildungsressort ab.

