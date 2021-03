Mehr EU-Staaten stoppen vorübergehend AstraZeneca-Impfung

Berlin/Rom/Paris - Corona-Impfungen mit dem Impfstoff AstraZeneca werden in immer mehr EU-Staaten ausgesetzt. Am Montagnachmittag kündigte die deutsche Regierung an, das Vakzin vorläufig nicht mehr zu verabreichen. Wenig später folgten auch Frankreich und Italien. Eine Stellungnahme des österreichischen Gesundheitsministeriums war am späten Nachmittag noch offen.

Verfassungsschutz-Reform für Regierung auf Schiene

Wien - Geht es nach ÖVP und Grünen, ist das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) demnächst Geschichte. Die Koalition hat am Montag die Eckpunkte ihrer Reform vorgelegt, mit der die Organisationseinheiten getrennt werden sollen. Folgerichtig wird das Amt künftig "Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst" (DSN) heißen. Die Opposition, die den Entwurf erstmals zu Gesicht bekam, reagierte skeptisch.

Regierungskrise in der Slowakei spitzt sich zu

Bratislava - Die Regierungskrise in der Slowakei hat sich am Montag zugespitzt. Nach Gesundheitsminister Marek Krajci ist am Nachmittag auch Arbeitsminister Milan Krajniak zurückgetreten. Der Politiker der mitregierenden rechtspopulistischen Partei "Wir sind Familie" (Sme Rodina) bezeichnete seine Demission als Beitrag zu einer schnellstmöglichen Lösung der Koalitionskrise. Parteichef Boris Kollar schloss sich indes den Forderungen nach einem Rücktritt von Premier Igor Matovic nicht an.

Schallenberg will bei Rückführungen "besser werden"

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sieht im informellen Online-Rat der EU-Außen- und Innenminister zum Thema Migration "endlich" den Beginn von Migrationspartnerschaften mit Herkunfts- und Transitländern von Migranten, die nach Europa kommen. Der dabei wichtige Punkt der Rückführungsmöglichkeiten von Personen, die in der EU keinen Asylstatus bekommen haben, sei eine "Achilles-Ferse". "Da müssen wir eindeutig besser werden", sagte Schallenberg am Montag.

EU ergreift rechtliche Schritte gegen Großbritannien

London/Brüssel - Die Europäische Union hat ein Verfahren gegen Großbritannien wegen Verletzung des EU-Austrittsvertrags eingeleitet. Dies teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel mit. Hintergrund ist Streit über die Brexit-Sonderregeln für die britische Provinz Nordirland. Brüssel wirft London vor, Vereinbarungen eigenmächtig zu ändern. Premier Boris Johnson reagierte demonstrativ entspannt. Er freue sich auf die Gespräche mit Brüssel, sagte er.

Zwölf Jahre Haft für Mordversuch in U-Bahn

Wien - Um Haaresbreite hat ein 29-jähriger Mann im Juni 2020 eine Bluttat in einer Wiener U-Bahn überlebt. Aus nichtigem Anlass versetzte ihm ein 25-Jähriger mit einem Messer mit einer Klingenlänge von 13 Zentimetern einen wuchtigen Stich in die Brust, wobei der Stichkanal eine Länge von 13 Zentimeter erreichte. Die Klinge verfehlte knapp das Herz, ging jedoch in die Lunge. Der Angeklagte wurde am Montag am Landesgericht wegen Mordversuchs zu zwölf Jahren Haft verurteilt.

Lech Walesa am Herzen operiert

Warschau - Der frühere polnische Präsident Lech Walesa ist am Montag am Herzen operiert worden. "Der Eingriff ist vorbei", erklärte sein Sekretär Marek Kaczmar nach der viereinhalbstündigen Operation. "Der Chef ist zurück in seinem Krankenhausbett und erholt sich." Bei dem geplanten Eingriff musste die Batterie von Walesas Herzschrittmacher ausgetauscht werden. Nach Angaben seines Sprechers war außerdem ein Teil des Drahts, der ins Herz führt, abgebrochen.

VW baut eigenes Netz von Batteriezellfabriken auf

Wolfsburg - Mit einem eigenen Netz von Batteriezellfabriken will Volkswagen Elektrofahrzeuge günstiger machen und so auch die Kampfansagen des US-Rivalen Tesla kontern. Der größte Autokonzern Europas kündigte den Aufbau einer internen Zellfertigung an mindestens sechs Standorten an. Dabei arbeiten die Wolfsburger mit Firmen wie Northvolt aus Schweden zusammen. Die Partner begannen schon damit, eine erste Produktion in Salzgitter im deutschen Bundesland Niedersachsen hochzuziehen.

Die Wiener Börse schließt etwas höher

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich am Montag leicht um 0,21 Prozent und schloss bei 3.165,02 Punkten. Zu den Aktien im Blickpunkt zählten zu Wochenbeginn Semperit, die um satte 13,6 Prozent nach oben kletterten. Der Gummihersteller rechnet für heuer mit einem deutlich höheren Ergebnis als noch im Vorjahr. In den Fokus rückten auch s Immo mit plus 5,99 Prozent. Die Immofinanz will die s Immo, an der sie derzeit 26,49 Prozent hält, übernehmen.

