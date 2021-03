Start der Ausreisekontrollen in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt - In Wiener Neustadt haben am Samstag die Corona-bedingten Ausreisekontrollen begonnen. Die Polizei kontrolliert an den Ausfahrten der Stadt und am Bahnhof stichprobenartig das Vorliegen eines negativen Tests. Liegt ein solcher nicht vor, wird man aufgefordert, einen Test in einer der drei Teststraßen zu machen. Die Testkapazitäten wurden eigens auf 15.000 täglich hochgefahren. Unterstützung erhält die Stadt vom Bundesheer, vom Roten Kreuz und von Studenten der Fachhochschule.

Ministerium widerspricht Kurz-Kritik an Impfstoffverteilung

Brüssel/Wien - Das Gesundheitsministerium widerspricht der Kritik von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an der Verteilung von Impfstoffen unter den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Die Verhandlungen über die Verteilung seien "ausgewogen und transparent" gelaufen, sagte die Generalsekretärin des Ministeriums, Ines Stilling, laut dem ORF-Radio. Alle Mitgliedsstaaten, also auch Österreich, hätten die Möglichkeit gehabt, freie Vakzinkontingente zu kaufen. Es gebe keine Basarmethoden.

Rendi-Wagner warnt vor "hoch riskanten" Lockerungen

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hält die Corona-Lage angesichts stetig steigender Infektionszahlen für "hoch riskant". Die Regierung müsse am Montag Maßnahmen diskutieren, um dem Anstieg gegenzusteuern: "Lockerungen wären das Gegenteil", meinte die frühere Gesundheitsministerin gegenüber der APA. Weitere Schritte in diese Richtung führten dazu, dass Intensivstationen noch schneller an ihre Limits kämen. Sie plädiere für den "Weg der Sicherheit und der Vernunft".

Dritter Tag mit mehr als 2.000 Corona-Toten in Brasilien

Brasilia - Brasilien verzeichnet einen neuen Höhepunkt der Corona-Pandemie: Den den dritten Tag in Folge sind mehr als 2.000 Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben. Das Gesundheitsministerium meldete für Freitag 2.216 Tote binnen von 24 Stunden und 85.663 Neuinfektionen. Das war die zweithöchste Zahl an Neuerkrankungen seit Ausbruch der Pandemie. Nach der bisher tödlichsten Pandemie-Woche verzeichnet Brasilien mittlerweile 275.105 Corona-Tote.

Nehammer: Corona-Demos werden nicht willkürlich untersagt

Wien - Die von Gegnern der Coronamaßnahmen angemeldeten Demonstrationen werden laut Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) nicht willkürlich untersagt. "Es wird immer im Einzelfall geprüft und nicht in Bausch und Bogen beurteilt", sagte er im Gespräch mit der APA. Zudem treffe die Sicherheitsbehörde die Entscheidung ausschließlich "in enger Abstimmung" mit der Gesundheitsbehörde, betonte der Innenminister. Für dieses Wochenende rechnet Nehammer mit einem ruhigen Demo-Verlauf.

Acht Tote bei Protesten in Myanmar seit Freitagabend

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Bei den andauernden Protesten gegen den Militärputsch in Myanmar hat es Augenzeugen und Medien zufolge von Freitagabend bis Samstag acht Tote und zahlreiche Verletzte gegeben. In Yangon (Rangun) etwa kamen drei Menschen ums Leben, als Sicherheitskräfte in mehreren Stadtteilen "sehr brutal" gegen Demonstranten vorgingen, wie Journalisten am Samstag der dpa berichteten. Hunderte Menschen hielten trotz einer nächtlichen Ausgangssperre Mahnwachen für getötete Demonstranten ab.

Rote Kritik an geplanter BVT-Reform

Wien - Die SPÖ ist in großer Sorge, dass die geplante Reform des beschädigten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) von der ÖVP nur halbherzig gemacht wird und damit dem künftigen Geheimdienst von den internationalen Partnern weiterhin nicht das nötige Vertrauen entgegengebracht wird. Der Hauptkritikpunkt ist, dass die ÖVP nicht wirklich bereit sei, das Amt zu entpolitisieren und eine echte Trennung zwischen Polizeiaufgaben und Nachrichtendienst zu machen.

Oppositionspolitiker bei Treffen in Moskau festgenommen

Moskau - Russische Sicherheitskräfte haben bei einer Razzia in der Hauptstadt Moskau eine Versammlung der Opposition aufgelöst und mehrere Menschen festgenommen. Zahlreiche Teilnehmer des Treffens würden in Gefangenentransportern festgehalten, berichtete eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur vom Versammlungsort. Es seien unter anderem der Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa und der Aktivist Alexej Piwowarow abgeführt worden.

