Grüne gewinnen in Baden-Württemberg, SPD in Rheinland-Pfalz

Stuttgart/Mainz - Bei den Landtagswahlen zum Auftakt des deutschen Superwahljahrs 2021 haben sich die Grünen in Baden-Württemberg und die SPD in Rheinland-Pfalz jeweils klar als stärkste Kraft behauptet und der CDU schmerzhafte Niederlagen zugefügt. Die Grünen mit ihrem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann gewannen nach Hochrechnungen von ARD und ZDF in Baden-Württemberg haushoch vor der CDU, in Rheinland-Pfalz lag die SPD von Regierungschefin Malu Dreyer ebenso deutlich in Führung.

SPÖ verliert Stadtchefs in Klagenfurt, Spittal und Hermagor

Klagenfurt - Bei den Bürgermeister-Stichwahlen am Sonntag in 28 Kärntner Gemeinden hat die SPÖ eine herbe Niederlage erlitten. Sie verlor nicht nur in Klagenfurt das Bürgermeisteramt, sondern auch in den Bezirksstädten Spittal/Drau und Hermagor. In Klagenfurt gewann der Vorgänger von Maria-Luise Mathiaschitz, der von der FPÖ zum Team Kärnten gewechselte Christian Scheider, deutlich. In Spittal siegte Gerhard Köfer (Team Kärnten) knapp, noch knapper gewann Leopold Astner (ÖVP) in Hermagor.

Astrazeneca-Aussetzung auch in italienischer Region Piemont

Oslo/Wien/EU-weit - Die norditalienische Region Piemont hat Impfungen mit der Charge ABV5811 des Astrazeneca-Vakzins vorübergehend ausgesetzt. Auslöser ist der Tod eines Lehrers in der piemontesischen Stadt Biella nach der Impfung am Samstag. Die Aussetzung sei eine Vorsichtsmaßnahme, teilte die Regionalregierung am Sonntag mit. Nun werde geprüft, ob der Tod etwas mit der Impfung zu tun habe. Am Abend wurden die Impfungen wieder aufgenommen.

Wut wegen Mahnwache-Polizeieinsatz im Fall Everard wächst

London - Hunderte Menschen haben am Sonntag in London gegen einen robusten Polizei-Einsatz bei einer Mahnwache für die getötete Sarah Everard demonstriert. Die Teilnehmer versammelten sich vor dem Hauptquartier der Polizei, New Scotland Yard, und zogen später vor das Parlament. Ihr Protest richtete sich auch gegen einen Gesetzentwurf, der künftig die Möglichkeiten der Polizei zur Einschränkung von Demonstrationen vergrößern soll und am Montag in die zweite Lesung im Unterhaus geht.

Anschober kehrt in die Corona-Arena zurück

Wien - Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen berät die Bundesregierung am Montagvormittag mit Experten und Ländervertretern per Videokonferenz die aktuelle Corona-Situation. Weitere Öffnungsschritte für die Zeit nach Ostern sind nicht zu erwarten. Man wolle kommende Woche die Lage noch beobachten, hat es zuletzt im Bundeskanzleramt geheißen. Wieder mit dabei sein soll Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), der für einige Tage wegen eines Infekts ausgefallen war.

Ausfahrtsbeschränkung für das Gasteinertal beginnt

Bad Gastein/Bad Hofgastein/Dorfgastein - Ab heute, Sonntag, Mitternacht gilt für das gesamte Gasteinertal im Salzburger Pongau aufgrund der hohen Coronazahlen eine vorerst zweiwöchige Ausfahrtsbeschränkung. Das Tal dürfen Menschen ab 15 Jahren nur mehr mit einem negativen Coronatest verlassen. In zwei der drei Gemeinden lag die Inzidenzzahl zuletzt deutlich über 1.000. Gleichzeitig endet heute um Mitternacht eine solche Beschränkung für die Gemeinde Radstadt, die ebenfalls im Pongau liegt, wegen sinkender Zahlen.

Junta in Myanmar verhängte Kriegsrecht in Teilen von Yangon

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Die Junta in Myanmar hat am Sonntag nach neuen Protesten das Kriegsrecht in zwei Stadtteilen von Yangon verhängt. Der Kommandant in der Region Yangon erhalte entsprechende Vollmachten, um "effizienter die Sicherheit aufrechtzuerhalten sowie Rechtsstaatlichkeit und Ruhe zu gewährleisten", hieß es im Staatsfernsehen. Bei Einsätzen der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten waren in den beiden Stadtteilen der Wirtschaftsmetropole am Sonntag Dutzende Menschen getötet worden.

US-Musikpreise Grammys werden verliehen

Los Angeles - Zum 63. Mal werden in der Nacht zum Montag (ab 01.00 Uhr MEZ) die US-Musikpreise Grammys verliehen. Mit neun Nominierungen geht die US-Sängerin Beyonce als Favoritin in die Preis-Gala. Ebenfalls mehrere Nominierungen haben unter anderen Taylor Swift, Dua Lipa, Roddy Ricch, Billie Eilish, Megan Thee Stallion und DaBaby. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red