Verfassungsschutz-Reform für Regierung auf Schiene

Wien - Geht es nach ÖVP und Grünen, ist das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) demnächst Geschichte. Die Koalition hat am Montag die Eckpunkte ihrer Reform vorgelegt, mit der die Organisationseinheiten getrennt werden sollen. Folgerichtig wird das Amt künftig "Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst" (DSN) heißen. Die Opposition, die den Entwurf erstmals zu Gesicht bekam, reagierte skeptisch.

1.900 Neuinfektionen und Zunahme um 100 Spitalspatienten

Wien - 364 Tage nach dem Beginn des ersten Corona-Lockdowns in Österreich sind am Montag 1.896 positive Tests in 24 Stunden gemeldet worden. Am 15. März des Vorjahres hatten rund 200 Neuinfektionen und bis dahin drei Todesfälle den letzten Tag ohne Ausgangsbeschränkungen für mehrere Wochen bedeutet. Nun sind fast eine halbe Million Menschen im Land positiv getestet worden sowie knapp 8.900 gestorben. Und die Fallzahlen steigen wieder: seit dem Vortag kamen 98 Spitalspatienten hinzu.

Anschober zieht Spitzenbeamten Auer ab

Wien - Bei der Beschaffung von Impfstoff hat es im Gesundheitsministerium offenbar doch Ungereimtheiten gegeben. Der zuständige Spitzenbeamte Clemens Martin Auer zieht sich aus dieser Funktion zurück, weil er zu einem bestimmten Zeitpunkt Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) über die Möglichkeit zur Beschaffung von zusätzlichen Impfstoff von BioNTech/Pfizer nicht informiert hat. Das sagte Anschober im "Ö1"-Morgenjournal am Montag,

Vorerst keine neuen Corona-Lockerungen in Sicht

Wien - Bund und Länder haben am Montag über die aktuelle Corona-Situation beraten. Konkrete Ergebnisse gab es wie bereits vorher angekündigt keine, man will aber weiterhin auf regionale Differenzierung setzen. Diese Woche soll dazu genutzt werden, um "maßgeschneiderte Lösungen für die betroffenen Regionen zu finden", hieß es im Anschluss. Die SPÖ warnte danach vor verfrühten Lockerungsschritten, die FPÖ vor einem weiteren Lockdown Mitte April. Die NEOS pochten auf vermehrte Tests.

Bisher blutigster Tag in Myanmar

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Die Militärgewalt in Myanmar eskaliert sechs Wochen nach dem Putsch gegen die Regierung von Aung San Suu Kyi immer mehr. Allein am Sonntag sollen Polizisten und Soldaten in dem südostasiatischen Land Dutzende Menschen erschossen haben. Es war somit der bisher blutigste Tag seit dem Umsturz. Das Nachrichtenportal Myanmar Now berichtete unter Berufung auf drei Krankenhäuser von 59 Toten und 129 Verletzten allein in der ehemaligen Hauptstadt Yangon (früher Rangun).

EU ergreift rechtliche Schritte gegen Großbritannien

London/Brüssel - Die Europäische Union hat ein Verfahren gegen Großbritannien wegen Verletzung des EU-Austrittsvertrags eingeleitet. Dies teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel mit. Hintergrund ist Streit über die Brexit-Sonderregeln für die britische Provinz Nordirland. Brüssel wirft London vor, Vereinbarungen eigenmächtig zu ändern und so gegen den 2019 ausgehandelten Vertrag zu verstoßen.

E-Control: Energie-Wettbewerb wurde lebhafter

Wien - Der Wettbewerb im Energiebereich hat sich in Österreich nach Einschätzung des Regulators E-Control in den vergangenen Jahren belebt. Mittlerweile sind in Österreich 155 Strom- und 50 Gaslieferanten tätig, knapp 60 bzw. 30 davon bundesweit. Wo die Preise hoch seien, gebe es höhere Wechselraten, sagte E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch am Montag. Grosso modo sieht man das Strompreisniveau für die nächsten Jahren unverändert. Die Ökostromkosten würden aber steigen.

Erst ein Drittel der Impfungen an über 75-Jährige

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Montag einen Erlass an die Länder zur Durchsetzung der Impfreihenfolge vorgelegt. Tatsächlich ist laut den veröffentlichten Zahlen des Impfregisters bisher erst ein Drittel der über eine Million Impfungen an die Altersgruppe ab 75 gegangen. Besonders gering ist die Durchimpfung der ab 75-Jährigen in Wien, Niederösterreich und der Steiermark. Und anstatt der jüngeren Senioren ab 65 wurden bisher Berufstätige geimpft.

Die Wiener Börse tendiert im Verlauf freundlich

Wien - Der heimische Leitindex ATX gewann am frühen Montagnachmittag 0,44 Prozent auf 3.172,34 Zähler. Auch das europäische Umfeld startete mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Semperit führten die Gewinnerliste im prime market mit plus 8,74 Prozent an. Der Gummihersteller rechnet für heuer mit einem deutlich höheren Ergebnis als noch im Vorjahr. s Immo zogen 5,65 Prozent auf 19,06 Euro an. Die Immofinanz will die s Immo, an der sie derzeit 26,49 Prozent hält, übernehmen.

