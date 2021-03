Kurz kritisiert ungleiche Impf-Verteilung in der EU

Wien/Brüssel - Die Impfdosen in der EU werden nach Ansicht von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) unterschiedlich verteilt. Kurz vermutet Nebenabsprachen zwischen Pharma-Firmen und einzelnen Mitgliedsstaaten, wie er am Freitag in Wien sagte. Während Österreich bei der Verteilung der Dosen bisher keinen Schaden zu beklagen habe, würden Staaten wie Bulgarien oder Lettland stark benachteiligt. Die EU-Kommission und die Impfstoffhersteller sehen die Verantwortung bei den EU-Staaten selbst.

Auch heuer nur freiwillige mündliche Matura

Wien - Die mündliche Matura muss auch heuer nur auf freiwilliger Basis absolviert werden. Das gab Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag bekannt. Auch in anderen Schulstufen soll den Schülern entgegengekommen werden: Mit einem Fünfer darf man automatisch in die nächste Schulstufe aufsteigen, wenn man im Vorjahr dieses Fach positiv absolviert hat. Außerdem findet im Sommersemester nur eine Schularbeit pro Fach statt.

3.126 neue Corona-Fälle und über 1.600 Hospitalisierte

Wien - 3.126 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in Österreich in 24 Stunden hinzugekommen. Damit vermeldeten Innen- und Gesundheitsministerium am Freitag den zweithöchsten Wert in diesem Jahr. Am 14. Jänner waren mit zahlreichen Nachmeldungen 3.510 positive Tests registriert worden. Indes stieg die Zahl der Spitalspatienten wieder auf über 1.600 an, vor zwei Wochen waren es noch unter 1.300. Auf Intensivstationen lagen am Freitag 348 Patienten, 33 weitere Infizierte starben.

Ausreisebeschränkung für Radstadt endet bereits am Sonntag

Radstadt - Weil die Anzahl an Corona-Neuinfektionen in der Gemeinde Radstadt im Pongau stark gesunken ist, endet die Ausreisebeschränkung bereits am Sonntag, 14. März, um 24.00 Uhr. Ursprünglich hatte das Land Salzburg die seit 4. März, 24.00 Uhr, geltende Maßnahme bis 18. März, 24.00 Uhr, verhängt. In Radstadt gibt es derzeit nur mehr 21 aktiv infizierte Personen.

Mann erschießt nach Streit zwei Buben in türkischem Schulbus

Ankara - Weil sie in einen Streit mit seinem Sohn geraten waren, hat ein Vater in der türkischen Schwarzmeerregion zwei Schüler getötet. Der Mann sei am Freitagmorgen in den Schulbus gestiegen und habe mit einer Pistole auf einen 13- und auf einen 14-Jährigen geschossen, berichtete die Nachrichtenagentur Demirören Haber Ajansi. Beide Buben starben im Krankenhaus. Der Mann wurde festgenommen.

13.000 Impfungen bisher in Schwaz vorgenommen

Innsbruck/Schwaz - Die erste, am Donnerstag gestartete Durchimpfung der Bevölkerung des Bezirkes Schwaz schreitet offenbar weiter problemlos voran. Mit Stand Freitagnachmittag wurden über 13.000 Personen geimpft, teilte das Land mit. Bis inklusive Montag soll die erste Impf-Runde über die Bühne gegangen sein. 48.500 von 64.000 infrage kommenden Menschen der 39 Gemeinden hatten sich für eine Impfung von Biontech/Pfizer angemeldet, das sind 76 Prozent der Impfberechtigten.

Schwere Allergien mögliche Nebenwirkung von Astrazeneca

Den Haag - Der Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca kann nach Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) schwere allergische Reaktionen auslösen. Anaphylaxie sowie Überempfindlichkeitsreaktionen sollten in die Liste der möglichen Nebenwirkungen des Vakzins aufgenommen worden, erklärte die EMA am Freitag. Es gebe Berichte über 41 mögliche Anaphylaxie-Fälle unter fünf Millionen Impflingen in Großbritannien, berichtete die Behörde mit Sitz in Amsterdam.

Ex-FPÖ-Politiker Schellenbacher zu Prozessbeginn geständig

Wien - "Ich bekenne mich schuldig", hat der ehemalige FPÖ-Nationalratsabgeordnete Thomas Schellenbacher am Freitag in seinem Prozess wegen schweren Betrugs und betrügerischer Krida am Wiener Landesgericht zu Protokoll gegeben. Die inkriminierten Tathandlungen will der Ex-Politiker "ohne Absichtlichkeit und Wissentlichkeit", aber mit bedingtem Vorsatz gesetzt haben, räumte sein Verteidiger Farid Rifaat ein. Letzteres genügt, um den Tatbestand des Betrugs zu verwirklichen.

