Bundespräsident gedenkt der Corona-Toten

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat Sonntagabend in einer Fernsehansprache der Corona-Toten gedacht und an die Bevölkerung appelliert, auch nach einem Jahr Pandemie trotz "Ernüchterung, Grant und Unlust" aufeinander Rücksicht zu nehmen. Er wünsche sich, "dass wir diese Krise zwar so schnell wie möglich hinter uns lassen, aber dass wir sie nicht vergessen", sagte er laut vorab übermitteltem Redetext.

Junta in Myanmar verhängte Kriegsrecht in Teilen von Yangon

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Die Junta in Myanmar hat am Sonntag nach neuen Protesten das Kriegsrecht in zwei Stadtteilen von Yangon verhängt. Der Kommandant in der Region Yangon erhalte entsprechende Vollmachten, um "effizienter die Sicherheit aufrechtzuerhalten sowie Rechtsstaatlichkeit und Ruhe zu gewährleisten", hieß es im Staatsfernsehen. Bei Einsätzen der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten waren in den beiden Stadtteilen der Wirtschaftsmetropole am Sonntag Dutzende Menschen getötet worden.

Opposition sieht Kurz für "Impfchaos" verantwortlich

Wien - Die ÖVP-Attacken auf das vom grünen Koalitionspartner geleitete Gesundheitsministerium im Zusammenhang mit den Corona-Impfungen haben auch am Sonntag für Kritik der Opposition gesorgt. Die SPÖ warf Kanzler Sebastian Kurz vor, für sein eigenes Impfchaos andere verantwortlich zu machen. Auch FPÖ-Klubchef Herbert Kickl sah das so: "Natürlich war der Kanzler informiert, anders ist es nicht vorstellbar." Das Finanzministerium wies Vorwürfe des Sparens bei den Impfungen zurück.

Astrazeneca-Aussetzung auch in italienischer Region Piemont

Oslo/Wien/EU-weit - Die norditalienische Region Piemont hat Impfungen mit der Charge ABV5811 des Astrazeneca-Vakzins fürs Erste gestoppt. Auslöser ist der Tod eines Lehrers in der piemontesischen Stadt Biella nach der Impfung am Samstag. Die Aussetzung sei eine Vorsichtsmaßnahme, teilte die Regionalregierung am Sonntag mit. Nun werde geprüft, ob der Tod etwas mit der Impfung zu tun habe.

EU-Kommissar Hahn weist Kurz-Vorwürfe zu "Impfbasar" zurück

Brüssel/Budapest/Wien - Österreichs EU-Kommissar Johannes Hahn hat die Vorwürfe von Bundeskanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP) zurückgewiesen, dass es in der EU einen "Impfbasar" gebe. Dass manche EU-Länder mehr als die ihnen nach der Bevölkerungszahl zustehende Quote an Corona-Impfstoffen erhalten hätten, sei "nicht auf einen Willkürakt Brüssels zurückzuführen", so Hahn laut Vorabberichten (Montagszeitungen). EU-Kommissionsvize Frans Timmermans räumte Versäumnisse bei der Bestellung von Vakzinen ein.

Grüne gewinnen in Baden-Württemberg, SPD in Rheinland-Pfalz

Stuttgart/Mainz - Bei den Landtagswahlen in Deutschland liegen die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg nach ersten Prognosen der deutschen Fernsehsender weit vorne. In Rheinland-Pfalz liegen nach den Daten von ARD und ZDF die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Malu Dreyer auf Platz eins. Die Christdemokraten von Bundeskanzlerin Angela Merkel erlitten deutliche Verluste und erzielten in beiden Ländern ihre bisher schlechtesten Ergebnisse.

SPÖ verliert Stadtchefs in Klagenfurt, Spittal und Hermagor

Klagenfurt - Mit einer Sensation hat die Bürgermeister-Stichwahl in Klagenfurt geendet. Nach vorläufigem Ergebnis ohne Wahlkarten liegt Ex-Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) mit 54,8 Prozent so deutlich vor Amtsinhaberin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ), dass der Vorsprung von 3.131 Stimmen - bei 4.500 Wahlkarten - wohl nicht mehr einzuholen ist. Damit verliert die SPÖ nach sechs Jahren die Landeshauptstadt. Auch in Spittal an der Drau und Hermagor verloren die SPÖ-Amtsinhaber.

Platter bei Skitourenunfall verletzt

Zams - Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat sich bei einem Sturz bei einer Skitour am Freitag in der Nähe seiner Heimatgemeinde Zams (Bezirk Landeck) Verletzungen an der Wirbelsäule zugezogen. Er werde deshalb in den kommenden Tagen seine Amtsgeschäfte von zu Hause aus führen, teilte das Land am Sonntag in einer Aussendung mit.

