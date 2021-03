Opposition sieht Kurz für "Impfchaos" verantwortlich

Wien - Die ÖVP-Attacken auf das vom grünen Koalitionspartner geleitete Gesundheitsministerium im Zusammenhang mit den Corona-Impfungen haben auch am Sonntag für Kritik der Opposition gesorgt. Die SPÖ warf Kanzler Sebastian Kurz vor, für sein eigenes Impfchaos andere verantwortlich zu machen. Auch FPÖ-Klubchef Herbert Kickl sah das so: "Natürlich war der Kanzler informiert, anders ist es nicht vorstellbar." Das Finanzministerium wies Vorwürfe des Sparens bei den Impfungen zurück.

Astrazeneca-Aussetzung auch in italienischer Region Piemont

Oslo/Wien/EU-weit - In der norditalienischen Region Piemont werden Impfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin fürs Erste gestoppt. Auslöser ist der Tod eines Lehrers in der Stadt Biella nach der Impfung am Samstag. Die Aussetzung sei eine Vorsichtsmaßnahme, teilt die Regionalregierung mit. Nun werde geprüft, ob der Tod etwas mit der Impfung zu tun habe. Zuvor hatte Irland entschieden, das Vakzin des schwedisch-britischen Parmakonzerns vorerst nicht mehr zu nutzen.

Zwei Bundesländer läuten deutsches "Superwahljahr" ein

Stuttgart/Mainz - Wegen einer hohen Zahl von Briefwählern haben bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bis zum Sonntagnachmittag nur relativ wenige Wahlberechtigte ihre Stimme in den Wahllokalen abgegeben. In Baden-Württemberg stimmten an den Wahlurnen bis 14.00 Uhr 19,6 Prozent aller Wahlberechtigten ab, wie die Landeswahlleiterin mitteilte. Hinzuzurechnen sind allerdings die Briefwähler, deren Anteil in repräsentativ ausgewählten Wahlbezirken bei rund 36 Prozent lag.

Platter bei Skitourenunfall verletzt

Zams - Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat sich bei einem Sturz bei einer Skitour am Freitag in der Nähe seiner Heimatgemeinde Zams (Bezirk Landeck) Verletzungen an der Wirbelsäule zugezogen. Er werde deshalb in den kommenden Tagen seine Amtsgeschäfte von zu Hause aus führen, teilte das Land am Sonntag in einer Aussendung mit.

Kritik an Polizei nach Einsatz bei Mahnwache in London

London - Die Polizei in London ist wegen ihres Einsatzes bei einer Mahnwache für die auf ihrem Nachhauseweg entführte und getötete Sarah Everard heftig in die Kritik geraten, nachdem die Beamten mehrere Teilnehmerinnen gewaltsam vom Ort des Gedenkens weggezerrt hatten. Hunderte Menschen hatten sich zuvor am Samstagabend trotz Warnungen vor Verstößen gegen die Corona-Regeln an einem Musikpavillon in dem Park Clapham Common im Süden der britischen Hauptstadt zusammengefunden.

Russen feiern mit Maslenzia-Fest Ende des Winters

Moskau - Mit dem traditionellen Masleniza-Fest haben Menschen in ganz Russland das Ende des Winters gefeiert. An vielen Orten des Landes verbrannten sie dafür am Wochenende Strohpuppen. In einem Kunstpark rund 200 Kilometer südwestlich von Moskau wurde eine riesige schlossförmige Holzkonstruktion in Brand gesetzt - laut Künstler ein symbolischer Sieg über das Coronavirus.

Papst fordert Frieden in Syrien

Vatikanstadt - Zehn Jahre nach Beginn des blutigen Konflikts in Syrien hat der Papst beim Angelus-Gebet am Sonntag Frieden im Land gefordert. Der Krieg habe zu einer der "größten humanitären Katastrophen unserer Zeit" geführt, mit unzähligen Toten, Millionen Flüchtlingen und Vermissten, sagte der Heilige Vater.

