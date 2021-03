Täglicher Einkauf im Februar um 1,8 Prozent teurer als 2020

Wien - Die Teuerungsrate hat im Februar auf 1,2 Prozent zugelegt, liegt aber immer noch unter dem Zwei-Prozent-Inflationsziel der EU und unter den Kollektivvertragsabschlüssen der vergangenen Monate von rund plus 1,45 Prozent. Im Vormonat Jänner wurde von der Statistik Austria noch eine Inflationsrate von 0,8 Prozent gemeldet. Der bedeutendste Preistreiber blieb im Februar mit einem Zuwachs von 2,6 Prozent nach wie vor Wohnung, Wasser und Energie.

Kurz sieht Lösung im EU-Impfstoffstreit nahe

Wien - Die Europäische Union ist nach Worten von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einer Lösung nahe, um bestehende Abweichungen vom Bevölkerungsschlüssel bei den Corona-Impfstofflieferungen zu korrigieren. "Ich bin froh, dass wir einer Lösung nahestehen", sagte Kurz am Mittwoch nach einer Videokonferenz zwischen EU-Ratspräsident Charles Michel und mehreren Regierungschefs zum Korrekturmodus.

FPÖ will Nationalrat-Sondersitzung zur Impfstoffbeschaffung

Wien - Die FPÖ hätte gerne eine Sondersitzung des Nationalrats zur Impfstoffbeschaffung. Klubchef Herbert Kickl vermisst Transparenz der Regierung über Verträge und Beschaffungsvorgänge. Daher appelliert er an SPÖ und NEOS, gemeinsam ein außertourliches Plenum einberufen zu lassen. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch zeigte sich zwar grundsätzlich offen, verwies aber auf die parlamentarische Ebene. ÖVP-Klubobmann August Wöginger hält Kickls Forderung für "unverständlich".

Acht Tote durch Schüsse in drei US-Massagestudios

Washington - Acht Menschen sind am Dienstag (Ortszeit) in drei verschiedenen Massage-Salons im südlichen US-Staat Georgia innerhalb kurzer Zeit erschossen worden. Gut drei Stunden nach den Vorfällen in und um die Hauptstadt Atlanta nahm die Polizei einen 21-Jährigen fest, der verdächtigt wird, an den Vorfällen beteiligt gewesen zu sein, wie US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Ein Motiv wurde noch nicht bekannt gegeben.

Israels Präsident Rivlin besucht Wien

Wien - Der israelische Präsident Reuven Rivlin kommt zu einem offiziellen Besuch nach Wien. Er wird am heutigen Mittwoch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfangen und trifft im Anschluss auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu einem Gespräch. Kurz hatte erst Anfang März Israel besucht. Am Nachmittag legen die beiden Präsidenten zum Gedenken an die Opfer der Shoah beim Mahnmal am Wiener Judenplatz gemeinsam einen Kranz nieder.

Corona-Frühwarnsystem in Niederösterreich geplant

St. Pölten/Wiener Neustadt - Mit einem Warnsystem soll in Niederösterreich künftig noch früher auf hohe Inzidenzen reagiert werden. Aus dem Büro der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) wurden am Mittwoch entsprechende Medienberichte bestätigt. Bei den Corona-bedingten Ausreisekontrollen in Wiener Neustadt wurden am Dienstag 25 Zurückweisungen verzeichnet, Anzeigen gab es keine. Insgesamt wurden mehr als 3.700 Personen kontrolliert, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner.

Keine gute Zeit für Verkauf von Hotels und Großgebäuden

Wien - Die Grundbücher zeigen Experten in der Coronazeit erste Verwerfungen am Immobilienmarkt. Einige Segmente, z.B. Gebäude mit Wirten oder Händlern als Mieter und Hotels, sind schon getroffen. Der Wert aller 2020 in Österreich verbücherten Immobilien lag auf hohem Niveau bei 35,1 Mrd. Euro, ein Anstieg um 2,3 Prozent. Von Zuwächsen der letzten Jahre - als es 8 bis 13 Prozent nach oben ging - war das aber weit weg. Remax meldet die geringsten Verkaufswertzuwächse seit 6 Jahren.

Bisher größte Auszahlung aus Auslandskatastrophenfonds

Wien - Zumindest in Sachen humanitärer Hilfe scheint Einigkeit zwischen den beiden Koalitionspartnern zu herrschen. Mit einer Summe von 13,5 Millionen Euro beschließt die Regierung im Ministerrat am Mittwoch die bisher größte Auszahlung aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF). Covid habe vielerorts wie ein "Brandbeschleuniger" gewirkt, mit den neuen Hilfszahlungen wolle man zumindest einen Teil der Notlage lindern und den österreichischen NGOs mehr Planungssicherheit geben, hieß es.

