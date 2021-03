Bürgermeister-Stichwahlen in 28 Kärntner Gemeinden

Klagenfurt - In 28 Kärntner Gemeinden haben heute, Sonntag, früh die Stichwahl um das Bürgermeisteramt begonnen. Neben der Landeshauptstadt Klagenfurt wird auch in den Bezirksstädten Spittal an der Drau und Hermagor gewählt, ebenso in den Städten St. Andrä, Bleiburg und Gmünd. Wahlschluss ist um 16 Uhr, in Klagenfurt wird mit einem vorläufigen Ergebnis ohne Wahlkarten zwischen 18 und 19 Uhr gerechnet. Das Endresultat wird erst spätabends feststehen, wenn auch die Wahlkarten gezählt sind.

Erhebungen nach Babyparty in Oberösterreich eingeleitet

Steinhaus - Nachdem diese Woche in Steinhaus bei Wels bei einer Babyparty bis zu 30 Menschen zusammengekommen sein sollen, hat die Bezirkshauptmannschaft (BH) Wels-Land Erhebungen eingeleitet. Das bestätigte Bezirkshauptfrau Elisabeth Schwetz Samstagabend dem ORF-Radio Oberösterreich. Wie die APA berichtete, soll sich auch FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner unter den Gästen befunden haben.

Mehrheit laut Umfrage mit Regierungsarbeit nicht zufrieden

Wien - Die Arbeit der Regierung stößt bei der Bevölkerung mittlerweile auf viel Kritik. Im aktuellen "Österreich Trend" von Meinungsforscher Peter Hajek für APA und ATV gibt es erstmals seit Dezember 2018 eine negative Bewertung der Regierungsperformance: 42 Prozent sind zufrieden, 55 Prozent sind es nicht. Im vergangenen Dezember war es noch genau umgekehrt. Auch in der Sonntagsfrage hat die Regierung seither signifikant an Boden verloren und hält gemeinsam derzeit bei 45 Prozent.

Mindestens fünf Tote bei neuen Protesten in Myanmar

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - In Myanmar sind bei Protesten gegen die Militärmachthaber am Sonntag mindestens fünf weitere Menschen getötet worden, nachdem am Samstag bereits mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen waren. Der geschäftsführende Chef der abgesetzten Zivilregierung, Mahn Win Khaing Than, erklärte unterdessen in einer auf Facebook veröffentlichten Rede, er werde versuchen, den Menschen gesetzlich das Recht zu verschaffen, sich selbst zu verteidigen.

Zwei Bundesländer läuten deutsches "Superwahljahr" ein

Stuttgart/Mainz - In zwei westlichen, deutschen Bundesländern haben am Sonntag die Wahllokale für die mit Spannung erwarteten Landtagswahlen geöffnet: in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Sie bilden den Auftakt zum Superwahljahr 2021 in der Bundesrepublik mit insgesamt sechs Regionalwahlen und der Bundestagswahl im Herbst.

EU-Kommissionsvize gibt Fehler bei Impfstoff-Bestellung zu

Brüssel/Budapest/Wien - EU-Kommissionsvize Frans Timmermans hat Versäumnisse bei der Bestellung der Corona-Impfstoffe eingeräumt. "Sowohl in Brüssel als auch in den Mitgliedstaaten" seien Fehler gemacht worden, sagte er dem "Tagesspiegel am Sonntag". Am Ende der Pandemie könne man Bilanz ziehen, um zu sehen, "was wir falsch und was wir richtig gemacht haben". Vorerst gehe es aber erst einmal darum, "dass ganz Europa Impfstoff bekommt".

Rekordbedarf an Zivildienern 2020 zu 85 Prozent gedeckt

Wien - Im Corona-Jahr 2020 waren insgesamt 14.093 junge Männer als ordentliche Zivildiener im Einsatz. Der Bedarf der 1.600 Trägerorganisationen lag beim Rekordwert von 16.500, er konnte zu 85 Prozent erfüllt werden, teilte die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) mit. Zusätzliche 4.500 Mann leisteten während der Corona-Ausnahmesituation von Anfang April bis Ende Juli 2020 einen außerordentlichen Zivildienst.

US-Katastrophenschutz für Migrantenkinder im Einsatz

Washington - Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat die Katastrophenschutzbehörde FEMA angewiesen, bei der Unterbringung tausender Migrantenkinder an der Grenze zu Mexiko zu helfen. Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas beauftragte die Behörde am Samstag, den Bau von Behelfsunterkünften für unbegleitete Minderjährige zu unterstützen. Die bestehenden Unterkünfte sind völlig überfüllt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red