Bürgermeister-Stichwahlen in 28 Kärntner Gemeinden

Klagenfurt - In 28 Kärntner Gemeinden haben heute, Sonntag, früh die Stichwahl um das Bürgermeisteramt begonnen. Neben der Landeshauptstadt Klagenfurt wird auch in den Bezirksstädten Spittal an der Drau und Hermagor gewählt, ebenso in den Städten St. Andrä, Bleiburg und Gmünd. Wahlschluss ist um 16 Uhr, in Klagenfurt wird mit einem vorläufigen Ergebnis ohne Wahlkarten zwischen 18 und 19 Uhr gerechnet. Das Endresultat wird erst spätabends feststehen, wenn auch die Wahlkarten gezählt sind.

Schwarz sicherte sich Slalomkugel - Noel-Sieg in Kranjska

Kranjska Gora - Marco Schwarz hat den Slalom-Disziplinweltcup gewonnen. Dem Kärntner genügte am Sonntag beim Weltcup-Torlauf in Kranjska Gora ein siebenter Platz, um sich vorzeitig die Kugel zu sichern. Für den Schweizer Ramon Zenhäusern war Rang drei zu wenig, um das Rennen offen zu halten. Es siegte der Franzose Clement Noel vor seinem Landsmann Victor Muffat-Jeandet (+0,62). Bester Österreicher war Manuel Feller als Sechster, Fabio Gstrein wurde Neunter.

Knapp über 2.500 weitere Corona-Infektionen in Österreich

Wien - Mit 2.503 weiteren von Innen- und Gesundheitsministerium vermeldeten Corona-Neuinfektionen endet die zehnte Kalenderwoche: Zum dritten Mal übersteigt der Wert an einem Sonntag damit die 2.000er-Marke, im Verlauf einer Woche kamen somit 18.498 Personen mit einer SARS-CoV-2-Infektion dazu, täglich waren das 2.643 im Schnitt. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg innerhalb einer Woche von 175,6 auf 207,8.

Nur 30 Prozent der Vorarlberger Gastro-Betriebe machen auf

Bregenz - Laut einer aktuellen Umfrage der Wirtschaftskammer Vorarlberg dürften am Montag nur rund 30 Prozent der Vorarlberger Gastronomiebetriebe ihre Türen öffnen. 40 Prozent wiederum gaben an, ihre Betriebe zuzulassen, und weitere 30 Prozent waren noch unentschlossen oder konnten die Frage nicht abschließend beantworten, teilte die Vorarlberger Wirtschaftskammer am Sonntag in einer Aussendung mit.

Kritik an Polizei nach Einsatz bei Mahnwache in London

London - Die Polizei in London ist wegen ihres Einsatzes bei einer Mahnwache für die auf ihrem Nachhauseweg entführte und getötete Sarah Everard heftig in die Kritik geraten, nachdem die Beamten mehrere Teilnehmerinnen gewaltsam vom Ort des Gedenkens weggezerrt hatten. Hunderte Menschen hatten sich zuvor am Samstagabend trotz Warnungen vor Verstößen gegen die Corona-Regeln an einem Musikpavillon in dem Park Clapham Common im Süden der britischen Hauptstadt zusammengefunden.

Mindestens fünf Tote bei neuen Protesten in Myanmar

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - In Myanmar sind bei Protesten gegen die Militärmachthaber am Sonntag mindestens fünf weitere Menschen getötet worden, nachdem am Samstag bereits mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen waren. Der geschäftsführende Chef der abgesetzten Zivilregierung, Mahn Win Khaing Than, erklärte unterdessen in einer auf Facebook veröffentlichten Rede, er werde versuchen, den Menschen gesetzlich das Recht zu verschaffen, sich selbst zu verteidigen.

EU-Kommissionsvize gibt Fehler bei Impfstoffbestellungen zu

Brüssel/Budapest/Wien - EU-Kommissionsvize Frans Timmermans hat Versäumnisse bei der Bestellung der Corona-Impfstoffe eingeräumt. "Sowohl in Brüssel als auch in den Mitgliedstaaten" seien Fehler gemacht worden, sagte er dem "Tagesspiegel am Sonntag". Am Ende der Pandemie könne man Bilanz ziehen, um zu sehen, "was wir falsch und was wir richtig gemacht haben". Vorerst gehe es aber erst einmal darum, "dass ganz Europa Impfstoff bekommt".

Astrazeneca-Aussetzung von Impfkomitee in Irland empfohlen

Oslo/Wien/EU-weit - Irland wird auf die Verimpfung des Coronavirus-Vakzins des schwedisch-britischen Parmakonzerns Astrazeneca wohl vorerst verzichten. Dies habe das nationale beratende Infektionskomitee empfohlen, teilt das Gesundheitsministerium mit. Dabei handle es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, bis man neue Informationen von der norwegischen Arzneimittelbehörde erhalten habe.

