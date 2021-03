Auch heuer nur freiwillige mündliche Matura

Wien - Die mündliche Matura muss auch heuer nur auf freiwilliger Basis absolviert werden. Das gab Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag bekannt. Auch in anderen Schulstufen soll den Schülern entgegengekommen werden: Mit einem Fünfer darf man automatisch in die nächste Schulstufe aufsteigen, wenn man im Vorjahr dieses Fach positiv absolviert hat. Außerdem findet im Sommersemester nur eine Schularbeit pro Fach statt.

Kurz kritisiert ungleiche Impf-Verteilung in der EU

Wien - Die Impfdosen in der EU werden unterschiedlich verteilt. Diese These stellte am Freitag Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Pressekonferenz auf. Er vermutet Nebenabsprachen zwischen Pharma-Firmen und einzelnen Mitgliedsstaaten. Während Österreich bei der Verteilung der Dosen im Mittelfeld liege und bisher keinen Schaden zu beklagen habe, würden Staaten wie Bulgarien oder Lettland stark benachteiligt.

3.126 neue Corona-Fälle und über 1.600 Hospitalisierte

Wien - 3.126 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in Österreich in 24 Stunden hinzugekommen. Damit vermeldeten Innen- und Gesundheitsministerium am Freitag den zweithöchsten Wert in diesem Jahr. Am 14. Jänner waren mit zahlreichen Nachmeldungen 3.510 positive Tests registriert worden. Indes stieg die Zahl der Spitalspatienten wieder auf über 1.600 an, vor zwei Wochen waren es noch unter 1.300. Auf Intensivstationen lagen am Freitag 348 Patienten, 33 weitere Infizierte starben.

Sobotka kritisiert Antisemitismus in Kickls Demo-Rede

Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat am Freitag eine neue Antisemitismus-Studie im Auftrag des Parlaments präsentiert. Ohne ihn namentlich zu nennen, übte Sobotka dabei auch Kritik an FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, der in seiner Rede bei den Corona-Demos Israel etwa "Gesundheitsapartheid" vorgeworfen hatte: Man verwende diese Vergleiche, "weil diese antisemitischen Grundmuster noch in einer ungeheuren Dichte und Breite vorhanden sind", meinte Sobotka.

Neue Corona-Lockerungen vom Parlament abgesegnet

Wien - Die neue Verordnung zur Lockerung der Corona-Maßnahmen in Vorarlberg, im Sportbereich sowie in der Lebenshilfe ist am Freitag vom Hauptausschuss des Nationalrats verabschiedet worden. Zustimmung kam nur von der Koalition, die Opposition lehnte die Vorlage geschlossen ab. Mit der Verordnung kann in Vorarlberg die Gastronomie mit kommender Woche wieder starten, allerdings mit starken Einschränkungen.

Laut Experten kein Zusammenhang zwischen AZ und Thrombosen

Wien - Mehrere Todesfälle werden mit dem Impfstoff AstraZeneca in Verbindung gebracht. Doch es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen Gerinnungsstörungen und der Impfung von AstraZeneca, hieß bei einer Pressekonferenz der Initiative "Österreich impft" in Wien. "In England sind zehn Millionen Menschen mit AstraZeneca geimpft, im Rest Europas fünf Million. Es hätte schon sehr auffallen müssen, wenn es einen Zusammenhang gibt", sagte dazu Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres.

BVT-Reform vor Finale

Wien - Die türkis-grüne Regierung hat sich weitgehend auf eine Reform des ramponierten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) geeinigt. Die Pläne von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sehen ein zweiteiliges Amt vor: Ein Teil ist ein Geheimdienst mit Analyse und ohne Notwendigkeit, Straftaten zu verfolgen. Der zweite Bereich umfasst die klassische Staatspolizei mit Ermittlungen vor Ort und polizeilichen Maßnahmen wie Festnahmen oder Verhaftungen.

Auch OÖ bei 1-2-3-Ticket dabei - Linz bekommt Stadtbahn

Linz/Wien - Oberösterreich ist als viertes Bundesland beim 1-2-3-Ticket mit an Bord. Noch heuer will man sowohl die regionale als auch die bundesweite Variante umsetzen, das Ticket soll in allen Ausführungen auch die Kernzone Linz umfassen. Im Gegenzug übernimmt der Bund die Hälfte der Kosten für die Linzer Stadtbahn, die aus heutiger Sicht rund eine halbe Milliarde Euro kosten dürfte.

